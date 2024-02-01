Окупанти скаржаться на російську військову медицину: "Живем хуже бомжей, йопта. Уколы, таблетки прописали, но ничего нет". ВIДЕО

Кілька російських окупантів із 144-ї мотострілецької бригади армії РФ поскаржилися на умови лікування у військово-польових умовах на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що хворі загарбники перебувають у непристосованому для лікування приміщенні. Спати їм доводиться на піддонах для будматеріалів, харчуванням практично не забезпечені, медикаменти відсутні.

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