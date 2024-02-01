Окупанти скаржаться на російську військову медицину: "Живем хуже бомжей, йопта. Уколы, таблетки прописали, но ничего нет". ВIДЕО
Кілька російських окупантів із 144-ї мотострілецької бригади армії РФ поскаржилися на умови лікування у військово-польових умовах на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що хворі загарбники перебувають у непристосованому для лікування приміщенні. Спати їм доводиться на піддонах для будматеріалів, харчуванням практично не забезпечені, медикаменти відсутні.
Топ коментарі
+16 Komunalnyk
показати весь коментар01.02.2024 16:28
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+7 Luk Viktor
показати весь коментар01.02.2024 16:27
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Та бомжі , порівняно з вашими тупорилими харями москальських тварей - фізики-ядерщики.
та все сподіваються, що смерть лікується..
Посмотритє, какіє клінікі в мАцквє і підєрє. Лучшіє врачі міра там трудятся.
А ви ещьо чєм-то нєдовольни. Нєблагодарниє. На опити вас сдать укропам.
(Гоголь "Ревизор")
Зазвичай "в реалі" такі персонажі сидять ціхо, як гівно у траві. Їх не видно і не чутно. Зате в "тирнетах"...
путлєра
А може й по одному пакету на двох ваньок - щоб зкріпно було.
в половине больниц нет отопления а в трети нет водопровода
основное лекарство боярка а его не подвезли или не доехала по пути извозчики приболели вот и лечились.
реквизитыкоординаты - они пришлют допомогу 😁