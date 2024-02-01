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Окупанти скаржаться на російську військову медицину: "Живем хуже бомжей, йопта. Уколы, таблетки прописали, но ничего нет". ВIДЕО

Кілька російських окупантів із 144-ї мотострілецької бригади армії РФ поскаржилися на умови лікування у військово-польових умовах на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що хворі загарбники перебувають у непристосованому для лікування приміщенні. Спати їм доводиться на піддонах для будматеріалів, харчуванням практично не забезпечені, медикаменти відсутні.

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Автор: 

армія рф (17388) медицина (2118) росія (65191)


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Топ коментарі
+16
Купи зразу пакет і не мучайся
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01.02.2024 16:28
+11
Каже телепко : " Живем гірше бомжів .."

Та бомжі , порівняно з вашими тупорилими харями москальських тварей - фізики-ядерщики.
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01.02.2024 16:35
+7
Вони "не хворі" - вони хворі на голову!
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01.02.2024 16:27
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Вони "не хворі" - вони хворі на голову!
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01.02.2024 16:27 Відповісти
Каже телепко : " Живем гірше бомжів .."

Та бомжі , порівняно з вашими тупорилими харями москальських тварей - фізики-ядерщики.
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01.02.2024 16:35 Відповісти
Купи зразу пакет і не мучайся
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01.02.2024 16:28 Відповісти
Дик вам на Хєрсонщінє тока хєр і абломіцца, да і тот постний, *****!
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01.02.2024 16:29 Відповісти
А ви взагалі неповинні паскудити землю своїми рашистськими життями!
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01.02.2024 16:30 Відповісти
московські окупанти прийшли на українську землю вмирати,
та все сподіваються, що смерть лікується..
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01.02.2024 16:30 Відповісти
Нужно лечится во дворцах путина, шойгу, медведева и пр. список большой
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01.02.2024 16:31 Відповісти
Та норм -- уколовся і забувся і пропав на дні колодязя як в Бермудах назавжди
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01.02.2024 16:31 Відповісти
Бунтовать вздумалі, окаянньіє?
Посмотритє, какіє клінікі в мАцквє і підєрє. Лучшіє врачі міра там трудятся.
А ви ещьо чєм-то нєдовольни. Нєблагодарниє. На опити вас сдать укропам.
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01.02.2024 16:33 Відповісти
"Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает".
(Гоголь "Ревизор")
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01.02.2024 16:56 Відповісти
Та ні! Просто трішки "інформую" людей Те "чудо" яке ОЦЕ "висвітило" з моєї подачі "забанене" а допис ліквідований - як провокація Але ж інформація в Інтернет залишилася - і може неочікувано "виплить" в іншому місці І дехто може її неправильно зрозуміть
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01.02.2024 18:05 Відповісти
А я подумав, що те нещастя там уже шрайбає і від Вашого імені.
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01.02.2024 18:13 Відповісти
А що - "схоже"? То був "Гыгс Бу" Підозрюю - що це - "резервний аккаунт" А перед тим він був "чтец" Але його уже деактивували
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01.02.2024 18:24 Відповісти
Створити кілька резервних аккаунтів - раз плюнути. В тому ж гуглі, наприклад. І по мірі деактивації на "Цензорі" одних заходити з інших. Тут просто треба мати невичерпний запас впертості, злості, підлості і бути дуже мстивим. Або ж мати монументальне почуття власної важності - щоб було що тішити в такий спосіб.
Зазвичай "в реалі" такі персонажі сидять ціхо, як гівно у траві. Їх не видно і не чутно. Зате в "тирнетах"...
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01.02.2024 18:39 Відповісти
ну як для кацапів - то нормальний лазарет. Все одно через місяць здохнуть, - як не в лазареті, так у мотолизі згорять.
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01.02.2024 16:34 Відповісти
А здатися в полон не пробували? Вас тут і нагодують та підлікують. Пе-ре-се-те!
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01.02.2024 16:39 Відповісти
..тварь мокшанска должна сдохнуть..
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01.02.2024 16:44 Відповісти
..воошет гб кирюха могбы им книжку пророчеств подарить одну на пятерых..
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01.02.2024 16:46 Відповісти
Миш"яком падли лікуйтесь
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01.02.2024 16:48 Відповісти
Таблєток вдома наїстися нє????
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01.02.2024 16:51 Відповісти
может им сисю еще!
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01.02.2024 16:53 Відповісти
Так це ж ще ідеальні умови для содЬЄржанія свинособак
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01.02.2024 16:55 Відповісти
Русофашики , не потрібні вам ліки взагалі , так як ви повинні здохнути
путлєра
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01.02.2024 17:36 Відповісти
За путлєра
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01.02.2024 17:37 Відповісти
Щось так мені здається, що ці ванькі-кляузнікі завтра отримають по чорному пакету.
А може й по одному пакету на двох ваньок - щоб зкріпно було.
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01.02.2024 17:38 Відповісти
в Смехдержавае
в половине больниц нет отопления а в трети нет водопровода
основное лекарство боярка а его не подвезли или не доехала по пути извозчики приболели вот и лечились.

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01.02.2024 17:53 Відповісти
Так скиньте артиллеристам ВСУ реквизиты координаты - они пришлют допомогу 😁
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01.02.2024 19:10 Відповісти
Аптечку ,не вопрос.
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01.02.2024 22:12 Відповісти
Здохни вже
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01.02.2024 22:28 Відповісти
 
 