Сьогоднішнє рішення ЄС про 50 млрд євро для України - це чіткий сигнал через Атлантику. Чекаємо рішень Америки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Євросоюзу про виділення фінансової допомоги для України чітким сигналом для США. І заявив, що очікує відповідних рішень від американських партнерів.

Про це він сказав у щоденному відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні довгоочікуване рішення Євросоюзу – 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає: українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалене сьогодні на Європейський раді – на рівні лідерів. Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно – по різних каналах, на різних рівнях.



Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн - разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику – сигнал про те, що Європа бере на себе зобовʼязання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", - підкреслив Зеленський.

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