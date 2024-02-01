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Сьогоднішнє рішення ЄС про 50 млрд євро для України - це чіткий сигнал через Атлантику. Чекаємо рішень Америки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Євросоюзу про виділення фінансової допомоги для України чітким сигналом для США. І заявив, що очікує відповідних рішень від американських партнерів.

Про це він сказав у щоденному відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні довгоочікуване рішення Євросоюзу – 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає: українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалене сьогодні на Європейський раді – на рівні лідерів. Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно – по різних каналах, на різних рівнях.

Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн - разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику – сигнал про те, що Європа бере на себе зобовʼязання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604) США (22840) Євросоюз (13408)


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Топ коментарі
+28
набрид. геть.
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01.02.2024 23:48
+22
Це про одні гроші балакає(((
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01.02.2024 23:50
+16
Закрий пельку, дурень!

Ти думаешь що дуже добре « потролив» США?

Діпломат, хренов!

Коли ти мовчишь, то це більше допомагае Україні.

А от про Залужного розповідай та вибачайся. Я не то мав на увазі. Мене не так понялі…
Я зустрічався з генералом Залужний… щоб нагородити його орденом.

А ось і орден. Мамой, клянусь…
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02.02.2024 01:47
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набрид. геть.
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01.02.2024 23:48 Відповісти
Дають сигнали, а гроші одно в яйця і асфальт😄
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02.02.2024 00:40 Відповісти
Та отож, задовбав вже своїми відосами.. .
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02.02.2024 00:48 Відповісти
Сідай й вивчай наступну статтю генерала! Почастіше його "знімай"- вІн ще напише багато корисних статей!
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02.02.2024 01:37 Відповісти
Закрий пельку, дурень!

Ти думаешь що дуже добре « потролив» США?

Діпломат, хренов!

Коли ти мовчишь, то це більше допомагае Україні.

А от про Залужного розповідай та вибачайся. Я не то мав на увазі. Мене не так понялі…
Я зустрічався з генералом Залужний… щоб нагородити його орденом.

А ось і орден. Мамой, клянусь…
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02.02.2024 01:47 Відповісти
Це про одні гроші балакає(((
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01.02.2024 23:50 Відповісти
Що кому , а курці просо 😠
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02.02.2024 00:10 Відповісти
воно
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02.02.2024 09:42 Відповісти
Тіко наше Зе так ото через Атлантіку може...
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02.02.2024 00:38 Відповісти
Ти головне сам тупих рішень не наприймай, а американці самі розберуться
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01.02.2024 23:51 Відповісти
А вже розібрались хто пистанув в бік Австралії - "що нам не потрібно ваше літаюче сміття"? Це типу за F-18 Хорнети.
Топ новина на Яхоо...
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01.02.2024 23:53 Відповісти
Таких "новостей" пруд-пруди. Я помню как в 2019 весной одно "позитивное" чмо написало что Украина отказалась от завода по совместному с Израилем (!! !!) производству самолётов F-16. И некоторые, особо альтернативно одаренные, на полном серьёзе это обсуждали И до сих пор иногда вспоминают.
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02.02.2024 00:25 Відповісти
Угу, угу. Тільки тут, на Цензорі, теж була новина, днів п'ять тому, що Австралія почала утилізацію бойових вертольотів, хоча могла безоплатно передати нам, якби ми попросили. Але нам не потрібно «літаюче сміття»! Чи Цензор також бреше? А що ти робиш на брехливому сайті новин??
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02.02.2024 07:38 Відповісти
Там акцент був на хамстві якогось укрополітика, який подібним чином відповів австралійцям.
Про Хорнети написали що вряд чи Україна потягне два типи літаків соколи і власне хорнети. Тобто сама відмова зрозуміла...
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02.02.2024 13:09 Відповісти
" Может Зінка?"©
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02.02.2024 00:34 Відповісти
вже ж вдень ****** про 50 млрд.
твоєї заслуги у цьому нема - твої "менеджери" тільки крадуть та зраджують

херпіду, і думати забудь про звільнення Залужного
народ не пробачить тобі і ярмаку! згадають тобі шашлички і те, що ти готував здати Україну
і зараз про це мрієш
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01.02.2024 23:55 Відповісти
Ну Мелані на нього повилась як жінка. Вона і дала срача орбану. Мелоні як мігера рвала Орбана
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02.02.2024 00:33 Відповісти
тому мені все рівно що до чого- головне що є результат 50 млрд евро на 4 роки у нс є- а з уим уже можно воювати. економіка в нас не працює як до війни аі це важдиво. воякам будуть гроші на ЗП
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02.02.2024 00:35 Відповісти
Чітким сигналом України для США був би розстріл українських казнокрадів, включаючи тих, хто засів в ОП.
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01.02.2024 23:56 Відповісти
Так ОПг іми і керує і кришує
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02.02.2024 01:01 Відповісти
Розуму вам всім політиканам та інстинкту збереження…
бо до влади як метелики на лампу…
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01.02.2024 23:58 Відповісти
Чітко подано сигнали про корупцію, дерьмака, а результат один. Я самий,самий, самий нелох
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01.02.2024 23:59 Відповісти
Нет повести печальнее на свете чем выступление Зе в вечернем стат отчете
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02.02.2024 00:02 Відповісти
В мене таке враження наче вони живуть на іншій планеті - грошей напіздив і на пенсію як нічого й не було, **** в мене кіт і той розуміє що розплата прийде за вкрадену ковбасу
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02.02.2024 00:07 Відповісти
Влни теж розуміють. Тому чіплятимуться за владу зубами. "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня - к прокурору!" (х/ф "Ксвказская плєнніца")
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02.02.2024 03:41 Відповісти
Що , зечмобіки , запахло грішми ?
Знову є чим поповнювати власні офшори ? 🙁
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02.02.2024 00:08 Відповісти
Перестаньте красти гроші американських платників податків!
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02.02.2024 00:11 Відповісти
Ні один аудіт інспекторів США ( а іх було декілька)
НЕ Виявів ніякого розкрадання американських коштів та зброї.
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02.02.2024 01:51 Відповісти
там усі корумповані аудитори на чолі з Пріцкер
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02.02.2024 06:12 Відповісти
Де хоть одне посилання на « коррупціонні дела» проти аудіторів з США? Та Пріцкер особисто?

Джерело, plz?
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02.02.2024 14:44 Відповісти
А де справи на Зермаків?
Відсутність справи це не доказ.

Трамп прийде на всіх справи відкриють і на Пріцкер знайдуть
Людина з чікагского кола Обами не може бути не коррумпована 😬
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02.02.2024 18:30 Відповісти
Боже! Яке ти дурне! Зброю дійсно не розкрадають, її нікуди продати. Гроші? Гроші вони крадуть з бюджету України, а діри, потім, латають за рахунок американських коштів. Так зрозуміло? Чи далі пояснювати на пальцях
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02.02.2024 07:44 Відповісти
виявили недостачу 1млрд. долярів....не можуть у Зе пояснити де ділись....у вас стара методичка, хай вам новеньку дадуть.
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02.02.2024 09:47 Відповісти
По перше:

1. наведіть джерело. Звідки ці данні про вкрадений милліпрд американських грошей? Бо кацаппи тільки про це і пишуть.

Де линк на цей факт?
Нуланд з інспекторами про це нічого не повідомляла…

2. Буле линк- поговоримо далі. Нема факта- це значить що це ваша приватна фантазія/думка. Не більше.

3. Ніхто тут не виступає адвокатом зеленої банди нонеймів. Вони дійсно злочинці. Але требо четко висловлять факти: хто, кого, де і як?
Не « все пропало!», «рятуйтесь!».
А усі ходи повинні бути аккуратно записані.

Це усе знадобиться.
Після Перемоги буде разбір полетів та залетів.
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02.02.2024 15:01 Відповісти
это было еще до приезда Нуланд, обнаружили первые ревизоры которые приехали к нам.
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02.02.2024 15:50 Відповісти
а кацапня хай пише, в них теж крадуть і не мало
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02.02.2024 15:57 Відповісти
Що буде далі з країною яка звикла жити під наркозом сотень мільярдів чужих доларів. Збулася мрія ідіота.
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02.02.2024 00:15 Відповісти
Мрія ідіота, а розкажі будь ласка:

Щоб було з Україною зараз якби не було західної допомоги?
Не було « сотень миліардвв чужих доларів»,
на як купуеться зброя та платиться ЗП ЗСУ?

Де б стояли танки кацапів під Варшавою, чи під Берліном?

Та існувала би Незалежна Україна взагалі?
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02.02.2024 15:07 Відповісти
ЗЕ каазьол
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02.02.2024 00:24 Відповісти
Бабосікі - напевно уже всі поділили
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02.02.2024 00:33 Відповісти
Дали 50...з яких 33 в кредит.
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02.02.2024 01:04 Відповісти
Ну я конечно не "эксперт", но там вроде что бы получить это финансирование, ставятся определенные условия. А глядя на список условий, мне кажется получения этих денег не реальным... Ведь за все годы при власти, "зе-*****" делала абсолютно противоположное.
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02.02.2024 01:14 Відповісти
Що воно верзе і в якій манері. Кретин.
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02.02.2024 02:56 Відповісти
Богу дякувати я його взагалі не слухаю
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02.02.2024 11:41 Відповісти
я жду пока вы с эрмаком свалите

жду пока резникова и баканова - посадят

давать деньги, пока зелень у власти - отсрочить развал страны.

как бы не обсуждали пороха - зелень хуже, верните петю
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02.02.2024 03:24 Відповісти
Да для себе я теж зробив таке відкриття, що Порушено краще Зеленського
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02.02.2024 03:29 Відповісти
Тепер Зеленський з Ярмаком можуть ще 50 млрд вкрасти
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02.02.2024 03:27 Відповісти
Сначала асфальт, брусчатка и десяток деревьев,остальное на 9 мая и шашлыки,и немного Братану дЕрмаку 😁Я никого не забыл ..?ах да ..Татаров Гетьманцев и Серёге Лещенко 😁
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02.02.2024 04:00 Відповісти
...на ці гроші купиш собі ще хвойд типу арахнід-безумних-татарових-гидьманцевих...
а честь, совість, гідність не продається, та ти би й не купив - "дєньгі на чЄпуху тратіть"
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02.02.2024 06:23 Відповісти
Попрошайка- крадій. Коли ти, гнида, вже закупиш у корейців міліон снарядів, коли хоч щось будете для ЗСУ робити, а не пугати Европу шо ***...ло нападе на них, після нас, тому давайте гроші - для дерібану.
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02.02.2024 07:01 Відповісти
Попрошайка.
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02.02.2024 07:07 Відповісти
так, це дуже чіткий сигнал пуйлу: ваш хлопчик недопрацьовує
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02.02.2024 07:09 Відповісти
Бидон ,дай миллион !
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02.02.2024 07:35 Відповісти
Попрошайка
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02.02.2024 07:49 Відповісти
зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых - готов принять с любой стороны
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02.02.2024 07:55 Відповісти
Руки свербять так хочеться гроші вкрасти?
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02.02.2024 07:54 Відповісти
Верховний ждун грошей!
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02.02.2024 08:02 Відповісти
Очередная тема для собственного пиара.
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02.02.2024 08:11 Відповісти
чмо
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02.02.2024 08:25 Відповісти
Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно - по різних каналах, на різних рівня ! Звучить прямо як цитата з німецького фільму для дорослих, де один актор готовий прийняти з любого боку, та в любой кількості.
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02.02.2024 09:24 Відповісти
"сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства"
ЕС это ничего не стоит, 33млрд это кредиты, 17млрд это проценты за счет замороженных русских денег.
Т.е. 33млрд заплатит Украина, 17млрд россия
И на 4 года - т.е. до новых выборов, а потом пусть ктото другой решает проблемы

https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg На шару дают, на шару берем
супервыгодный лендлиз был не выгоден, а вот 50млрд это оказывается выгодно, которые нельзя использовать на финансирование военных и большую часть которых прийдется отдавать

https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Палата представителей республиканцы продлила лендлиз на 2024 год, но Сенат демократы отказались

Объяснение простое
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Проблема только, что имея остаток 4.5млрд президентских полномочий, Байден ими не пользуется.
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02.02.2024 11:02 Відповісти
торби для грошей лєнка вже нашила?
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02.02.2024 12:08 Відповісти
 
 