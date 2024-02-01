Сьогоднішнє рішення ЄС про 50 млрд євро для України - це чіткий сигнал через Атлантику. Чекаємо рішень Америки, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав рішення Євросоюзу про виділення фінансової допомоги для України чітким сигналом для США. І заявив, що очікує відповідних рішень від американських партнерів.
Про це він сказав у щоденному відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні довгоочікуване рішення Євросоюзу – 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки. Довготривала – на чотири роки. І це означає: українці мають фінансові гарантії для нашої соціальної стабільності. Рішення ухвалене сьогодні на Європейський раді – на рівні лідерів. Заради нього команда України і наші друзі в Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно – по різних каналах, на різних рівнях.
Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн - разом. Інституції Євросоюзу – у повній взаємодії. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть і що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди придумують у Кремлі. Але водночас це чіткий сигнал через Атлантику – сигнал про те, що Європа бере на себе зобовʼязання. Безпекові. Сильні. Чекаємо рішень Америки", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Ти думаешь що дуже добре « потролив» США?
Діпломат, хренов!
Коли ти мовчишь, то це більше допомагае Україні.
А от про Залужного розповідай та вибачайся. Я не то мав на увазі. Мене не так понялі…
Я зустрічався з генералом Залужний… щоб нагородити його орденом.
А ось і орден. Мамой, клянусь…
Топ новина на Яхоо...
Про Хорнети написали що вряд чи Україна потягне два типи літаків соколи і власне хорнети. Тобто сама відмова зрозуміла...
твоєї заслуги у цьому нема - твої "менеджери" тільки крадуть та зраджують
херпіду, і думати забудь про звільнення Залужного
народ не пробачить тобі і ярмаку! згадають тобі шашлички і те, що ти готував здати Україну
і зараз про це мрієш
бо до влади як метелики на лампу…
Знову є чим поповнювати власні офшори ? 🙁
НЕ Виявів ніякого розкрадання американських коштів та зброї.
Джерело, plz?
Відсутність справи це не доказ.
Трамп прийде на всіх справи відкриють і на Пріцкер знайдуть
Людина з чікагского кола Обами не може бути не коррумпована 😬
1. наведіть джерело. Звідки ці данні про вкрадений милліпрд американських грошей? Бо кацаппи тільки про це і пишуть.
Де линк на цей факт?
Нуланд з інспекторами про це нічого не повідомляла…
2. Буле линк- поговоримо далі. Нема факта- це значить що це ваша приватна фантазія/думка. Не більше.
3. Ніхто тут не виступає адвокатом зеленої банди нонеймів. Вони дійсно злочинці. Але требо четко висловлять факти: хто, кого, де і як?
Не « все пропало!», «рятуйтесь!».
А усі ходи повинні бути аккуратно записані.
Це усе знадобиться.
Після Перемоги буде разбір полетів та залетів.
Щоб було з Україною зараз якби не було західної допомоги?
Не було « сотень миліардвв чужих доларів»,
на як купуеться зброя та платиться ЗП ЗСУ?
Де б стояли танки кацапів під Варшавою, чи під Берліном?
Та існувала би Незалежна Україна взагалі?
жду пока резникова и баканова - посадят
давать деньги, пока зелень у власти - отсрочить развал страны.
как бы не обсуждали пороха - зелень хуже, верните петю
а честь, совість, гідність не продається, та ти би й не купив - "дєньгі на чЄпуху тратіть"
ЕС это ничего не стоит, 33млрд это кредиты, 17млрд это проценты за счет замороженных русских денег.
Т.е. 33млрд заплатит Украина, 17млрд россия
И на 4 года - т.е. до новых выборов, а потом пусть ктото другой решает проблемы
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg На шару дают, на шару берем
супервыгодный лендлиз был не выгоден, а вот 50млрд это оказывается выгодно, которые нельзя использовать на финансирование военных и большую часть которых прийдется отдавать
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Палата представителей республиканцы продлила лендлиз на 2024 год, но Сенат демократы отказались
Объяснение простое
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Проблема только, что имея остаток 4.5млрд президентских полномочий, Байден ими не пользуется.