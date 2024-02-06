Бійці поцілили у сховок окупантів із ПТРК "Стугна": "Ляп трусами об асфальт! Чотири штуки дохлі". ВIДЕО
Українські воїни із ПТРК "Стугна" ліквідували чотирьох окупантів, які ховалися в окопі поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Ляп трусами об асфальт! Чотири штуки дохлі", - підсумовує результат атаки один із бійців.
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