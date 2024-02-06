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Бійці поцілили у сховок окупантів із ПТРК "Стугна": "Ляп трусами об асфальт! Чотири штуки дохлі". ВIДЕО

Українські воїни із ПТРК "Стугна" ліквідували чотирьох окупантів, які ховалися в окопі поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ляп трусами об асфальт! Чотири штуки дохлі", - підсумовує результат атаки один із бійців.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок ПТРК "Стугна-П" знищує колону ворожої бронетехніки поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Авдіївка (2342) Стугна (83) ПТРК (94)


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06.02.2024 11:28 Відповісти
Як співав Висоцький, …зємлє, єй всьо єдіно, апатіти, іль сруськай мір…
Слава Захисникам України!
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06.02.2024 11:30 Відповісти
Красені! Але оте 088 після 233 трохи бентежить)))
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06.02.2024 11:31 Відповісти
Як 2 пальці об асфальт
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06.02.2024 11:39 Відповісти
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=LEBJ2bxnVN8 Роман Цимбалюк: Встреча Путина с военными пошла не по плану: в Украине холодно и опасно

"Если над россиянами летают дроны Украины, как мухи, то кто тогда российские солдаты?"
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06.02.2024 12:11 Відповісти
Реклама Мальборо З них донат.
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06.02.2024 14:20 Відповісти
Нарешті україномовний інтерфейс
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06.02.2024 19:55 Відповісти
 
 