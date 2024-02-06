У "Дії" не планується ні повісток, ні виборів, - Федоров. ВIДЕО

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. У "Дії" відкриють код для розробників з усього світу.

Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - зазначив він.

За словами Федорова, у лютому у "Дії" планується відкрити код.

"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - додав голова Мінцифри.

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