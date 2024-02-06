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У "Дії" не планується ні повісток, ні виборів, - Федоров. ВIДЕО

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. У "Дії" відкриють код для розробників з усього світу.

Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - зазначив він.

За словами Федорова, у лютому у "Дії" планується відкрити код.

"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - додав голова Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повісток у "Дії" не буде ніколи, - Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (878) Дія (1125) повістка (182)


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Топ коментарі
+20
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06.02.2024 11:46
+15
Та хто тебе, шахраю, питати буде.
Скажуть-і зробиш!
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06.02.2024 11:42
+12
За весь час існування, цього дивного ПРОЕКТУ-схематозу, Федоров так і не назвав персонально, ВІДПОВІДАЛЬНИХ осіб, які несуть з цього ПРОЕКТУ немаленькі державні кошти привладним, за потужне програмне забезпечення!!
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06.02.2024 11:46
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Та хто тебе, шахраю, питати буде.
Скажуть-і зробиш!
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06.02.2024 11:42 Відповісти
Он правду сказал. Но не всю. Данные "Дії" автоматом попадут в Оберiг. Повестка ждёт там.
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06.02.2024 13:13 Відповісти
що таке оберіг?
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06.02.2024 14:49 Відповісти
Реєстр «Оберіг» - це проєкт Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, потрібна для ведення військового обліку.
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06.02.2024 16:00 Відповісти
Як піськов сказав значить треба все переформульовувати в зворотньому напрямку.
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06.02.2024 11:42 Відповісти
Драстє! Це щоб рашистам було легше зламати Дію, чи що?
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06.02.2024 11:43 Відповісти
Щоб і ламати не було потреби.
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06.02.2024 11:47 Відповісти
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06.02.2024 11:46 Відповісти
За весь час існування, цього дивного ПРОЕКТУ-схематозу, Федоров так і не назвав персонально, ВІДПОВІДАЛЬНИХ осіб, які несуть з цього ПРОЕКТУ немаленькі державні кошти привладним, за потужне програмне забезпечення!!
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06.02.2024 11:46 Відповісти
Как он себя назовет? Ну вы даёте.
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06.02.2024 12:04 Відповісти
Але "дія", це план майбутнього спілкування з Державою..
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06.02.2024 11:46 Відповісти
Уточніть - з якою Державою. Чи не з рашкою часом?
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06.02.2024 12:00 Відповісти
ОДНОСТОРОННЬОГО спілкування, бо ти можеш у ній гримати "дверима", а от звертати на це увагу посадовці НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ніякою нормою права, на відміну від електронного листа через вашу поштову скриньку на котрий винні відповісти на протязі 30 діб!!!
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06.02.2024 12:04 Відповісти
Ви маєте на увазi паралельнi Всесвiти?
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06.02.2024 12:25 Відповісти
Занадто БАГАТО заперечень...
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06.02.2024 11:48 Відповісти
А вибори за Конституцією взагалі хоч колись будуть?
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06.02.2024 11:49 Відповісти
Ухилянти можуть спати спокійно
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06.02.2024 11:50 Відповісти
"я вам ничего не должен"
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06.02.2024 11:54 Відповісти
Час все проявить. Головне, запам'ятати, що зараз пишуть-кажуть. Якось дивно відбувається, що те що ми висміюємо у ворога через певний час і у нас з'являється. Вангую: Москалі почали блокувати депозитні рахунки своїх орко-підданих. Чекаємо незабаром у нас, чи ні?
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06.02.2024 11:57 Відповісти
Будуть. Вже анонсували. За комунальні борги. Мораторій то зняли. За борги - електрика, газ, вода - будуть блокувати картки, арештовувати депозити та рухоме й нерухоме майно..а також відключати від послуг до повного погашення заборгованості. Ну й тут ж анонсували підняття вартості електрики в 2 етапи до 6 грн.
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06.02.2024 12:02 Відповісти
Якби "Дія" залишилась додатком котрий дозволяє використовувати електронні документи особи замість паперових, то це дозволило б зберегти її статус чогось офіційного, АЛЕ у неї стали всовувати будь що і тим сами зробили фактично просто електронною платформою типу РОЗЕТКИ та ПРОМ.ЮА. Та й залежність від наявності інтернету, що проявило себе з негативної точки зору під час блекаутів та при відсутності мобільного зв'язку чи Wi-Fi, показало що паперовий документ є набагато надійнішим засобом підтвердити особу та її права на транспорт, водіння транспортних засобів, прав власності і т.п. Тобто "Дія" це лише забаганка ********* керівництва країни та є працездатною виключно у ідеальних умовах котрі зовсім не є нормою навіть у ********* світі без зайвих проблем не кажучи вже про умови війни!!! Ну, і як у будь якого електронного додатку є ризик зламу і отримання доступу до ваших даних для злочинців-хакерів навіть не наближаючись до вас, вашої оселі чи навіть вашого міста чи країни, з будь якої точки Землі!!!
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06.02.2024 11:59 Відповісти
Крім того, в умовах війни витрачати такі гроші на прогу, без якої можна спокійно жити - це злочин.
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06.02.2024 12:04 Відповісти
та зрозуміло...по евробаченню вже наголосували...
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06.02.2024 12:02 Відповісти
Скоро можно будет жениться по видео через "Дію". Ни повесток, ни выборов в приложении не планируется, - https://www.rbc.ua/ukr/news/ni-povistok-ni-viboriv-diyi-planuetsya-fedorov-1707210713.html Федоров

"Онлайн-шлюб" позволит, в том числе, нашим военным жениться дистанционно - "это уникально для всего мира".
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06.02.2024 12:03 Відповісти
"Мрія" багатьох про "швидкий шлюб" або розлучення за прикладом Лас-Вегаса! Сьогодні "оженився", напився та переспав, а завтра розлучився бо протверезився! Кайф!
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06.02.2024 12:07 Відповісти
ОГО! Фьйодоров єдиний з усього зе-шобла, який не бреше, і якщо сказав, що ніколи не буде, то так і буде, а не на 100%, що зроблять з точністю до навпаки??? Зовсім не віриться!
А де Армія дронів на зібраних 40 мільярдів? А чому 200 мільярдів зняли з місцевих "армійських" бюджетів, і віддали чомусь Хфьйодорову, і вони безконтрольно розтаяли, бо засекретили куди їх витрачають? А постачання в Армію як були на рівні декілька десятків процентів від необхідного так і залишилось, а постачають волонтери на донати небайдужих людей?
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06.02.2024 12:03 Відповісти
Тоді не забуть встановити собі додатки від банку, prom.ua і т.п. бо по них ТЕЖ НЕ НАДІШЛЮТЬ ТОБІ ПОВІСТКУ! Це все що тобі потрібно, аби повістки не було???!!!
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06.02.2024 12:09 Відповісти
От як їм вірити після всього цього?
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06.02.2024 12:05 Відповісти
Явка с повинной
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06.02.2024 12:06 Відповісти
Будуть,як тільки зезидент роздасть кожному пенсу по смартфону(з обв'язковою дією!),як обіцяв!
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06.02.2024 12:08 Відповісти
теж подумав про пенсів і смартфони кожному ))
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06.02.2024 12:14 Відповісти
Поспілкувався зі спеціалістами.
Тепер в нас в телефонах буде застосунок із відкритим кодом, який має доступ до наших особистих даних і до функцій гаджета. Плюс - до елекронного підпису та верифікації через банк. Це або якась грандіозна афера, або у Фьодорова не всі дома. Порадили видалити Дію нахрін негайно.
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06.02.2024 12:09 Відповісти
Так видали, що заважає? Чи за це є якась відповідальність?!
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06.02.2024 12:11 Відповісти
Нажаль, доведеться видалити. Хоча ідея була непогана. Але зелені інфантили примудрилися заср*ти і цю хорошу ідею.
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06.02.2024 12:16 Відповісти
Нічого доброго у цій ідеї не було, а лише цікава іграшка котра виглядає привабливо до того часу поки є ідеальні умови. Мене навіть не турбує можливість державних структур мене якось контролювати, бо нічого злочинного не коїв і не збираюсь. Але я практична людина котра бажає за можливості забезпечити надійність свого життя, отримання послуг та інформації, а це легко та надійно можливо зробити без зайвих зусиль без використання "Дії". Та й додам: "Дія" створена і працює вже декілька років, але чомусь жодна з провідних країн світу не пішла тим самим шляхом. Що вирогідніше, що вони "дурні" та "відсталі", чи те що ми?!
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06.02.2024 12:29 Відповісти
По любому у прокацапських тролів, які тут хейтять Дію, у самих на смартфоні вона встановлена
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06.02.2024 12:12 Відповісти
Так сама платформа Дії російська. Зрозуміло, що ФСБ має прямий доступ до перлини Федорова.

Чом би кацапам не користуватися своїм трояном...
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06.02.2024 13:12 Відповісти
Значит планируется. Главное что бы никто не запаниковал.
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06.02.2024 12:12 Відповісти
ну до того, що ніяких виборів більше не планується, ця сама "дія" не має абсолютно ніякого відношення.
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06.02.2024 12:12 Відповісти
Хочу зауважити що "Дія" створена і працює вже декілька років, але чомусь жодна з провідних країн світу не пішла тим самим шляхом. Що вирогідніше, що вони "дурні" та "відсталі", чи те що ми?!
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06.02.2024 12:16 Відповісти
Так-так , обкакалася ваша Дія при першому ж напливі.
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06.02.2024 12:16 Відповісти
Соцслужбы в прошлом году получили кучу головной боли с программой Дія а именно с фальшивыми беженцами. Куча хитрожопых граждан через программу записались в беженцы и получали деньги находясь в совсем других местах.
Так самое главное они прописались через Дію у сельских пенсионеров которые ничего не знали и в глаза этих перемещенных лиц не видели,а на звонки соцслужб те отвечали что да живут в этих селах и им все нравится.Сам лично несколько раз сталкивался с такими случаями.
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06.02.2024 12:31 Відповісти
Свадьба онлайн? те она взяла твой телефон и ты уже муж? Давайте лучше повестки.
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06.02.2024 12:35 Відповісти
Особисто я "зеленій" владі не вірю зовсім. Навіть "риги" були якісь передбачувані!
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06.02.2024 12:36 Відповісти
ваша влада бреше 5 років в кожному слові, навіть не треба слухати, що говорять - відкрили рота, значуть брешуть.
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06.02.2024 12:51 Відповісти
Евробачення завалив,нах тепер повістки,сказочнік)
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06.02.2024 13:02 Відповісти
Ну як можна не вірити інтернет-шахраю Федорову...
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06.02.2024 13:10 Відповісти
А що у шулерів змінились плани?
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06.02.2024 14:05 Відповісти
Видаляти ДІЮ тим хто туди вже злив власні данні - сенсу не багато, можна видалити щоби лише не палити локацію. ДІЮ піарять зараз як ніколи, додають туди новий функціонал щоби більше охопити інформації про користувачів, банки теж активізувалися, уточнюють інформацію про власних користувачів
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06.02.2024 14:17 Відповісти
 
 