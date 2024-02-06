У "Дії" не планується ні повісток, ні виборів, - Федоров. ВIДЕО
У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. У "Дії" відкриють код для розробників з усього світу.
Про це в ефірі телемарафону заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Не планується ні повісток, ні виборів", - зазначив він.
За словами Федорова, у лютому у "Дії" планується відкрити код.
"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - додав голова Мінцифри.
Топ коментарі
+20 частный сектор
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+15 vigo
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+12 Олександр ВАЛОВИЙ
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"Онлайн-шлюб" позволит, в том числе, нашим военным жениться дистанционно - "это уникально для всего мира".
А де Армія дронів на зібраних 40 мільярдів? А чому 200 мільярдів зняли з місцевих "армійських" бюджетів, і віддали чомусь Хфьйодорову, і вони безконтрольно розтаяли, бо засекретили куди їх витрачають? А постачання в Армію як були на рівні декілька десятків процентів від необхідного так і залишилось, а постачають волонтери на донати небайдужих людей?
Тепер в нас в телефонах буде застосунок із відкритим кодом, який має доступ до наших особистих даних і до функцій гаджета. Плюс - до елекронного підпису та верифікації через банк. Це або якась грандіозна афера, або у Фьодорова не всі дома. Порадили видалити Дію нахрін негайно.
Чом би кацапам не користуватися своїм трояном...
Так самое главное они прописались через Дію у сельских пенсионеров которые ничего не знали и в глаза этих перемещенных лиц не видели,а на звонки соцслужб те отвечали что да живут в этих селах и им все нравится.Сам лично несколько раз сталкивался с такими случаями.