УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13156 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
35 236 66

Окупант, здаючись у полон, намагається кинути гранату в українських воїнів. ВIДЕО безпілотника

Окупант, здаючись у полон, намагався знищити українських бійців, кинувши у них гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що сталося це у той момент, коли український воїн почав знімати з полоненого бронежилет. Побачивши небезпеку, бійці розстріляли загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО "трофеять" чотирьох окупантів поблизу Авдіївки: "Я тебе не братан, сука! Будете п#здеть так - в расход!". ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (936) полонені (2264)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+61
Цікаво, на що сподівався цей кусок лайна? Шана та поваганашим хлопцям, все вірно зробили!
показати весь коментар
06.02.2024 12:37
+39
Броник тот сам должен был снимать, а боец должен находиться на расстоянии и контролировать руки потенциального пленного. Плохо что такому не учат в учебке. Хотя там судя по рассказам тех кто их прошел - мало чему учат. Два года войны прошло, а **** обучение наладить не могут, причем есть тысячи если не десятки тысяч опытных бойцов, которых можно было бы отправить в такие центры инструкторами для отдыха или восстановления после ранения.
показати весь коментар
06.02.2024 12:42
+38
Гранату він кинув, вона не вибухнула? Воїн який з нього бронік знімав, тут конкретно прогавив. Не цигарку треба смалити, а за руками дивитись.
показати весь коментар
06.02.2024 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, на що сподівався цей кусок лайна? Шана та поваганашим хлопцям, все вірно зробили!
показати весь коментар
06.02.2024 12:37 Відповісти
Померти героям за *****!
показати весь коментар
06.02.2024 14:31 Відповісти
з цигаркою в зубах зтягує бронік? це капець....
показати весь коментар
06.02.2024 12:38 Відповісти
Звісно це неправильно, але враховуйте емоційний стан наших бійців та умови в яких вони працюють.
показати весь коментар
06.02.2024 12:46 Відповісти
Ось ці бійці теж працюють у складних умовах, але приємно глянути!

Бійці ССО полонили чотирьох окупантів під час бою поблизу Авдіївці.

Як повідомляє , відеозапис, на якому https://t.me/ButusovPlus/7891 зафільмований процес здачі у полон , опублікований у соцмережах. Джерело:
показати весь коментар
06.02.2024 13:33 Відповісти
Навпаки - правильно ! Він террорист палач, на чужій землі , ще й обхитрити намагався
показати весь коментар
06.02.2024 13:37 Відповісти
Мадам, вы не с того члена сорвались...)))
показати весь коментар
06.02.2024 14:04 Відповісти
ШТА!?
показати весь коментар
06.02.2024 14:35 Відповісти
ти про шо болєзний?
показати весь коментар
07.02.2024 08:03 Відповісти
Малам, вам интересна эта тема, но это не вам, проходите.)))
показати весь коментар
07.02.2024 12:55 Відповісти
1. де ти малам побачив?

2. русскомозглое, иди гавкай на русских сайтах свои умньіе вьісерьі.
показати весь коментар
08.02.2024 08:18 Відповісти
Так, дійсно ви маєте рацію. Тут більше підійде - "Frau mit einem schlechten Kopf"
показати весь коментар
08.02.2024 13:24 Відповісти
так де ти мадам бачив? з якоюсь мадам триндить, дурне якесь.
показати весь коментар
08.02.2024 18:35 Відповісти
адреналін знижує пильність....
показати весь коментар
06.02.2024 14:23 Відповісти
правильно, підтримую, молодці, що пильнують...
показати весь коментар
06.02.2024 12:38 Відповісти
Гранату він кинув, вона не вибухнула? Воїн який з нього бронік знімав, тут конкретно прогавив. Не цигарку треба смалити, а за руками дивитись.
показати весь коментар
06.02.2024 12:39 Відповісти
Дура, я при обшуку прогавив АПС. Відходив. Зправа кулеметник посік в лапшу. Де ховав АПС ? Можливо зброс у траву рядом. При ньому не було.
показати весь коментар
06.02.2024 12:44 Відповісти
я ще вчора казав, що коли буруть полонених в Авдіївці, втрачають дорогоцінний час на зачистку решти вулиць. Тому там не варто церемонитись і валити усіх без робору. В інший час в спокійнішій обстановці, коли людей вистачає і позиції відновленні, тоді можна і обмінним фондом зайнятись.
Учорашні 5 полонених орків в Авдіївці коштували 10 хв, за які могли б зачистити усі хати з того краю, і не факт, що тих полонених орків получиться витягти звідти живими
літуна напевно брали тодіз АПС? добре що посікли тварюку.
показати весь коментар
06.02.2024 13:33 Відповісти
Довбойоб кацапський.
показати весь коментар
06.02.2024 12:40 Відповісти
півень
показати весь коментар
06.02.2024 13:22 Відповісти
Диванні критики - порадники тут як тут...
показати весь коментар
06.02.2024 12:42 Відповісти
Сам такий
показати весь коментар
06.02.2024 13:39 Відповісти
Броник тот сам должен был снимать, а боец должен находиться на расстоянии и контролировать руки потенциального пленного. Плохо что такому не учат в учебке. Хотя там судя по рассказам тех кто их прошел - мало чему учат. Два года войны прошло, а **** обучение наладить не могут, причем есть тысячи если не десятки тысяч опытных бойцов, которых можно было бы отправить в такие центры инструкторами для отдыха или восстановления после ранения.
показати весь коментар
06.02.2024 12:42 Відповісти
не тісно буде лежати кацапові в такій могилі ось що турбує
показати весь коментар
06.02.2024 12:42 Відповісти
Граната не взорвалась. Повезло.
показати весь коментар
06.02.2024 12:42 Відповісти
Виглядає що він не зміг чеку висмикнути...
показати весь коментар
06.02.2024 13:09 Відповісти
Це недбалість наших! Руки полоненого повинні бути вгору!Не підняв рук за командою - розстріл!
показати весь коментар
06.02.2024 12:43 Відповісти
Кацапорилий пасть свою стули із за вас уйобків я вже два роки на війні з какцапами, твоїми соплеменниками..
показати весь коментар
06.02.2024 13:25 Відповісти
Кацап думав що помре як херой, тіпа ,,руські не здаються, діди ваівалі, прашу счітать комуністом, а здох як тварюка, окупант і лузер.
показати весь коментар
06.02.2024 12:46 Відповісти
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показати весь коментар
06.02.2024 13:21 Відповісти
Пропаганда страшна зброя. Людина зомбується швидко. А якщо таке підле, мерзенне, огидне, брехливе, пропагандистське лайно ллється там на московії аж 30 років, то там виросли декілька поколінь мерзенних орків. Мені їх не жаль. Стухле яйце вже ніколи не буде живим.
показати весь коментар
06.02.2024 15:01 Відповісти
..до "макаронов в хорошей тюрьме" оставался один шаг...
кацап жЫл говном в своём говне и сдох - неизлечимым дебилом
показати весь коментар
06.02.2024 12:47 Відповісти
А вполне мог бы не делать глупостей и уехать в чистую теплую тюрьму на пошив рукавиц - пока не обменяют. Но дебил решил иначе, повезло что нашим беды не наделал.
показати весь коментар
06.02.2024 12:49 Відповісти
Ідейний покидьок.
показати весь коментар
06.02.2024 15:41 Відповісти
Hände hoch ..Вони знають цю команду
показати весь коментар
06.02.2024 12:57 Відповісти
Як раз той самий випадок для фрази - "Яке прикре самогубство"
показати весь коментар
06.02.2024 13:04 Відповісти
Тому !

Найменший рух орка стріляти , а бронік і все інше він стягує самостійно
показати весь коментар
06.02.2024 13:04 Відповісти
за дімона мєдведева
дітей сиротами залишив
показати весь коментар
06.02.2024 13:10 Відповісти
Жертва ***** в силу своей ущербности про...бала свой шанс остаться в живых
показати весь коментар
06.02.2024 13:10 Відповісти
Та його зразу треба було замочити
показати весь коментар
06.02.2024 14:10 Відповісти
не поднял руки - ликвидация без предупреждения
показати весь коментар
06.02.2024 13:21 Відповісти
куда он хотел ее кинуть?... придур какой-то...
показати весь коментар
06.02.2024 13:46 Відповісти
Між собою і нашими бійцями. Так, можливо б і сам загинув, але і наших поранив би чи вбив. Зрозумійте, рашисти - затяті наші вороги, орки для людей.
показати весь коментар
06.02.2024 14:08 Відповісти
Ибучий дед мороз , Матросова насмотрелся Мразь...
показати весь коментар
06.02.2024 13:53 Відповісти
Зажмурена кацапотварюка" дастойно атмєтіла столєтіє рождєнія сваєво ідола алєксандра матросова". На днях був нв кацапських ресурсах.
показати весь коментар
06.02.2024 14:06 Відповісти
Наші бійці не навчені! Прикро!
показати весь коментар
06.02.2024 14:05 Відповісти
Русскіє нє здаютца - б'ються до останнього. Наші здаються. Потім їх розстрілюють. Насаравді, наших менше, але гинути не за цапову душу...
показати весь коментар
06.02.2024 14:06 Відповісти
Це відео для наших речників, які говорять, що кацапня не вмотивована і пачками без бою здається в полон.
показати весь коментар
06.02.2024 14:09 Відповісти
Тяжело воевать с полностью *********. Вот ради чего они дохнут, и упорно лезут еще сдохнуть каждый день? Мы умираем за свой дом,семью, страну. У нас есть "желобетонный"стимул. А они за что, за то же самое? Нет, так как война на нашей территории и они к нам с войной пришли, а не мы в их дома. Все эти сказки о мифических бандеровцах- нет, там идейных давно нет. Все сдыхают за обещанные им 200 000 фублей в месяц (2000 долларов) Американские и европейские военные тупо ржут с этого. Сдыхают все только за ОБЕЩАНИЕ. и за то что бы в школе где он учился повесили мемориальную табличку (возможно) В какой стране мира еще столько ********, готовых поменять свою жизнь на обещание пожрать пару раз сытно. Дал же бог полностью ******** соседей.
показати весь коментар
06.02.2024 14:23 Відповісти
А украинский боец после всего этого продолжал спокойно докуривать сигарету..
показати весь коментар
06.02.2024 14:44 Відповісти
Кацап кончений
показати весь коментар
06.02.2024 15:24 Відповісти
Сейчас кацапня разнесет и завоюет....
показати весь коментар
06.02.2024 15:53 Відповісти
Мені не зрозуміло чому у наших така тяга до взяття русні в полон? Таке враження,що їм про це промивають мізки командири,а командирам спускають згори відповідні накази. Таке враження,що комусь вигідно виділяти по 10 тис на 1 полоненого і треба щоб їх було якнайбільше....
показати весь коментар
06.02.2024 15:57 Відповісти
Юра Малко . у нас тисячі гектарів полів , лісів ,посадок заміновані . Може тому нам потрібно багато полонених , хто знає ?
показати весь коментар
06.02.2024 16:28 Відповісти
Очень не профессионально.Легко мог подорвать наших.Славо богу повезло.
показати весь коментар
06.02.2024 19:28 Відповісти
Крошить, крошить и ещё раз крошить! Все красные линии те твари перешли. Они сами не уйдут. Вспоминайте парады наших пленных в 14-16гг на донбалласте. Это должно каждый день идти по тв каналам и сегодня, и много времени вперёд.
показати весь коментар
06.02.2024 20:23 Відповісти
наступного разу у полон вже точно не братимуть
показати весь коментар
06.02.2024 20:37 Відповісти
говніщє какая!

тра якось серйозніше ставитися до процедури. А то з цигаркою в зубах, та ще й обслужує орка.. Хай броню своїми ручками скидає, бо москалю віри нема - воно завжди бреше.
показати весь коментар
06.02.2024 21:56 Відповісти
Наші провтикали і могли поплатитись за це своїм життям. Треба бути уважніше, а краще гасити усіх на місці.
показати весь коментар
06.02.2024 23:37 Відповісти
 
 