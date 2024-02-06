Окупант, здаючись у полон, намагається кинути гранату в українських воїнів. ВIДЕО безпілотника
Окупант, здаючись у полон, намагався знищити українських бійців, кинувши у них гранату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що сталося це у той момент, коли український воїн почав знімати з полоненого бронежилет. Побачивши небезпеку, бійці розстріляли загарбника.
Топ коментарі
+61 Red_Sky_On
показати весь коментар06.02.2024 12:37
+39 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар06.02.2024 12:42
+38 Людмила Сербин
показати весь коментар06.02.2024 12:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бійці ССО полонили чотирьох окупантів під час бою поблизу Авдіївці.
Як повідомляє , відеозапис, на якому https://t.me/ButusovPlus/7891 зафільмований процес здачі у полон , опублікований у соцмережах. Джерело:
2. русскомозглое, иди гавкай на русских сайтах свои умньіе вьісерьі.
Учорашні 5 полонених орків в Авдіївці коштували 10 хв, за які могли б зачистити усі хати з того краю, і не факт, що тих полонених орків получиться витягти звідти живими
літуна напевно брали тодіз АПС? добре що посікли тварюку.
кацап жЫл говном в своём говне и сдох - неизлечимым дебилом
Найменший рух орка стріляти , а бронік і все інше він стягує самостійно
дітей сиротами залишив
тра якось серйозніше ставитися до процедури. А то з цигаркою в зубах, та ще й обслужує орка.. Хай броню своїми ручками скидає, бо москалю віри нема - воно завжди бреше.