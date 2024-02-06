Окупант, здаючись у полон, намагається кинути гранату в українських воїнів. ВIДЕО безпілотника

Окупант, здаючись у полон, намагався знищити українських бійців, кинувши у них гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що сталося це у той момент, коли український воїн почав знімати з полоненого бронежилет. Побачивши небезпеку, бійці розстріляли загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО "трофеять" чотирьох окупантів поблизу Авдіївки: "Я тебе не братан, сука! Будете п#здеть так - в расход!". ВIДЕО