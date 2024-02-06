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Новини Відео Війна
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Бійці ССО висадились на видобувну платформу у Чорному морі і знищили обладнання для управління іранськими дронами. ВIДЕО

Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

Дивіться: Україна повернула під контроль "вишки Бойка", - ГУР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України.

Також читайте: Війна проти Росії у морі має дві мети: не дати напасти флоту РФ та забезпечити доступ кораблів до українських портів, - командувач ВМС Неїжпапа

 Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська формула миру передбачає, що Чорне море буде безпечним для судноплавства, - Зеленський

Автор: 

Іран (2032) Чорне море (1668) знищення (7235) ССО (519) 73-й морський центр спецоперацій (16)


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Топ коментарі
+44
Герої! Слава ЗСУ!!!
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06.02.2024 14:54
+37
Красівоє показують.
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06.02.2024 14:53
+30
Молодці! Просто супер!!!
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06.02.2024 14:55
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Красівоє показують.
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06.02.2024 14:53 Відповісти
Ви маєте на увазі рекламу трішки вище?
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06.02.2024 15:36 Відповісти
Звичайно, що рекламу. У мене там лежить котик та рекламує хімчистку килимів та «Уборку квартир в КиЕве».
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06.02.2024 15:46 Відповісти
А у мене реклама жіночої білизни вискочила
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07.02.2024 07:15 Відповісти
Герої! Слава ЗСУ!!!
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06.02.2024 14:54 Відповісти
Молодці! Просто супер!!!
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06.02.2024 14:55 Відповісти
Після проведення спеціальних дій та зачистки Джерело:

кацапів зачистили ?
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Не розумію. Так ці ж вишки ще літом здається деокупували!? Відео було.
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Їх деокупувати зараз неможливо. Минулого разу наші знищили там обладнання, що дозволило ракетами дістати штаб орків в Севастополі та інші об'єкти
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06.02.2024 15:13 Відповісти
11 вересня 2023 року стало відомо, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі. Операцію провели силами підрозділів ГУР МО України.
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06.02.2024 15:27 Відповісти
ну це умовно, там же контингент не залишили, зайшли, що треба зробили, прапор повісили, от і взяли під контроль. Кацапи потім знову туди прийшли. Вишки по факту не працюють тільки як платформа для обладнання використовують.
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06.02.2024 18:41 Відповісти
Головне управління розвідки 11 вересня поінформувало, що https://suspilne.media/569999-pid-kontrol-ukraini-povernuli-viski-bojka-u-cornomu-mori-bila-krimu/ Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному морі, які були під окупацією з 2014 року та які Росія використовувала у військових цілях з початку широкомасштабного вторгнення.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", - вказали у відомстві.
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Можливо сьогоднішня новина про інші вишки...
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06.02.2024 15:30 Відповісти
А можна вилізти з бронепоїзда і зрозуміти що ГУР МО і ССО- це різні речі. Відповідно різні операції. Хай навіть вони десять раз підірвуть ті вишки.
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06.02.2024 15:46 Відповісти
Ну так там же не було якогось блокпоста. рашисти знов там встановили своє обладнання. Наші морськи коти знов все забрали, та знищили антенну платформу.
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06.02.2024 19:54 Відповісти
це ризик великий, невже, неможливо було їх нічим дістати з суші...
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06.02.2024 15:04 Відповісти
У нас настільки "дохреніща" снарядів і ракет, що тільки і гамселити ними по порожніх бурових платформах...
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06.02.2024 20:35 Відповісти
Це ж було вже. Добре що кацапи періодично доставляють спецобладнання нашим ССО.
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06.02.2024 15:24 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть кацапсячій наволочі!
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06.02.2024 15:34 Відповісти
Бойко з гриценком та гройсманом, глибоко зхвильовані??
Він за це і «Героя України» придбав! Литвин, може підтвердити з особами Адміністрації ПУ …
Усе по чесному! Гроші вранці, стільці увечері…
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06.02.2024 15:50 Відповісти
а шо такое ,уже второй день мопеды не летают ?
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06.02.2024 16:06 Відповісти
Нужна новая строчка в Сводках потерь оккупантов - "Газовые и нефтяные платформы"
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06.02.2024 16:06 Відповісти
лучше в бункере путина высадились бы
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06.02.2024 16:10 Відповісти
сподіваюсь не вилізуть прізвища буданов, жрмак, зеленський. Ці гниди точно тут непричетні
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06.02.2024 17:04 Відповісти
Хлопці, вам ціни нема. Слава Вам, Слава Україні!
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06.02.2024 18:22 Відповісти
Треба було не "знищити обладнання", а тихо перепрограмовувати "шахедів" назад на Севастополь, Кримський міст, Новоросійськ.
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06.02.2024 21:36 Відповісти
 
 