Дрони-камікадзе виявили та знищили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні у Бахмуті. ВIДЕО
Оператори дронів-камікадзе підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні в одному з районів Бахмуту та знищили її.
Перший дрон-камікадзе вибив ворота, а другий вже безперешкодно залетів всередину і знищив бронетехніку противника. Крім того, аеробомбери знищили дві ворожі "буханки", передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Grytselyak
показати весь коментар06.02.2024 17:48 Відповісти Мені подобається 2
Таня М
показати весь коментар06.02.2024 17:54 Відповісти Мені подобається 5
Elvis2
показати весь коментар06.02.2024 18:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль