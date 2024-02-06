Дрони-камікадзе виявили та знищили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні у Бахмуті. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні в одному з районів Бахмуту та знищили її.

Перший дрон-камікадзе вибив ворота, а другий вже безперешкодно залетів всередину і знищив бронетехніку противника. Крім того, аеробомбери знищили дві ворожі "буханки", передає Цензор.НЕТ.

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