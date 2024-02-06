УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13134 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 109 3

Дрони-камікадзе виявили та знищили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні у Бахмуті. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади виявили ворожу БМП-2 в закритому приміщенні в одному з районів Бахмуту та знищили її.

Перший дрон-камікадзе вибив ворота, а другий вже безперешкодно залетів всередину і знищив бронетехніку противника. Крім того, аеробомбери знищили дві ворожі "буханки", передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянину відірвало голову після влучання боєприпасу з українського дрона 80 ОДШБр. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7235) Бахмут (1560) БМП (410)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бахмут вже відносно в ворожому тилу,а й далі прилітає)
показати весь коментар
06.02.2024 17:48 Відповісти
Неймовiрно!
показати весь коментар
06.02.2024 17:54 Відповісти
Дрон постукав, а кацапи зачинились і не хотіли відкривати.
показати весь коментар
06.02.2024 18:35 Відповісти
 
 