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Злочин СБУ проти журналістів: що сталося та хто винний? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі висловить своє бачення щодо ситуації зі стеженням співробітників СБУ за журналістами проєкту Bihus.Info.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

"Під час стріму на ютуб-каналі поговоримо про те, який ганебний бардак за кошти платників податків відбувається під час війни, і на що саме витрачають час керівники СБУ та Офісу Президента", - анонсував Бутусов.

Також дивіться: Бігусгейт, страйк бізнесу, Умка на волі | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12818) стеження (123) Бутусов Юрій (3589) Бігус Денис (196)


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Топ коментарі
+6
так СБУ ругают не за то что следили , а за то что спалились
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06.02.2024 20:03
+5
Бюджет СБУ на 2024р - 35мільярдів з них на зарплатню 26, якщо взяти зарплатню 1 сбу-ка за 80000грн на місяць то їх там виходить до 27 000 нічого не роблячих осіб.
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06.02.2024 20:54
+4
А є сенс про це говорити півтори години, що і так зрозуміло всім притомним?
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06.02.2024 20:03
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так СБУ ругают не за то что следили , а за то что спалились
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06.02.2024 20:03 Відповісти
Не ругают , просто уволили за то , ЧТО ХРЕНОВО СРАБОТАЛИ!
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06.02.2024 21:57 Відповісти
Вспомните цирк 🤢🤡ЗЕЛЕНОГОЧМА та ОЙГО ШАПІТОЛІЯ З СУДДЕЮ ЧАУСОМ😂Який шкандаль був з Молдовою!
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06.02.2024 21:59 Відповісти
А, ще з ПЕРЕСТРІЛКОЮ ШЕФІРА
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06.02.2024 22:00 Відповісти
А є сенс про це говорити півтори години, що і так зрозуміло всім притомним?
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06.02.2024 20:03 Відповісти
про зелених підарасів говорити можно вічність
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06.02.2024 21:39 Відповісти
Скільки можна говорити, треба діяти. Нахорен така влада, пересадити на довічно, а краще розтріляти тих виродків які під час війни грабують державу. Мародери
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07.02.2024 05:30 Відповісти
От як так виходить, що про гоніння на журналістів завше висвітлюється набагато потужніше, ніж про гоніння на решту наріду???
Дивина, та й годі!
Ги...
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06.02.2024 20:05 Відповісти
Наріду аж стало якось незручно: наче він зі своїми бідами "на пільговому тарифі"!
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06.02.2024 20:20 Відповісти
Ти ,обрав 🤡🤢🎪ШАПІТОЛІЙ , РИГО-РАШИСТСЬКИЙ - отримав ДИКТАТУРУ І БЕСПРЕДЕЛ ! Причина - следствіє
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06.02.2024 21:20 Відповісти
Юрий Бутусов пише так зване "преступление СБУ против журналистов"

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06.02.2024 20:13 Відповісти
Ті журналісти на відео,видно,що щось нюхали.То що це за такі журналісти?І Бігуси і хотіли цього.
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06.02.2024 20:16 Відповісти
Подаляка, та не пались вже так по чорному!
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06.02.2024 20:42 Відповісти
Бігуси це і є подоляки.
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06.02.2024 20:47 Відповісти
Не намагайтесь комусь щось довести. У нас "журналісти" це особлива каста, якім все дозволено. Ну подумаєш, наркомани - і шо? Юра взагалі, як мальчік - думає, що якщо він чесний журналіст, то і всі такі ж, як він. Професійна солідарність...
Взагалі, у нас дилетанти всюди правлять, починаючи з оманського президента. Бісить, що вони ще й чогось навчають, абсолютно не розуміючи, як вони працює. Вони взагалі уявляють десь роботу спецслужб без стеження, порушення інших "прав" і т.ін.? Мабуть 5 підарасів, яких ось взяли (всі до речі перевертні спецслужб, завербовані кацапами) вислідковували чисто тупо по закону, без стеження... Ага
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06.02.2024 20:57 Відповісти
- тебе, кремлівського троля, вб'ють за зраду України
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06.02.2024 22:43 Відповісти
Я тобі, падло, за такі слова, ноги б повиламув, тільки, де тебе знайти? Тобі оманського жаль, чи якого біса отаке ригаєш? Мій менший брат кацапів ще в 14-му їбашив, потім і 22-му. А ти де був, падло?
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07.02.2024 00:03 Відповісти
тебе, падло кацапське, скоро знайдуть
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07.02.2024 17:24 Відповісти
Курво, ти де є? Давай, падло, кажи, я хочу тебе побачити. За кацапа, падло... ****, слів немає
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07.02.2024 18:00 Відповісти
Хто винен - СБУ - так в них є відмазки - пасли журналістів - наркоманів
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06.02.2024 20:30 Відповісти
Бюджет СБУ на 2024р - 35мільярдів з них на зарплатню 26, якщо взяти зарплатню 1 сбу-ка за 80000грн на місяць то їх там виходить до 27 000 нічого не роблячих осіб.
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06.02.2024 20:54 Відповісти
их 32000,реформа должна уменьшить их значительно.И запрет на деятельность в Украине против граждан страны(как ЦРУ в США).Для этого есть другие службы.
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07.02.2024 00:46 Відповісти
Під дуже великим грифом секретно - Порошенко.
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06.02.2024 21:12 Відповісти
Главний в СБУ шпиняє департаменту за халатність при знятті апаратури. На хера мовляв оприлюднили відео про вживання наркоти. І використали як підставу на заход в номера. А відео із сауни та входу в комплекс залишили. Ось це визнали порушенням. Крім того, постає аналогія з Гнусавим - ноздря в ноздрю. Що один що його критикеси.
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06.02.2024 22:40 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

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06.02.2024 22:42 Відповісти
бутусов, это га..., ой так нельзя, просто пида..., так тоже нельзя, просто человек не традичионной ориенации, в ругальном направление. Гнида, ты не наелся порошенковскими деньгами? или деньги не пахнут, скоро твой шеф сядет. После победы сядешь, потому, что такой мрази не место в новой Украине.
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07.02.2024 00:08 Відповісти
Ничего удивительного нету в том что за "Bihus.Info" посет СБУ. Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца который по выходным раскидывает в покер в логове региАналов ресторане Ишак с Арахамией - были зафиксированы УП журналистом Ткачем (https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4), а сын завхоза Януковича Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Также Дерьмак с Татаровым дали спокойно любителю русского мира, и главному столичному региАналу Столару и партнеру Медведчука продать свой 33 этажный бизнес центр в Киеве за 100 млн долларов (https://zn.ua/anticorruption/stolar-prodaet-izvestnyj-stolichnyj-biznes-tsentr-vladeltsu-komandy-navi-krippi.html). Также спокойно не спеша Столар под крышеванием ОП продает свою усадьбу 1000 кв.м. на гектаре в столице за 6 млн долларов (https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888). Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара, Кушнира и Кравца. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках.
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07.02.2024 03:06 Відповісти
 
 