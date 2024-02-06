Злочин СБУ проти журналістів: що сталося та хто винний? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі висловить своє бачення щодо ситуації зі стеженням співробітників СБУ за журналістами проєкту Bihus.Info.

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"Під час стріму на ютуб-каналі поговоримо про те, який ганебний бардак за кошти платників податків відбувається під час війни, і на що саме витрачають час керівники СБУ та Офісу Президента", - анонсував Бутусов.

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