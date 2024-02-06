Злочин СБУ проти журналістів: що сталося та хто винний? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі висловить своє бачення щодо ситуації зі стеженням співробітників СБУ за журналістами проєкту Bihus.Info.
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"Під час стріму на ютуб-каналі поговоримо про те, який ганебний бардак за кошти платників податків відбувається під час війни, і на що саме витрачають час керівники СБУ та Офісу Президента", - анонсував Бутусов.
Топ коментарі
+6 Леопольд #586865
показати весь коментар06.02.2024 20:03
+5 alex kk #513066
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+4 Pawlo Kit
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Ги...
Взагалі, у нас дилетанти всюди правлять, починаючи з оманського президента. Бісить, що вони ще й чогось навчають, абсолютно не розуміючи, як вони працює. Вони взагалі уявляють десь роботу спецслужб без стеження, порушення інших "прав" і т.ін.? Мабуть 5 підарасів, яких ось взяли (всі до речі перевертні спецслужб, завербовані кацапами) вислідковували чисто тупо по закону, без стеження... Ага
@13Hellis_13