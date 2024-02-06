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Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про свій указ щодо створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Відповідне відео було опубліковане в телеграм каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська формула миру передбачає, що Чорне море буде безпечним для судноплавства, - Зеленський

"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони.

Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

Продовжуємо перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави!", - сказав глава держави

Читайте також: Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід Сил безпілотних систем

Автор: 

безпілотник (4158) Зеленський Володимир (23829) звернення (604) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+61
Якщо зараз під час війни можна звільняти генерала на якому 2 роки тримались ЗСУ та фронт, то чому не можна звільняти зеленого довбойоба через якого самі проблеми та внесок у війну відємний??
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06.02.2024 19:45
+51
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06.02.2024 19:47
+26
Бутусов про це казав ще рік тому, але зараз треба відволікти людей від ситуації з Залужним і продемонструвати свою опіку ЗСУ
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06.02.2024 19:48
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Класно.Яка структура :бригада,полк,дивізія,корпус?
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06.02.2024 21:31 Відповісти
І літєл он на раялі нажімая на підалі
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06.02.2024 21:37 Відповісти
Як цікаво...спочатку розігнали аеророзвідку в 2020...а тепер раптом "створили" новий рід військ...от лицеміри...!
Де той мільйон дронів від Шмигаля...?!!
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06.02.2024 21:41 Відповісти
Як казав Льоха Золоте Яйце : весільні війська ! А давайте ще переіменуємо танкові в Панцерні ! Які то мудрі структуральні реформи!
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06.02.2024 22:17 Відповісти
"Потужна літальна Гвардія ім. Кварталу 99,9%"
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06.02.2024 22:18 Відповісти
на третоьму році війни немає закону про мобілізацію - ШО ВОНО РОБИТЬ ПАДЛО ? Вони ******** саботують - перемогу, допомогу, повагу , співчуття , все що мала Україна в перші дні втрогнення ВОНИ НЕ ПРОСРАЛИ!!!!!!! ВОНИ УМІЛО ЗИЩИЛИ!!!

ВОНИ ЗАЛИШИЛИ ДИПЛОМАТІЮ НА КОЗИРА!!!
ВОНИ ЗАКРИЛИ ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ ПАТРІОТАМ ДЕПУТАТАМ !
ВОНИ ЗНИЩИЛИ ПАРЛАМЕНТ!
ВОНИ НИЩАТЬ СВОБОДУ СЛОВА!
ВОНИ НИЩАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ СВОЇМИ АГЕНТАМФ ТА ХОЛУЯМИ!
ВОНИ ВОРОГИ УКРАЇНИ!!!

тепер, коли Залужний волав про дрони з дах свої останніх звернень, вони без налагодженого виробництва дронів заснували рід військ -ШОУУБЛЮДОЧНІ!А Залужного нищать, не виробляючи дронів зате вивозячи збіжжя Ахметов дуже справно
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06.02.2024 22:29 Відповісти
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06.02.2024 22:35 Відповісти
Це бредове рішення прийняте під дією алкоголя чи наркотиків.
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06.02.2024 22:37 Відповісти
Так військовий знахарь рєзніков сказав же, шо ото всьо--для весілля...
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07.02.2024 00:22 Відповісти
Слава Сонцеликому Боневтіку Відважному!!!
З нетерпінням чекаю від Нього на підписання нового указу про будємвсєхбамбіть!
Во!
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07.02.2024 01:23 Відповісти
як обісрався вова з Єрмаком та СВОЇМ МАЛЮКОМ

"Ну і що?

Як усі і думали за командою Бігуса слідкувала СБУ.

Ні, зараз вони розказують, що слідкували тому, що там якась молода дівчина оператор мала зв'язки з наркодилером. Закуповувала щось курить чи нюхать.

Ну хтось із пазітівних блогерів скаже: так ета же зальот. Кримінал. Все правильно.

Ну да, скажу я. Але виключно у випадку, якщо ділери гоцають з прямими спинами в районі Банкової. І продають щось понюхать в Офіс президента.

А просто за журналістами/операторами слідкувати - ви серйозно?

Адже слідкував департамент захисту національної державності. Державності!!!!

Як журналісти загрожують державності?

Навіщо Департамент захисту державності ганяється за дилерами?

Звісно (повторюся) - якщо наркоту заносять не на Банкову. Тоді пряма загроза. А є сміливе припущення, що заносять. Воно в мене базується на аналізі рішень, які там приймаються. Бо таке і по п'яні не наприймаєш. Там щось важче.

Зараз в СБУ підмітають сліди. Звільнили (думаю - евакуювали) директора департаменту.

Говорять про оптимізацію задач і завдань.

Але ми маємо чітко розуміти: в Державі Україна, яка воює зараз за свободу цивілізації, за права людини, за вільну світову пресу - все це порушують.

І я знову ж, маю сміливе припущення - порушують з подачі саме офісу президента. Різних там татарових.

Ми дорослі і розуміємо: слідкували, щоб нарити зв'язки Бігуса з опозицією. І використати це у передвиборчих махінаціях.

Для дискредитації і розслідувачів. І опозиції.

А коли нічого не нарили - давайте їх хоч наркоманами виставимо. Десь так.

Колись у подібному скандалі, який всі пам'ятають як Вотергейт - злетів з посади президент США Ніксон.

Спорю на кефір: наш президент і не муркне з цього приводу. Зробить вигляд, що нічого не сталося.

Бо яце ж якась фігня, що не варта уваги.

Тут кадрові питання вирішувати треба.

Вільна преса? Ні, не чули.

У влади зашкварів уже на трьох януковичів. А вони про вибори думають.

Смішні.

І страшні.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086110930461&__cft__[0]=AZVW7KpaasE9ms1Jsm3bvxRSdAQAzsXhn0BZrzrqNlJWuN7WGUl7fEgyEDcZo11B70idpr6BYMA061_MwkesFdQC5L8y17YrFqrpekKZ5K-vFF4gpKJxh2ZEeVhlFzr53HdubCUoqmrEnjtTQeIRPsFG&__tn__=-UC%2CP-R Viktor Bobyrenko
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07.02.2024 03:49 Відповісти
Какая отвратительная рожа🤢🤢🤢
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07.02.2024 08:14 Відповісти
Ни про незаконную слежку за журналистами, ни про антиконституционный законопроект о мобилизации...., пронюханный трижды уклонист и сцыкун который боится брать на себя ответственность за свои действия и бездействия...., хотя о чем это я... , перед 24 февраля зеленый обещал шашлыки, а Байден все нагнетал, ведь наше СБУ лучше знало что и как делать...
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08.02.2024 01:53 Відповісти
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