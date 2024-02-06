Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем, - Зеленський. ВIДЕО
У своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський розповів про свій указ щодо створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.
Відповідне відео було опубліковане в телеграм каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це також дрони.
Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.
Продовжуємо перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави!", - сказав глава держави
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Де той мільйон дронів від Шмигаля...?!!
ВОНИ ЗАЛИШИЛИ ДИПЛОМАТІЮ НА КОЗИРА!!!
ВОНИ ЗАКРИЛИ ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ ПАТРІОТАМ ДЕПУТАТАМ !
ВОНИ ЗНИЩИЛИ ПАРЛАМЕНТ!
ВОНИ НИЩАТЬ СВОБОДУ СЛОВА!
ВОНИ НИЩАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ СВОЇМИ АГЕНТАМФ ТА ХОЛУЯМИ!
ВОНИ ВОРОГИ УКРАЇНИ!!!
тепер, коли Залужний волав про дрони з дах свої останніх звернень, вони без налагодженого виробництва дронів заснували рід військ -ШОУУБЛЮДОЧНІ!А Залужного нищать, не виробляючи дронів зате вивозячи збіжжя Ахметов дуже справно
З нетерпінням чекаю від Нього на підписання нового указу про будємвсєхбамбіть!
Во!
"Ну і що?
Як усі і думали за командою Бігуса слідкувала СБУ.
Ні, зараз вони розказують, що слідкували тому, що там якась молода дівчина оператор мала зв'язки з наркодилером. Закуповувала щось курить чи нюхать.
Ну хтось із пазітівних блогерів скаже: так ета же зальот. Кримінал. Все правильно.
Ну да, скажу я. Але виключно у випадку, якщо ділери гоцають з прямими спинами в районі Банкової. І продають щось понюхать в Офіс президента.
А просто за журналістами/операторами слідкувати - ви серйозно?
Адже слідкував департамент захисту національної державності. Державності!!!!
Як журналісти загрожують державності?
Навіщо Департамент захисту державності ганяється за дилерами?
Звісно (повторюся) - якщо наркоту заносять не на Банкову. Тоді пряма загроза. А є сміливе припущення, що заносять. Воно в мене базується на аналізі рішень, які там приймаються. Бо таке і по п'яні не наприймаєш. Там щось важче.
Зараз в СБУ підмітають сліди. Звільнили (думаю - евакуювали) директора департаменту.
Говорять про оптимізацію задач і завдань.
Але ми маємо чітко розуміти: в Державі Україна, яка воює зараз за свободу цивілізації, за права людини, за вільну світову пресу - все це порушують.
І я знову ж, маю сміливе припущення - порушують з подачі саме офісу президента. Різних там татарових.
Ми дорослі і розуміємо: слідкували, щоб нарити зв'язки Бігуса з опозицією. І використати це у передвиборчих махінаціях.
Для дискредитації і розслідувачів. І опозиції.
А коли нічого не нарили - давайте їх хоч наркоманами виставимо. Десь так.
Колись у подібному скандалі, який всі пам'ятають як Вотергейт - злетів з посади президент США Ніксон.
Спорю на кефір: наш президент і не муркне з цього приводу. Зробить вигляд, що нічого не сталося.
Бо яце ж якась фігня, що не варта уваги.
Тут кадрові питання вирішувати треба.
Вільна преса? Ні, не чули.
У влади зашкварів уже на трьох януковичів. А вони про вибори думають.
Смішні.
І страшні.
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