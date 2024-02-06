Прикордонники знищили ворожий міномет, розрахунок АГС та укриття з окупантами на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" знищили ворожий 120-мм міномет, розрахунок АГС та десяток ворожих укриттів з піхотою на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео розмістила Державна прикордонна служба України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
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