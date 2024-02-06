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Прикордонники знищили ворожий міномет, розрахунок АГС та укриття з окупантами на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" знищили ворожий 120-мм міномет, розрахунок АГС та десяток ворожих укриттів з піхотою на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео розмістила Державна прикордонна служба України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант перед смертю намагається з автомата збити український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235) Бахмут (1560)


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Україна переможе *****!! Слава Україні!
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06.02.2024 21:50 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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07.02.2024 00:04 Відповісти
 
 