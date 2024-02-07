Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Вранці російські окупанти атакували Україну, застосувавши близько 50 ракет різних типів.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо можна сказати, що було близько півсотні ракет різних типів. Були напередодні і БПЛА", - зазначив він.

За словами Ігната, крилаті ракети постійно змінювали свій курс, маневрували в західних областях.

"І до польського кордону, і в зворотному напрямку", - додав речник.

Також читайте: Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: Поранення дістали 2 особи, пошкоджено будинки