УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13134 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 267 9

Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Вранці російські окупанти атакували Україну, застосувавши близько 50 ракет різних типів.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо можна сказати, що було близько півсотні ракет різних типів. Були напередодні і БПЛА", - зазначив він.

За словами Ігната, крилаті ракети постійно змінювали свій курс, маневрували в західних областях.

"І до польського кордону, і в зворотному напрямку", - додав речник.

Також читайте: Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: Поранення дістали 2 особи, пошкоджено будинки

Автор: 

обстріл (28472) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Дрогобичі ракет із заходу ніхто не очікував.... (((
показати весь коментар
07.02.2024 10:08 Відповісти
Тому і приліт відбувся, що побоялись ціляти по ракеті близько від кордону, щоби часом польський оітак не збити.
То краще, щоби ті літаки не вилітали, щаважають тільки нашій ППО.
показати весь коментар
07.02.2024 10:10 Відповісти
Там літаки не можуть не вилітати...
Потрібний спільний план ППО із поляками в прикордонній смузі!
показати весь коментар
07.02.2024 10:19 Відповісти
Краще б, щоб ті F-16 збивали б. Ракети за 50 км від кордону летять
показати весь коментар
07.02.2024 14:20 Відповісти
А ще краще було би, коли б за штурвалами тих польських літаків F-16 були б українські пілоти.
показати весь коментар
07.02.2024 15:41 Відповісти
ЗНИЩЕНО 44 ПОВІТРЯНІ ЦІЛІ: 29 РАКЕТ ТА 15 УДАРНИХ БПЛА

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда - Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - рф.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. -рф.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
показати весь коментар
07.02.2024 10:10 Відповісти
Запуск ракет Х-22 з високотоксичним паливом над морем біля Севастополя - це був єдино можливий безпечний варіант ракетної атаки з невеликою дальністью у 300 км.
В тому районі навіть можна організовувати засаду, якби в українських винищувачів була технічна можливість пуску ракет повітря-повітря західного виробництва із дальністю ураження 70 - 100 км.
Натомість, ворожі ракнтні пуски з-під Курська - це щось новеньке. Бо тут виникає питання: а якби ракета ненароком не полетіла, а впала на Курську АЕС?
показати весь коментар
07.02.2024 10:31 Відповісти
Значить кляті бандерівці обстріляли мирний кацапський атом
показати весь коментар
07.02.2024 14:21 Відповісти
То й нічого би ні видбулось
показати весь коментар
07.02.2024 15:23 Відповісти
 
 