Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО
Вранці російські окупанти атакували Україну, застосувавши близько 50 ракет різних типів.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо можна сказати, що було близько півсотні ракет різних типів. Були напередодні і БПЛА", - зазначив він.
За словами Ігната, крилаті ракети постійно змінювали свій курс, маневрували в західних областях.
"І до польського кордону, і в зворотному напрямку", - додав речник.
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То краще, щоби ті літаки не вилітали, щаважають тільки нашій ППО.
Потрібний спільний план ППО із поляками в прикордонній смузі!
На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда - Крим);
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски - Енгельс, Каспійське море);
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків - Новоросійськ);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут - Крим, Воронезької обл. - рф.);
- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків - Бєлгородська обл. -рф.).
У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В тому районі навіть можна організовувати засаду, якби в українських винищувачів була технічна можливість пуску ракет повітря-повітря західного виробництва із дальністю ураження 70 - 100 км.
Натомість, ворожі ракнтні пуски з-під Курська - це щось новеньке. Бо тут виникає питання: а якби ракета ненароком не полетіла, а впала на Курську АЕС?