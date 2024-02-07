УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13134 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
22 671 41

Окупанти сваряться на "Storm Shadow/SCALP", який пролітає над пусковою установкою ЗРК С-300/С-400 в окупованому Криму: "П#дар #баный полетел". ВIДЕО

У мережі опублікований архівний відеозапис, на якому зафільмований момент прольоту ракети "Storm Shadow/SCALP" над пусковими установками ЗРК С-300/С-400 в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути голос одного із окупантів, який нецензурно свариться на пролітаючу ракету. Вірогідніше за все відеозапис зроблений 31 січня 2023 року.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "И это цена за Крым?!": У Москві поширюють антивоєнні листівки. ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1073) Крим (14147) ППО (3188)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Відео надане "Рособоронпромом" на правах реклами комплексів С-300/С-400....
показати весь коментар
07.02.2024 10:07
+37
Кривизна Земли снова помешала аналоговнетам Печалька
показати весь коментар
07.02.2024 10:04
+32
"Storm Shadow/SCALP"шукає свою ціль..... І знайде!
показати весь коментар
07.02.2024 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Storm Shadow/SCALP"шукає свою ціль..... І знайде!
показати весь коментар
07.02.2024 10:03 Відповісти
Кацапи диряві…
показати весь коментар
07.02.2024 10:03 Відповісти
Кривизна Земли снова помешала аналоговнетам Печалька
показати весь коментар
07.02.2024 10:04 Відповісти
Кацапи такі кацапи..
показати весь коментар
07.02.2024 10:05 Відповісти
Підари, це ви їба...а русня. А ракети, це ваша візитівка до кабздона.
показати весь коментар
07.02.2024 10:05 Відповісти
Відео надане "Рособоронпромом" на правах реклами комплексів С-300/С-400....
показати весь коментар
07.02.2024 10:07 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 10:36 Відповісти
Жарти жартами, але ж це відео мало б стати вірусним (завдяки українським кібервійськам) і якомога швидше дістатися оборонних відомств країн-покупців російських "аналогвнетів"!
показати весь коментар
07.02.2024 10:47 Відповісти
це відео не бачили хіба що малдавани, а якщо бачили то не зрозуміли)
показати весь коментар
07.02.2024 15:56 Відповісти
Особливо приємні емоції зараз у турків, які кілька років тому закупилися дивізіоном с-400.
показати весь коментар
07.02.2024 16:14 Відповісти
Нащо йому ставати ще відомішим?!? Аби воно дійшло до начальства цих гандонів і наступного разу, отримавши від начальства нахлобучку, вони встигли розчохлити свій "аналоговнєт"?

А що той аналоговнєт не вартий грошей - так всі вже знають...
показати весь коментар
07.02.2024 16:31 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 11:51 Відповісти
Які влучні слова сказала нелюдь про себе
показати весь коментар
07.02.2024 10:07 Відповісти
Завжди згадую Ердогана, який купив ці С-400 за грубі гроші. Какцапському ВПК кердик після цієї війни...
показати весь коментар
07.02.2024 10:08 Відповісти
Індія уже відмовляється від "цього хламу"...
показати весь коментар
07.02.2024 10:10 Відповісти
Не думали гниди, що в цю гру можна грати вдвох ...
показати весь коментар
07.02.2024 10:09 Відповісти
"... в цю гру можна грати вдвох ..." та ще й не в одні ворота!
показати весь коментар
07.02.2024 10:12 Відповісти
С400 - анал? ого! в? нет!
показати весь коментар
07.02.2024 10:10 Відповісти
"анало-говнет".
показати весь коментар
07.02.2024 10:13 Відповісти
Нее - "до п*дарів ї*аних полетів!".
Якщо вже п*здите на свинячому, то робіть це правильно...
показати весь коментар
07.02.2024 10:12 Відповісти
оператори просто не встигли добігти до своїх місць, а от якби встигли...
показати весь коментар
07.02.2024 10:14 Відповісти
... то отримали б ще й AGM-88 по ї%%%%%%%у.
показати весь коментар
07.02.2024 16:15 Відповісти
Кацапы, так держать!
Бухайте и наблюдайте...
показати весь коментар
07.02.2024 10:14 Відповісти
Це рекламне відео до аналоговет комплекса с400
показати весь коментар
07.02.2024 10:18 Відповісти
Надо-бы султану Эрдогану отправить. Пусть еще закажет.
показати весь коментар
07.02.2024 11:53 Відповісти
Одічалиє матюками відганяють Storm Shadow?
показати весь коментар
07.02.2024 10:23 Відповісти
Найкраща реклама!)))
показати весь коментар
07.02.2024 10:24 Відповісти
Зачем тратить на какую то ракету боеприпасы... Все равно она тяжелее воздуха, сама упадет)
показати весь коментар
07.02.2024 10:26 Відповісти
Нова опція аналоговнєтного комплексу : ---обзивати всі пролітаючі цілі нєхарошими словами. Це ,без сумніву, значно підвищує цінність установки на платформі міжнародної торгівлі. Можна ще жести застосовувать.
показати весь коментар
07.02.2024 10:27 Відповісти
Ще один доказ того що "все целі поражені нашими средствами ПеВеО"
показати весь коментар
07.02.2024 10:30 Відповісти
Дурний кацап не розуміє що ото шо полетіло то гарна добра ракета-а отим шо воно висрало ротом є воно само...
показати весь коментар
07.02.2024 10:34 Відповісти
кацапське пепео не тілько засікло цілі а щей прокоментувало аналлоховгавнєт !
показати весь коментар
07.02.2024 10:36 Відповісти
-Иди сюда. Дятел. *** 😁.

Да ви усі до одного, дятли ***
показати весь коментар
07.02.2024 10:38 Відповісти
"3.14дар їб@ний" - це режисьор
показати весь коментар
07.02.2024 10:44 Відповісти
ох і аналоговнєти - ракети прям над пусковими установками пролітають....
показати весь коментар
07.02.2024 10:53 Відповісти
Так ті С-300 та 400 напевно гумові вироби ....
показати весь коментар
07.02.2024 11:19 Відповісти
Турки С-400 у кацов купили,пусть одевают памперсы
показати весь коментар
07.02.2024 11:29 Відповісти
Таке в них зветься полє брані.
показати весь коментар
07.02.2024 12:12 Відповісти
Неправильно, лапоть. П/дари від українських дронів "літають"! То англосакс полетів.
показати весь коментар
07.02.2024 12:29 Відповісти
Скалпи і Сторми роблять з вас підо.рів бо ї.буть вас і ваші ППО в усі задні отвори.
показати весь коментар
07.02.2024 13:36 Відповісти
Це тонкий тролінг від Штормшедов кацапівських ПеВеО
показати весь коментар
07.02.2024 15:58 Відповісти
 
 