Окупанти сваряться на "Storm Shadow/SCALP", який пролітає над пусковою установкою ЗРК С-300/С-400 в окупованому Криму: "П#дар #баный полетел". ВIДЕО
У мережі опублікований архівний відеозапис, на якому зафільмований момент прольоту ракети "Storm Shadow/SCALP" над пусковими установками ЗРК С-300/С-400 в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути голос одного із окупантів, який нецензурно свариться на пролітаючу ракету. Вірогідніше за все відеозапис зроблений 31 січня 2023 року.
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Топ коментарі
+72 Прощай немытая раССея
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+32 Luk Viktor
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