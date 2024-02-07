Бійці за допомогою шведського ПТРК NLAW знищують дві ворожі бронемашини. ВIДЕО
На Запоріжжі українські воїни уразили дві ворожі бронемашини за допомогою шведського ПТРК NLAW.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.
ПТРК NLAW - розробка шведського концерну Saab (Saab Bofors Dynamics). Такі ПТРК стоять на озброєнні у десяти країнах світу. NLAW є найкращим протитанковим засобом для піхоти в умовах складної місцевості, зазначає виробник. Цей протитанковий комплекс важить 12,5 кг та здатний вражати броньовані цілі на відстані від 20 до 800 метрів.
Топ коментарі
+6 Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.02.2024 11:51
+4 Виталий #548501
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+3 частный сектор
показати весь коментар07.02.2024 11:31
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Цій концепції - більше 1000 років, і там все чітко розписано, покроково. Ніхто в цій концепції миру в очах вовка Фенріра (Путіна) не бачить. Раджу всім уважно почитати.
А тролі кацапські, до речі, нещодавно пробували роздути хвилю "та де ті дажавеліни та нлави, все давно вистріляне, хлопці голі-босі"...