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Бійці за допомогою шведського ПТРК NLAW знищують дві ворожі бронемашини. ВIДЕО

На Запоріжжі українські воїни уразили дві ворожі бронемашини за допомогою шведського ПТРК NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.

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ПТРК NLAW - розробка шведського концерну Saab (Saab Bofors Dynamics). Такі ПТРК стоять на озброєнні у десяти країнах світу. NLAW є найкращим протитанковим засобом для піхоти в умовах складної місцевості, зазначає виробник. Цей протитанковий комплекс важить 12,5 кг та здатний вражати броньовані цілі на відстані від 20 до 800 метрів.

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Автор: 

Швеція (955) Запорізька область (3605) NLAW (17) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+6
Молодцы шведы. Хорошую технику делают хоть для военных хоть для гражданских
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07.02.2024 11:51
+4
Тут видимо какое то "секретное оружие" было применено

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07.02.2024 11:37
+3
гуд !
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07.02.2024 11:31
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гуд !
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07.02.2024 11:31 Відповісти
Тут видимо какое то "секретное оружие" было применено

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07.02.2024 11:37 Відповісти
Переворачиваталь)
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07.02.2024 11:39 Відповісти
Система етілового поряженія живой сіли "Синева"
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07.02.2024 12:02 Відповісти
центр важіння був не там де сподівальсь синелобі
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07.02.2024 13:07 Відповісти
Молодцы шведы. Хорошую технику делают хоть для военных хоть для гражданских
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07.02.2024 11:51 Відповісти
Треба домовлятись локалізувати першим ділом
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07.02.2024 17:35 Відповісти
Концепцію Київської Русі теж предки шведів придумали, а не предки росіян і українців. Те, що українці назвали АТО, а росіяни - СВО, у шведів назвали Рангарьоком.
Цій концепції - більше 1000 років, і там все чітко розписано, покроково. Ніхто в цій концепції миру в очах вовка Фенріра (Путіна) не бачить. Раджу всім уважно почитати.
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07.02.2024 12:43 Відповісти
Гарний прибор !
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07.02.2024 15:27 Відповісти
Добре.

А тролі кацапські, до речі, нещодавно пробували роздути хвилю "та де ті дажавеліни та нлави, все давно вистріляне, хлопці голі-босі"...
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07.02.2024 16:25 Відповісти
 
 