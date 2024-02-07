Бійці за допомогою шведського ПТРК NLAW знищують дві ворожі бронемашини. ВIДЕО

На Запоріжжі українські воїни уразили дві ворожі бронемашини за допомогою шведського ПТРК NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.

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ПТРК NLAW - розробка шведського концерну Saab (Saab Bofors Dynamics). Такі ПТРК стоять на озброєнні у десяти країнах світу. NLAW є найкращим протитанковим засобом для піхоти в умовах складної місцевості, зазначає виробник. Цей протитанковий комплекс важить 12,5 кг та здатний вражати броньовані цілі на відстані від 20 до 800 метрів.

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