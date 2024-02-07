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Артилеристи поцілили в інженерну техніку окупантів: "Экскаваторщик - "двести", тракторист - "триста". Шариками у#бало". ВIДЕО

Українські воїни поцілили в екскаватор та трактор, які працювали на зведенні ворожих оборонних споруд на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки ліквідовано екскаваторщика та поранено тракториста інженерних військ РФ і виведено із ладу техніку.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17373) оборона (4780) будівництво (3018) знищення (7235)


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Топ коментарі
+21
потрібнобуло це робити коли вони лінію суровікіна рили.
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07.02.2024 11:51
+17
Техніка явно крадена, українська. Сумніваюся також, що тракторист з екскаваторником були з інженерних військ кацапстану. У будь-якому разі ясі ці трактористи з екскаваторниками мають знати, що працювати на ворога не лише шкідливо для здоров'я, але й небезпечно для життя.
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07.02.2024 12:03
+16
Найгірше те що найшвидше це техніка що була захоплена рашистами у наших окупованих містах і використовувалась окупантами для військових потреб та й за кермом могли бути теж колишні наші співгромадяни!!! Тим більше ненавиджу "слуг" завдяки рішенням котрих кремлядям вдалось захопити на початку повномасштабного нападу набагато більше нашої землі ніж було б можливим при адекватній підготовці України до відбиття широкомасштабної агресії з боку московських нацистів!!!
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07.02.2024 12:09
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потрібнобуло це робити коли вони лінію суровікіна рили.
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07.02.2024 11:51 Відповісти
забули суки , як розстрілювали трактори і комбайни ?
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07.02.2024 11:52 Відповісти
То цим ***** не "шаріки", то *** кульки ))
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07.02.2024 12:59 Відповісти
Німецько-фашистська фірма "Zeppelin Cat" обслуговує і поставляє техніку для російських фашистів? "Братство па аружію 2024"? - Ау, Шольц!
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07.02.2024 11:54 Відповісти
...напевне ваші батьки близькі родичі?
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07.02.2024 12:14 Відповісти
https://ua.sudohodstvo.org/obhid-sankczij-yak-caterpillar-ta-zeppelin-international-dostavlyaly-budivelnu-tehniku-do-rosiyi/ Обхід санкцій: Як Caterpillar та Zeppelin International доставляли будівельну техніку до росії
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07.02.2024 12:29 Відповісти
Шарикови дибільні, якого чорта приперлися?
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07.02.2024 11:55 Відповісти
бабла хотели срубить, но злые шарики не дали
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07.02.2024 11:58 Відповісти
а техніка з "великого крадівництва" продовжує допомогати підорам
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07.02.2024 12:02 Відповісти
Техніка явно крадена, українська. Сумніваюся також, що тракторист з екскаваторником були з інженерних військ кацапстану. У будь-якому разі ясі ці трактористи з екскаваторниками мають знати, що працювати на ворога не лише шкідливо для здоров'я, але й небезпечно для життя.
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07.02.2024 12:03 Відповісти
Техніка кацапська. Подивіться, хто приїхав на огляд обслуговування - технарі в куртках "Zeppelin Cat"...
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07.02.2024 12:06 Відповісти
Напис на уніформі Zeppelin Cat мають усі співробітники компанії "Цеппелін Україна" - офіційного дилеру Caterpillar в Україні!!!
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07.02.2024 12:12 Відповісти
Для прикладу надаю фото працівників сервісу української компанії де є і напис на авто і на робі.
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07.02.2024 12:24 Відповісти
Всё они знали,но их желания никто не спрашивал.
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07.02.2024 12:36 Відповісти
Найгірше те що найшвидше це техніка що була захоплена рашистами у наших окупованих містах і використовувалась окупантами для військових потреб та й за кермом могли бути теж колишні наші співгромадяни!!! Тим більше ненавиджу "слуг" завдяки рішенням котрих кремлядям вдалось захопити на початку повномасштабного нападу набагато більше нашої землі ніж було б можливим при адекватній підготовці України до відбиття широкомасштабної агресії з боку московських нацистів!!!
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07.02.2024 12:09 Відповісти
зеленські чортяки огидли всім, але ось так вішати геть все на них я не поспішав би. Чому ? ЗСУ на 2022 рік були спроможні втримати лише один напрямок, сконцентрувавши на ньому всі свої сили і резерви. Донбас. напрямок вистояв завдяки тим, хто 8 років сидів у тих окопах. Я все більш переконуюсь, що війну можна було зупинити ракетними ударами США та країн НАТО, а не втечею посольств з Києва. Керівники цих країн вже у березні побачили яка потужна сама довжелезна армія світу. Уявляю картину прильоту 300-500 крилатих ракет по колоні на Чонгарі ! І не менш з Європи по Білорусі, коли касапська колона стояла по коліна у воді майже два тижні. Чого і що злякались у НАТО питання.
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07.02.2024 12:38 Відповісти
Тобто те що не дивлячись на попередження не було введено військового стану у областях що межують з ділянками можливої атаки ворога та не були приведені у повну бойову готовність військові частини із висуненням до цих ділянок це не саботаж і "нічого б не дало"?! Розмінування транспортних шляхів з Крим теж не саботаж і "нічого не дали"?! Відвід військ у Луганській області із розмінуванням "сірої зони" теж "ні до чого". А про зупинку реформ у ЗСУ та ракетних програм переозброєння і банкрутсво заводів КрАЗ та "Іскра" як і відсутність держзамовлень КБ "Луч" взагалі краще не згадувати?! Тож то не я "поспішаю" із висновками, а Ви "Grigoriy" НЕ БАЖАЄТЕ їх робити не дивлячись на ФАКТИ!!!
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07.02.2024 12:48 Відповісти
Все, що ти перерахував, НЕ ДАЛО Б !! Бо ЗАМАЛО. Проти трильйонної програми московії переозброєння 2004 року (здається). Зеленський зі своїм ********* кодлом теж спрацював на касапів. Але Україна мала готуватись до війни вже з 1991 року. А ми що робили весь цей мирний час. Корупція, крадівництво, політична гризня з прапорами партій на кожній площі у ..... селах ! Ніхто не думав про війну, бо з братами не воюють. І лише 2014 рік, як той півень, що клює, клюнув українців з півночі. Зупинюсь на мінуванні. УР 77, 83П зроблять прохід за пів години у будь-якому мінполі. А інженерна техніка (мостоукладач) за другу половину часу влаштує міст. касапи готувались до різних варіантів. У колонах було все, щоб не зупинятись. Так працює БЛІЦ-КРИГ. Проти країни зі слабким техн. озброєнням. Це просто чудо, що біля Києва касапам обломили роги. Я підозрюю на БОГА.
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07.02.2024 13:15 Відповісти
І ще про БГ. Я живу біля Глухова. Там є КПП. Бачивськ. У Глухові сиділи військові всю ніч на стрьомі. Так цей пропускний колона проїхала на хвилину не зупинившись. Всіх погранців за200-х або 300-х сотили. Військові з Глухова на БРДМі поїхали зупиняти ТИГРИ та БТР касапів Та й то пролетіли повз касапської колони, бо як кажуть, думали, що то наші БТРи . І касапи (авангард) стріляли в них навздогін. А потім полями тікали до Кролевця. А там ***... вже касапи. Це все з споминів героя України офіцера-учасника захисту Чернігова. (не пригадаю прізвище - знайди по Ютубу) Уяви з Глухова до Чернігова ! Одна бригада проти кілька БТГ - це в кращому день бою. Чесно, я не знаю як у Конотопі зупинили "глухівську"колону. Чим ? Я в квітні 22 р ПІШКИ був в Кролівці, в Конотопі, в Ніжині, але не бачив залишків важких боїв. У полях, у передмісті.
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07.02.2024 13:31 Відповісти
Саме зелена пліснява і привела до цієї катастрофи, якщо ви цього не бачите то ....
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07.02.2024 13:18 Відповісти
тракторист - триста
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07.02.2024 12:34 Відповісти
Я так понял, они жалуются, что шарики мелкие...
Учтём - в следующий раз будут крупные!
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07.02.2024 13:18 Відповісти
Мабуть,не треба казати,що знищеної інженерної техніки на підконтрольній Україні території ,-НЕМАЄ,з очевидних причин 😏
Наша техніка,-копач-піхотинець.
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07.02.2024 13:47 Відповісти
И ****** так скажем очень харашо 😁. Нефуй шастать.
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07.02.2024 14:26 Відповісти
 
 