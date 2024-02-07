Артилеристи поцілили в інженерну техніку окупантів: "Экскаваторщик - "двести", тракторист - "триста". Шариками у#бало". ВIДЕО
Українські воїни поцілили в екскаватор та трактор, які працювали на зведенні ворожих оборонних споруд на окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки ліквідовано екскаваторщика та поранено тракториста інженерних військ РФ і виведено із ладу техніку.
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+21 Vik Tor #521724
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+17 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Виталий Танчик #518988
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