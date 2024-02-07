Незабаром розпочнеться виробництво БПЛА по типу російського "Ланцета". Вже є бойові застосування, - Федоров. ВIДЕО
Україна незабаром розпочне масово виготовляти дрони-камікадзе по типу російських "ланцетів" з дальністю до 40 км.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі активно тестують запуск ринку компаній, які виготовлюють дрони по типу "Ланцет".
"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, які застосовують, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Ми це бачимо по статистиці. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку", - пояснив він.
Федоров додав, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На поле бою вони потраплять незабаром після цього.
"Вже є бойові застосування, але поки що це одиниці. Мені важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках – як палають їхні танки", - додав віцепрем'єр.
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якщо згадати всю історію з баражуючими ************ в Україні, то почати треба взагалі з 2017 року, коли був представлений українсько-польського https://old.defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/2534-proekt-udarno-rozviduvalnoho-bezpilotnoho-kompleksu-sokil-********-polshcha розвідувально-ударний комплекс "Сокіл" - локалізований баражуючий ********* https://defence-ua.com/news/zsu_takozh_vikoristovujut_droni_kamikadze_z_mashinnim_zorom_jak_voni_nischat_zrgk_pantsir_video-14062.html Warmate від WB Electronics . Який пропонувалось збирати в Україні. Але попри пропозиції та навіть укладений меморандум щодо співпраці зокрема й з "Укроборонпромом", українського замовника він не зацікавив. Виключно ініціативними був й цілий ряд аналогічних вже українських проєктів з баражуючими ************: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ST-35 ST-35 "Грім" та RAM II від приватних виробників, а також "Мисливець" від державного. Водночас згаяний час - це єдине, що неможливо компенсувати. 2022 рік Україна зустріла без власного баражуючого *********а у строю, й вже під час активних бойових дій, наприклад, RAM II замовлявся виключно волонтерами.
Ось відео з головним конструктором КБ "Луч" Коростильовим влітку 2020 року. Тоді треба було лише замовити бойові ударні дрони, які вже були на той час розроблені КБ Луч, але тоді у ОП був приорітет - зкактати бабло в асфальт https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw&t=39s