Незабаром розпочнеться виробництво БПЛА по типу російського "Ланцета". Вже є бойові застосування, - Федоров. ВIДЕО

Україна незабаром розпочне масово виготовляти дрони-камікадзе по типу російських "ланцетів" з дальністю до 40 км.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі активно тестують запуск ринку компаній, які виготовлюють дрони по типу "Ланцет".

"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, які застосовують, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Ми це бачимо по статистиці. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку", - пояснив він.

Федоров додав, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На поле бою вони потраплять незабаром після цього.

"Вже є бойові застосування, але поки що це одиниці. Мені важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках – як палають їхні танки", - додав віцепрем'єр.

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