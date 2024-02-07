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Незабаром розпочнеться виробництво БПЛА по типу російського "Ланцета". Вже є бойові застосування, - Федоров. ВIДЕО

Україна незабаром розпочне масово виготовляти дрони-камікадзе по типу російських "ланцетів" з дальністю до 40 км.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі активно тестують запуск ринку компаній, які виготовлюють дрони по типу "Ланцет".

"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, які застосовують, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Ми це бачимо по статистиці. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку", - пояснив він.

Федоров додав, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На поле бою вони потраплять незабаром після цього.

"Вже є бойові застосування, але поки що це одиниці. Мені важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках – як палають їхні танки", - додав віцепрем'єр.

Також читайте: За минулий тиждень оператори "Армії дронів" ліквідували 141 окупанта та знищили майже 400 опорних пунктів ворога. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4158) Федоров Михайло (878)


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Топ коментарі
+29
Хто знає,коли тєлємарафон закінчиться?
Чи ми вже приречені
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07.02.2024 13:14
+17
У зельоних все завжди поблизу старту. Не зроблено, а наміри зробити. А потім гора родить мишу, і створюється нова прокладка з красивою назвою і революційними обіцянками.
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07.02.2024 13:16
+16
Як ви задрали, арєстовічи...
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07.02.2024 13:20
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Нахера так поспішати? Треба ретельно все обміркувати. Виділити 140 млрд. а там вже подивитись.
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07.02.2024 15:31 Відповісти
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07.02.2024 15:32 Відповісти
Що там з планами по Зірці Смерті? Вже погоджені? Скільки коштів виділено?)
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07.02.2024 16:23 Відповісти
ДВА года полномаштабной войны . А вы пустым ******** занимаетесь по сей день.
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07.02.2024 17:33 Відповісти
Ця ЗЕлена локшина від ЗЕвилупків тягнеться роками... Ось повідомлення від того ж Фьодорова, датоване серпнем 2023 року: Українські виробники створили аналог російського безпілотникаhttps://suspilne.media/tag/dron/ "Ланцет", а також - дрони, подібні до іранських "шахедів". https://suspilne.media/556933-ukraina-mae-analog-rosijskogo-dronu-lancet-ta-masstabue-virobnictvo-fedorov/

якщо згадати всю історію з баражуючими ************ в Україні, то почати треба взагалі з 2017 року, коли був представлений українсько-польського https://old.defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/2534-proekt-udarno-rozviduvalnoho-bezpilotnoho-kompleksu-sokil-********-polshcha розвідувально-ударний комплекс "Сокіл" - локалізований баражуючий ********* https://defence-ua.com/news/zsu_takozh_vikoristovujut_droni_kamikadze_z_mashinnim_zorom_jak_voni_nischat_zrgk_pantsir_video-14062.html Warmate від WB Electronics . Який пропонувалось збирати в Україні. Але попри пропозиції та навіть укладений меморандум щодо співпраці зокрема й з "Укроборонпромом", українського замовника він не зацікавив. Виключно ініціативними був й цілий ряд аналогічних вже українських проєктів з баражуючими ************: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ST-35 ST-35 "Грім" та RAM II від приватних виробників, а також "Мисливець" від державного. Водночас згаяний час - це єдине, що неможливо компенсувати. 2022 рік Україна зустріла без власного баражуючого *********а у строю, й вже під час активних бойових дій, наприклад, RAM II замовлявся виключно волонтерами.
Ось відео з головним конструктором КБ "Луч" Коростильовим влітку 2020 року. Тоді треба було лише замовити бойові ударні дрони, які вже були на той час розроблені КБ Луч, але тоді у ОП був приорітет - зкактати бабло в асфальт https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw&t=39s
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07.02.2024 19:49 Відповісти
ключеве слово "незабаром"
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07.02.2024 21:08 Відповісти
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