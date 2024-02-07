Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку за місяць. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один місяць 21 ворожу установку за місяць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.
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згадую 70-роки... :
Ефіопія, 2 Х В´єтнам, Камбоджа, Афганістан..раніше північна корея...китай...,
а тепер послухайте що ари та жиди вливають руZZкій біомасі в вуха....
а Стерненко, піріварот, майдан, біндеравци, Саакашвілі, Прібалти , "акружилі врагі..."..і т.д. -ЦЕ тільки "інформаційне забезпечення" людожерських планів руZZкого міра...
скоріш за все - то просто гопник, який рішив заробити на хайпі.
сидів на кортах і тут вдруг очьочки надів, шоб умним казаться, як зеленський голос поміняв для солідності.
чи в нього реально зрєніє упало ?