Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку за місяць. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один місяць 21 ворожу установку за місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.

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