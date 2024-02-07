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Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" 21 артустановку за місяць. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБр знищили FPV-дронами "Дикі Шершні" за один місяць 21 ворожу установку за місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.

Дивіться: Бійці знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста" за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) артилерія (788) 40 артилерійська бригада (33) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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побачивши ЦЮ ПРЕКРАСНУ новину, я закинув ще 1000грн . пану Сергію Стерненкові на подальшу закупку дронів для ЗСУ.....
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07.02.2024 14:30 Відповісти
а якби ує Пан Стерненко не вийобувся б на початку 2019 року, то й війни ніякої не було б.
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07.02.2024 15:04 Відповісти
ВІЙНУ, до речі руZZкій мір (попередник савітскій саюз) все своє існування планував та планує....

згадую 70-роки... :
Ефіопія, 2 Х В´єтнам, Камбоджа, Афганістан..раніше північна корея...китай...,
а тепер послухайте що ари та жиди вливають руZZкій біомасі в вуха....

а Стерненко, піріварот, майдан, біндеравци, Саакашвілі, Прібалти , "акружилі врагі..."..і т.д. -ЦЕ тільки "інформаційне забезпечення" людожерських планів руZZкого міра...
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07.02.2024 15:32 Відповісти
не вважаю, шо ує пан стерненко - то агент руського міра.

скоріш за все - то просто гопник, який рішив заробити на хайпі.

сидів на кортах і тут вдруг очьочки надів, шоб умним казаться, як зеленський голос поміняв для солідності.

чи в нього реально зрєніє упало ?
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07.02.2024 16:01 Відповісти
 
 