Чоловік вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон. Його знов затримали. ВIДЕО
44-річний мешканець Харкова вчетверте за місяць спробував нелегально потрапити за межі України. За маршрут заплатив $3,5 тис., але це не допомогло.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Двох чоловіків, які рухалися в бік кордону, виявили завдяки дрону з тепловізором.
Коли їх наздогнали та затримали, з’ясувалося, що обидва вже не вперше намагаються незаконно перейти кордон.
"24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України. Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни", - йдеться у повідомлення.
Проти чоловіків склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.
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Дорогувато!
біжить тільки бидло без національної ідентичності
Модери, забаньте вже мене, втомився від дібілів і зелених ботів, що пишуть тупу пропагандистську куйню.
помиляєшся, сцикуха. Навіть мої діти з русосранцями спілкуватись не будуть. А такому гівну як ти я до кінця життя руки не подам. Пітор вонючий , біомаса ******
будьте ви не ладні ті, хто погукав війну в мою країну.
а враховуючи те що там задіяний цілий загін прикордонників в хорошій екіпіровці та підготовкою, і додатково різні працівники інших силових структур яких відправили на посилення кордону та блок постів перед кордоном... це якись нонсен...
він і не пішов...
навіть всевкраїнським гауляйтером став.
Корея отдихає.
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ!!!