Чоловік вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон. Його знов затримали. ВIДЕО

44-річний мешканець Харкова вчетверте за місяць спробував нелегально потрапити за межі України. За маршрут заплатив $3,5 тис., але це не допомогло.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Двох чоловіків, які рухалися в бік кордону, виявили завдяки дрону з тепловізором.

Коли їх наздогнали та затримали, з’ясувалося, що обидва вже не вперше намагаються незаконно перейти кордон.

"24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України. Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни", - йдеться у повідомлення.

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Проти чоловіків склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.