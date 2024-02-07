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Чоловік вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон. Його знов затримали. ВIДЕО

44-річний мешканець Харкова вчетверте за місяць спробував нелегально потрапити за межі України. За маршрут заплатив $3,5 тис., але це не допомогло.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Двох чоловіків, які рухалися в бік кордону, виявили завдяки дрону з тепловізором.

Коли їх наздогнали та затримали, з’ясувалося, що обидва вже не вперше намагаються незаконно перейти кордон.

"24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України. Чоловіки за 3,5 тис. доларів США з кожного подорожуючого, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни", - йдеться у повідомлення.

Також читайте: На Одещині затримали працівника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками", - ДБР

Проти чоловіків склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи направлено до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+34
Ну нарешті стало зрозуміло! Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами. А я то все думаю куди вони поділися…
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07.02.2024 14:31
+28
Західний кордон зараз охороняється набагато краще ніж східний у лютому 2022.
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07.02.2024 14:30
+28
На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає. Хто тут постійно плаче, що на фронті не вистачає дронів, тепловізорів? Ви просто не там воюєте! Н етам наш ворог! наш головний ворог - біглі кріпаки!
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07.02.2024 14:33
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За маршрут заплатив $3,5

За маршрутку?
Дорогувато!
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07.02.2024 14:29 Відповісти
Думав,що москальський кордон краще перетинати таким(
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07.02.2024 14:29 Відповісти
Західний кордон зараз охороняється набагато краще ніж східний у лютому 2022.
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07.02.2024 14:30 Відповісти
Це при тому, що у нас безвіз із Заходом...
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07.02.2024 14:34 Відповісти
По секрету вам скажу, що через кордон з мордором в Чернігівській, Сумській і Харківській областях і досі шастають непоміченими купа кацапських ДРГ. Там і близько нема такої щільної охорони, як на західному кордоні
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07.02.2024 14:54 Відповісти
лише тому, що тут заробіток по затримуванню кращий. можливо- я помиляюся
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07.02.2024 15:19 Відповісти
Ну нарешті стало зрозуміло! Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами. А я то все думаю куди вони поділися…
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07.02.2024 14:31 Відповісти
По клавіатурі ти клацать майстер, мамкін експерт в дронах бл ))))))
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07.02.2024 15:07 Відповісти
Типу дрон на кордоні з тепловізором це ноухау якесь? Для вас кацапів може і так
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07.02.2024 18:53 Відповісти
Оце дива! Важко Вам, мабуть, жити з мозком нематоди. Справа не в ноу-хау, а в пріоритетах. Користь від роботи дрона по виловлюванню тих, з кого в армії толку все одно не буде, значно менша, ніж від його роботи безпосередньо проти кацапів. На низькопріоритетну задачу задіяні надмірні ресурси.
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07.02.2024 19:55 Відповісти
Тобто ти побачив одне відео з дрона і твого інтелекту вистачило тільки на ось таке "Ось де працює мільйон дронів! З тепловізорами" ? А якщо б ти побачив не дай боже десь побачив відео танка біля західного кордону на тралі котрий допустимо везли з ремонту з Польщі то ти би уже розказував що "Замість того,щоб на фронт везти техніку бідних ухилянтів притягнули розстрілювати?"
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07.02.2024 21:23 Відповісти
це все що потрібно знати про боротьбу з ухилянтами - їх ловлять, потім, звичайно, відпускають, тому що є Конституція... й вони знов намагаються перетнути кордон, я думаю, що погранці теж з цього щось мають, а інакше не цікаво ловити тих самих по декілька разів...
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07.02.2024 14:32 Відповісти
На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає. Хто тут постійно плаче, що на фронті не вистачає дронів, тепловізорів? Ви просто не там воюєте! Н етам наш ворог! наш головний ворог - біглі кріпаки!
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07.02.2024 14:33 Відповісти
Причем именно те кто по дешовке хочет проскочить мимо кассы...
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07.02.2024 14:36 Відповісти
"На західному кордоні є і дрони з тепловізорами, і катери, і пікапи, і відеокамери, і бійців вистачає" --- взагалі то на дворі 2024 рік, і дрони,пікапи,камери це річі котрі є повсюди на кордонах.
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07.02.2024 21:25 Відповісти
Та відкрийте вже всі кордони - хай українці їдуть куди можуть та хочуть. Скіки можна ото ловити.
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07.02.2024 14:34 Відповісти
а хто буде забезпечувати і захищати режим зеленського? це вони для того провернули цю аферу з узурпацією влади, щоб щоб зараз всіх відпустити? вперед ногами тепер тільки відпустятть.
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07.02.2024 14:40 Відповісти
По виборам у 19 році - там було десь 4-5 міліонів чоловіків призовного віку, проголосувавших за цього шлімазела - то ось воно святе - захищайте.
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07.02.2024 14:44 Відповісти
Ага,дивіться,розбіглися вони воювати!!! Їм би поржать!!!
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Ну то вже ********** на сцену та хай робить їм весело, а заодне вмовляє стати на захист свого кредо.
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07.02.2024 15:06 Відповісти
та ті першими розбіглись.
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07.02.2024 16:30 Відповісти
Оце вже точно...
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07.02.2024 17:31 Відповісти
а що таке режим зейленського, щоб від нього втікати? зе, дєрмак і 3 ефективних менеджери?
біжить тільки бидло без національної ідентичності
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07.02.2024 14:48 Відповісти
національна ідентичність, це коли воюєш за президента еврея, його завхоза росіянина і ще кількох менеджерів неукраїнців?
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07.02.2024 14:50 Відповісти
шановна пані, національна ідентичність - це коли воюєш за свою країну, а не, в обісцяних штанах, шукати причину, чому вони обісцяні
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07.02.2024 14:57 Відповісти
це не моя країна. що тут мого? хата в селі чи двушка в житомирі? так вони путіну не потрібні, він не за ними прийшов. досить цієї куйні, всі розуміють що таке війна і що це війна між владами, а не людьми чи народами. Ви через 5 років після війни будете з росянами спокійно спілкуватися, тільки тему війни будете оминати, бо соромно усім буде. Повірте, це не перша війна в історії людства.
Модери, забаньте вже мене, втомився від дібілів і зелених ботів, що пишуть тупу пропагандистську куйню.
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07.02.2024 15:03 Відповісти
Уся, від тебе смедить кацапом.
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07.02.2024 16:50 Відповісти
"Ви через 5 років після війни будете з росянами спокійно спілкуватися"

помиляєшся, сцикуха. Навіть мої діти з русосранцями спілкуватись не будуть. А такому гівну як ти я до кінця життя руки не подам. Пітор вонючий , біомаса ******
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07.02.2024 19:51 Відповісти
А раптом діти з тобою не схотять спілеуватись самі ?
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07.02.2024 21:23 Відповісти
головне дати дітям правильне виховання і життєві установки щоб виросли людьми а не ************
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21.02.2024 22:33 Відповісти
АНАЛітік, краще казки пишіть, або оперу …
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07.02.2024 19:56 Відповісти
...ну повний тобі інтернаціонал, а якщо і попадуться українці та і ті гниди
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07.02.2024 17:33 Відповісти
А Ви за кого воюєте, за народ України чи за Український народ?
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07.02.2024 18:24 Відповісти
Тебе з Україною тільки ім'я і прізвище пов' язує.
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20.06.2024 19:40 Відповісти
Настирнии -- мабуть вже п"ятии раз став на лижі
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07.02.2024 14:35 Відповісти
Ні. Просто тупий. За якісь смішні 3,5 тисячі вже робить четверту спробу. Заплатив би відразу нормальні гроші - вже давно був би за кордоном.
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07.02.2024 15:08 Відповісти
А 3,5 тыков баксов - это мало? Просто я не в курсе, сколько это "нормальные деньги"?
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07.02.2024 15:21 Відповісти
Пишуть, що платять від 7 тисяч і то не завжди спрацьовує. А чувак хотів майже на шару проскочити. Ні, на кожну хитру дупу знайдеться ще хитріший прикордонник...
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07.02.2024 15:27 Відповісти
він одного разу спіймався. тепер ніхто не хоче зв'язуватися, бо буде дуже підозріло. ніхто ж не знає - може то підсадна качка. але людина вперто платить штрафи і тисячі доларів, аби лише попасти за кордон. може в нього там дружина і діти, яких він не бачив вже два роки? Бо якби лише боявся мобілізації, то за ці гроші міг би влаштуватися десь у тилове відомство і ніхто б його не чапав би.
будьте ви не ладні ті, хто погукав війну в мою країну.
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07.02.2024 15:25 Відповісти
А є такі самі відоси тільки на кордоні Сумської області - щоб русняве ДРГ палив дрон з теплаком і туди швидко приїзджали погранці і знищували його?
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07.02.2024 14:35 Відповісти
є одне, щодавно, від ГУР, якщо не помиляюсь. Одне. Не "одне у день", як із західної, а одне за весь час.
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07.02.2024 16:39 Відповісти
Штурмовики кордону
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07.02.2024 14:35 Відповісти
Це він 4 рази по 3500 платив? А хіба за ці гроші непридатність не можна оформити? Ну бо в новинах постійно пишуть, що беруть по 7-10 тис. за рішення ВЛК...
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07.02.2024 14:35 Відповісти
4 рази це брехня, після затримання всіх на підвал в ТРК відправляють. Там одиниці тікають.
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07.02.2024 14:41 Відповісти
Скупий платить двічи - тупий платить тричі.
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07.02.2024 14:42 Відповісти
Він ітак не придатний, по розумовим здібностям 4 рази попастись і ще й заплатити за маршрут такі гроші... загине в першому ж бою
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07.02.2024 14:46 Відповісти
Для вас непридатний, для ВЛК - придатний. Там такі цілителі працюють, лікують будь-яку хворобу менш ніж за хвилину!
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07.02.2024 14:57 Відповісти
Н - означає, наполегливість
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07.02.2024 14:40 Відповісти
Наверняка интернет-навигация это выдумка самих погранцов что бы лохов стричь.
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07.02.2024 14:41 Відповісти
Парамоша, твоя так звана "расєянская *********" взагалі нєлєпая помилка.
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07.02.2024 15:02 Відповісти
пересмтаньте використовувати слово "ухилянти" до цивільних!!! ухилянти - це беркут із Дніпра, всі мусора і тцкашніки! якого буя ви цивільних обзиваете ухилянтами? вони присягу не давали
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07.02.2024 14:44 Відповісти
ви так кажете, наче "ухилянт" це щось погане. В нас навіть президент 4-х кратний ухилянт, а не лох!
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07.02.2024 14:46 Відповісти
І не тряпка...
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07.02.2024 15:09 Відповісти
І нікому нічого не винен...
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07.02.2024 15:22 Відповісти
Бо йому 42 роки.
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07.02.2024 22:19 Відповісти
Скільки такий дрон з якісним тепловізором рятує життів на передовій, мені здається що більше чим з його допомогою виловлять ухилянтів...

а враховуючи те що там задіяний цілий загін прикордонників в хорошій екіпіровці та підготовкою, і додатково різні працівники інших силових структур яких відправили на посилення кордону та блок постів перед кордоном... це якись нонсен...
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07.02.2024 14:44 Відповісти
Чотири повістки отримав? От дурний, то магічне число.
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07.02.2024 14:44 Відповісти
я знаю одного, він їх чотири також ніби не отримав, і тато сказали: не йди...
він і не пішов...
навіть всевкраїнським гауляйтером став.
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07.02.2024 14:50 Відповісти
Що? Це наш наступний президент?
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07.02.2024 15:10 Відповісти
так. Зможе балотуватись.
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07.02.2024 15:24 Відповісти
Перекличка дівчат у штанцях в коментах . Нічо і з вас медсестричок зроблять
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07.02.2024 14:45 Відповісти
Жестоко.)
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07.02.2024 14:50 Відповісти
так, перегнув, але вже заіпали ці "нафронтніки".
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07.02.2024 14:52 Відповісти
Оці бігуни своїми штрафами пів бюджету наповнять!!!
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07.02.2024 15:01 Відповісти
хай пробує ще. Тєорвєр ніхто не відміняв.
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07.02.2024 15:23 Відповісти
Подозрительно много новостей с западного кордону в стиле - мы тут нужны,здесь ооочень много работы.Судя по всему хлопчики в камуфляже не жалеют зеленый нал для самопиара в прессе,похоже что и беглецы в большинстве подставные.
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07.02.2024 15:23 Відповісти
Схоже на те. Який прикордонник при здоровому глузді відмовиться від кількох тисяч баксів? Кілька місячних зарплат за 5 хвилин, нічого, навіть, робити не треба, просто відвернутись і вдати, що нікого не бачиш. Це треба вже зовсім дебілом бути, щоб відмовитись...
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07.02.2024 15:37 Відповісти
Я не понимаю, почему не дают выехать за границу? Просто надо брать расписку, что после войны они обязательно вернуться, с теми украинцами которые уже выехали.
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07.02.2024 15:28 Відповісти
А якшо не хоче людина повертатися? Чи Україна - СРСР2.0 з прикордонником Карацупою шоб ніхто не втік? Яка різниця після війни повернеться він чи ні? Навпаки! Забрати громадянство і не пускати назад (як тут пропонують деякі). Будуть на теренах України одні герої. Під керівництвом найвеличнішого лідера **********. Розквітне країна!
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07.02.2024 16:19 Відповісти
...ну от - готовий новий преЗедент для жлобів-сцикунів-уклоністів...не вистачає лише Бєні та його ******** телеканалізації Г+Г
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07.02.2024 15:40 Відповісти
самий захищєний кордон в нас виходить з сусідами партнерами.
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07.02.2024 15:41 Відповісти
Настойчивый! По нему разведка плачет...
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07.02.2024 15:46 Відповісти
Нефартовий
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Пашлі на®уй зешобла.
Корея отдихає.
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07.02.2024 16:52 Відповісти
Ох і наскіглило ж отих страждальців … 30 років жили в Україні, потерпали і чекали на сруськай мір, як і оті, з тимчасово окупованих територій на Сході, допоки і їх ***** не погнав на фронт проти України!!
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07.02.2024 20:01 Відповісти
ТВАРИНИ!!!! ЦЕ НА ЦІ ДРОНИ ВИ ВИМАГАЄТЕ НА МАРОФОНІ???
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ!!!
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07.02.2024 21:36 Відповісти
 
 