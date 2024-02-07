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Прикордонники влучними скидами гранат ліквідували двох окупантів, ще трьох – поранили. ВIДЕО

Влучними скидами гранат прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" ліквідували двох окупантів на Бахмутському напрямку. Ще трьох загарбників – поранили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) ліквідація (3920)


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Земля бетоном кацапам 🤬
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07.02.2024 17:18 Відповісти
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07.02.2024 18:21 Відповісти
На память о друге
или сколько на фото х@ев?
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07.02.2024 19:41 Відповісти
1
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08.02.2024 01:44 Відповісти
То скрєпа?
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08.02.2024 01:42 Відповісти
 
 