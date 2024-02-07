Прикордонники влучними скидами гранат ліквідували двох окупантів, ще трьох – поранили. ВIДЕО

Влучними скидами гранат прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" ліквідували двох окупантів на Бахмутському напрямку. Ще трьох загарбників – поранили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.

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