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Момент ліквідації російського загарбника зафільмували воїни 35 ОБрМП: тіло окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+

Воїни 137 окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти ліквідували трьох окупантів під Кринками на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої Херсонської області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники влучними скидами гранат ліквідували двох окупантів, ще трьох – поранили. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 35 окрема бригада (64) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+24
Ты за своих думай и за свою жопу. Пошел вон, какцап!
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07.02.2024 19:16
+20
Пірамідка спасла, 100%
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07.02.2024 18:45
+19
Кырюша, это окупант,насильник и убийца!,с ним на чужой земле делать мозя все !,вплоть до анигиляцыи!
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07.02.2024 19:18
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07.02.2024 18:29 Відповісти
Пірамідка спасла, 100%
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07.02.2024 18:45 Відповісти
А Гордон, як не странно, в армії служив. А, де воно тепер?
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07.02.2024 18:48 Відповісти
пірамідки і далі "втулює" відосиками!
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07.02.2024 19:05 Відповісти
Нормальний проукраїнський журналіст і блогер. Що ти проти нього маєш? Може ти стільки на дрони назбирав, як він?
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07.02.2024 20:55 Відповісти
хто, гандон? ти що з дуба впав?
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07.02.2024 21:20 Відповісти
це гандон з лихих 90х, новиій русский з цепкою на шиї.
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08.02.2024 08:24 Відповісти
Пох
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07.02.2024 19:20 Відповісти
Коломойський УНІАН розкидає цей спам на вентилятор.
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07.02.2024 19:40 Відповісти
Херассе
Там и собирать нечего уже, прямое попадание
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07.02.2024 18:29 Відповісти
порушили закон - без дозволу лежали на приватному пляжі.....
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07.02.2024 18:50 Відповісти
Так ось як відбувається "***** з пляжу"?..
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07.02.2024 19:44 Відповісти
Не похоже там на попадание. Они лежат, тот который на спине делает движение вправо и снова ложится как лежал, после чего тот что на животе, протягивает правую руку вероятно к рюкзаку, что-то берет, сгибает руку под себя к груди, начинает поворачиваться головой в сторону того что на спине, одновременно немного подползая, и под ним происходит взрыв.
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07.02.2024 21:26 Відповісти
Да, так и есть скорее всего, сам себя добил. Мне сначала показалось, что он повернулся и попал на мину.
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07.02.2024 22:28 Відповісти
Середній дригнувся, ніби щось спробував відкинути до верхнього правою рукою, при цьому намагаючись перемістити вліво. Але чи то граната закотилася під лівий бік і він її просто потягнув з собою, чи то граната від початку впала саме під лівий бік, а справа від нього впав шматок пластику/скиду.

Якщо ДУЖЕ добре придивитись, то видно, що щось впало між середнім і нижнім. І середній фактично наповз на те, що впало.

А нижнього перевернуло вибухом, зірвало йому чобіт з лівої ноги і назад він перевертався так, ніби вже від сильного болю його вигинало.
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07.02.2024 23:38 Відповісти
Там видно , как упала граната.
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08.02.2024 00:50 Відповісти
Просто лайк!
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07.02.2024 18:47 Відповісти
"Распаковка" - не на молекули, а на атоми)
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Розфаршировка.
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Обвалка.
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07.02.2024 19:45 Відповісти
Занадто гуманна смерть для орка, воно навіть і зрозуміти не встигло, що його вже нєту.
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Зате степова фауна голодувати не буде.
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07.02.2024 19:42 Відповісти
ніт. воно зрозуміло, що щось впало - і спробувало відкинути це щось правою рукою до верхнього товариша. Але граната насправді впала зліва від нього і він фактично сам на неї наповз в спробі відсунутись від якогось сміття, яке впало від нього справа.
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07.02.2024 23:40 Відповісти
Нікому запчастини з розборки не треба? недорого.
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07.02.2024 18:55 Відповісти
Запчастини не знаю, але цінних речей вже немає 😁
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07.02.2024 20:10 Відповісти
Ты за своих думай и за свою жопу. Пошел вон, какцап!
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07.02.2024 19:16 Відповісти
Кырюша, это окупант,насильник и убийца!,с ним на чужой земле делать мозя все !,вплоть до анигиляцыи!
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07.02.2024 19:18 Відповісти
Наши, если гибнут то за свою землю, а это ордынцы, захватчики..и очень приятно смотреть, как дохнут свинособаки..
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07.02.2024 19:20 Відповісти
свинособака заблукала..
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07.02.2024 19:34 Відповісти
"хороший руZZкий - мертвый руZZкий". Американский шериф врать не будет.
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07.02.2024 19:38 Відповісти
Не підскакуй так азартно, ваня, з пляшкою в дупі. Бо пляшка просто там і трісне. А дохторі з "наглої помочі" помруть з того на місці від реготу.
І ти помреш. Бо дохторі будуть уже мертвими.
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07.02.2024 19:39 Відповісти
Прєдставь чьто нам ***** чєво ім там пріятна ілі нєпріятна
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07.02.2024 19:43 Відповісти
Кирюша, вы поц конченый, не мы к ним пришли а они к нам, ну пусть и получают по полной. Кстати, чтобы ты знал «славные воины» фашистской ********* очень любят снимать подобные видики, будем считать что это ответка. Не нравится мой пост - посмотри сегодняшние фотки с подорванными фашистскимиракетами домами в Киеве Харькове и Николаеве и завали свою вафельницу!
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07.02.2024 21:30 Відповісти
Плющить, набутилочнік?
Звикай!
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07.02.2024 19:41 Відповісти
Це рашистське бидло лізе на чужу територію і дохне як колорадські жуки, а наші воїни гинуть захищаючи нашу землю! Своїх воїнів ми не забуваємо. А будемо танцювати на ваших могилах що аж кістки хрустітимуть. Запам'ятай кацап, ми могли з натяжкою співчувати вам до 2013 року. Тепер такого не буде допоки ваш гнидник існує на карті!
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07.02.2024 19:47 Відповісти
чувак кацапы разбомбили кладбище где похоронена моя мама, в 22 возле моего бывшего дома на Оболоне кацапский броневик раздавил машину с пенсионером ( я видел это по телеку на работе в Израиле ) короче я готов смотреть 24/7 как режут глотки кацапским детям а упырей вроде этого так темболее и да 80% кацапов за войну в Украине напоминаю тем кто это забыл.
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07.02.2024 21:01 Відповісти
СТРАЙК!!!
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07.02.2024 18:55 Відповісти
Чекайте, товариство, в попередніх серіях багато хто з них розкидали мізками...
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07.02.2024 19:17 Відповісти
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07.02.2024 19:20 Відповісти
..там у кацапів шось випало і парує
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07.02.2024 19:34 Відповісти
...І москаля нема -
Немає москаля!
Немає ніх*я вопше -
Сама сира земля!..
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07.02.2024 19:35 Відповісти
Кацапобійний снаряд...
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07.02.2024 19:38 Відповісти
Ач як його розриває "на біс"!
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07.02.2024 20:05 Відповісти
середнього розірвало, а кєнти навіть не прокинулись.
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07.02.2024 20:52 Відповісти
Там кенты, двое уже похоже были холодными, а двое немного поломанные. Тот который еще мог шевелиться взял гранату, подвинулся к корешу и ..... шахиды короче.
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07.02.2024 21:30 Відповісти
нижньому явно дісталося по лівому боку та точно по нозі - аж чобіт зірвало.

І видно, що назад він перекочувався так, як це роблять люди, яким ДУЖЕ боляче в спині. Сам так вовтузився на наступний день зранку в ліжку, коли 5-6 тон дров за день з купи, що привезли, перетаскав і склав акуратно під навіс.
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07.02.2024 23:45 Відповісти
це були його останні згадки - про дрова і палєнніцу.
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08.02.2024 00:07 Відповісти
Кєнти для нього вже тримали місце на концерті кобздона.
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08.02.2024 01:11 Відповісти
не хотів стояти в черзі, а тут несподівано бонус - адресна доставка квитка.
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08.02.2024 01:18 Відповісти
лисиці красно дякують за порціонну подачу, бо взимку важко прогризатись через одежу та амуніцію.
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07.02.2024 20:57 Відповісти
Яка насолода для очей!😊
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07.02.2024 23:29 Відповісти
Як флеш-моб на Євробачення.. Їм би ще шамана...
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08.02.2024 01:40 Відповісти
левів, не Львів )))
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08.02.2024 08:27 Відповісти
а чим це в нього попало, шо так на молекули розібрало і сусіду чобіт зняло?
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08.02.2024 08:26 Відповісти
Кишкові гази, жеруть непотріб, а потім отакє...
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08.02.2024 12:58 Відповісти
 
 