Момент ліквідації російського загарбника зафільмували воїни 35 ОБрМП: тіло окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+
Воїни 137 окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти ліквідували трьох окупантів під Кринками на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої Херсонської області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+24 Alfred #573044
показати весь коментар07.02.2024 19:16
+20 Anna Agus #575740
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+19 Денис Власенко #415292
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Там и собирать нечего уже, прямое попадание
Якщо ДУЖЕ добре придивитись, то видно, що щось впало між середнім і нижнім. І середній фактично наповз на те, що впало.
А нижнього перевернуло вибухом, зірвало йому чобіт з лівої ноги і назад він перевертався так, ніби вже від сильного болю його вигинало.
І ти помреш. Бо дохторі будуть уже мертвими.
Звикай!
Немає москаля!
Немає ніх*я вопше -
Сама сира земля!..
І видно, що назад він перекочувався так, як це роблять люди, яким ДУЖЕ боляче в спині. Сам так вовтузився на наступний день зранку в ліжку, коли 5-6 тон дров за день з купи, що привезли, перетаскав і склав акуратно під навіс.