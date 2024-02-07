"Чергове місто-привид на мапі України. Зона суцільного геноциду": Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка. ВIДЕО

Російські війська продовжують стирати з лиця землі Авдіївку. Ворог безперервно штурмує місто. Від населеного пункту залишилися самі руїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни: знесені будинки, лікарні, знищені дитячі майданчики. Журналіст Юрій Бутусов показав який вигляд зараз має Авдіївка.

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