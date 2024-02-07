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"Чергове місто-привид на мапі України. Зона суцільного геноциду": Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка. ВIДЕО

Російські війська продовжують стирати з лиця землі Авдіївку. Ворог безперервно штурмує місто. Від населеного пункту залишилися самі руїни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни: знесені будинки, лікарні, знищені дитячі майданчики. Журналіст Юрій Бутусов показав який вигляд зараз має Авдіївка.

Також дивіться: Момент ліквідації російського загарбника зафільмували воїни 35 ОБрМП: тіло окупанта розірвало на шматки. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) Бутусов Юрій (3589) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+13
Коротше кажучи, донбасс назавжди резервація касаподібних істот за колючим дротом і під напругою.. їпав я його відбудовувати, їпав я щоб це робили мої діти і майбутні онуки..
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07.02.2024 20:07
+8
Дивина дивна: там де не було розведення оборона триває на тих самих рубежах, а там де було "просто пєрєстать стрєлять", "шатли", "сайтісь па сєрєдінє" (ну і плюс "велике крадівництво") - "тимчасово окуповані території", які звільняються дуже великою ціною.
Є ще одна дивина: до створення "Ставки" успішність дій ЗСУ була досить висока, а от після...

Можете назвати мене "конспірологом", але... Я бачу ситуацію саме так.
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07.02.2024 21:07
+7
Хай трампісти приїдуть і подивляться на українське алєпо.
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07.02.2024 20:45
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Коротше кажучи, донбасс назавжди резервація касаподібних істот за колючим дротом і під напругою.. їпав я його відбудовувати, їпав я щоб це робили мої діти і майбутні онуки..
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07.02.2024 20:07 Відповісти
Гуцул не дойобаний ляхом? Ну ***** й далі. У тебе немає єдиної України, є "моя люба Галичина та міцні Карпати"? Рагул недорроблений...
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07.02.2024 20:50 Відповісти
Довпойпе, я самий що ні є Подніпровський Українець.. не скигли там дурило, бо і тебе вилікуємо..
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07.02.2024 21:03 Відповісти
Голубе сизий, то ти з Авдіївки чи з мухосраньська, шо вчиш жити українців ?
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07.02.2024 22:13 Відповісти
гнида, я з Дніпра! важко порахувати скільки загинуло моїх знайомих та друзів на цій війні, з Дніпра, з Кам'янського... нещодавно спілкувався з одним мужичком саме з Авдіївки, так воно мені сказало, що не треба було чіпати Овоча, бо жили при ньому "стабільно" і не було ніякої війни! а їх таких понаїхало дуже дохєра сюди, а йти боронити свою "Авдіївку" вони якось не поспішають, бо важають що ми їм щось винні! до речі, як там зі Штатів *******? Легко? чи ти просто гнида під VPN?
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08.02.2024 00:38 Відповісти
Оті тягачі дров і є настрашнішими ворогами,ніяк не дочекаються приходу визволителів.Взимку 2015,якраз коли йшли бої за ДАП, мій знайомий продав квартиру в Авдіївці якійсь пенсіонерці з Харкова!!!
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08.02.2024 05:59 Відповісти
Ще один такий самий любітєль Овоча та квн з Кривого Рогу казав:

- хуже Нє будєт
- сайдёмся пасєрєдінє
- просто пірістать стрілять
- я-ні-лох
- аружиє убірітє
- рузкіє тоже люді
- шашликі в має
- я-ні-тряпка
- пачіму етот гєнєрал мєня пугаєт
- єслі б тратілі на оборону, то нє маглі б строить дорогі
- і б втрачав по сім мільярдів на місяць
- пачіму мьі нє в наті
...
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08.02.2024 06:53 Відповісти
Красава. Правий на всі 100

Біосміття яке там живе цього не оцінить, для них расєюшка понад усе
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07.02.2024 20:58 Відповісти
, . , та ви всі втрьох потужні державники.
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07.02.2024 21:03 Відповісти
Обсоси прутня... Ти якщо не знаєш, то не пиши дурно.
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07.02.2024 21:40 Відповісти
Друже, а шо, невже у х-йла недопалка вже такий смачний прутень, шо тим так вже переймаєся ?
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07.02.2024 22:19 Відповісти
Додам щойно правильніше і логічніше це зробити, ще максимум у п'ятнадцятому,одразу ж! вводити військовий стан, ВСІ ресурси до ЗСУ! Кордон по лінії розмежування, Одна пропозиція "нариду дамбаса" обмежена часом - два тижні!!! - Бажаючі в Україну будь ласка! Звісно, ​​з найсуворішим перевіркою даних!,--За закінчення терміну---Досвідос!, І ніякого більше руху!, Ось такий - Радикальний підхід,! своє б зіграв нам на руку! а в першу чергу, це були б збережені життя, дійсно! справжніх Українців!, -------------- але те ж було,, мабуть не на часі!,(,
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07.02.2024 21:35 Відповісти
Авдіївка це Україна!

Тому українці її боронять.

Бо без української Авдіївки, Мар'їнки, Новоміхайливки, та всіх інших, не буде ні Дніпра, ні Житомира, ні Франківська, тощо..
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08.02.2024 03:16 Відповісти
Хай трампісти приїдуть і подивляться на українське алєпо.
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07.02.2024 20:45 Відповісти
Відновлять як Грозний, якщо ЗСУ раніше не відіб'ють її.
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07.02.2024 21:01 Відповісти
Там буде зона відчудження. Навіщо його відбудовувати. Пів Донбасу має стати такою зоною без людей.
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07.02.2024 21:06 Відповісти
Мда. Після цього, історії про брестську фортецю або 28 панфілов виглядають просто бридкими.
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07.02.2024 21:07 Відповісти
Дивина дивна: там де не було розведення оборона триває на тих самих рубежах, а там де було "просто пєрєстать стрєлять", "шатли", "сайтісь па сєрєдінє" (ну і плюс "велике крадівництво") - "тимчасово окуповані території", які звільняються дуже великою ціною.
Є ще одна дивина: до створення "Ставки" успішність дій ЗСУ була досить висока, а от після...

Можете назвати мене "конспірологом", але... Я бачу ситуацію саме так.
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07.02.2024 21:07 Відповісти
Старая совковая беда. Вокруг одного предприятия построить поселок, городок для рабочих, чуть инфраструктуры. Этого города уже нет, и не будет. Коксохимзаводу хана.
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08.02.2024 06:58 Відповісти
...все как в 1939,страны Балтии должны исчезнуть-как капля соленой воды на раскаленном камне...Так может этих тварей мацковии надо испарить с лица земли...Утверждение.
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08.02.2024 07:36 Відповісти
 
 