"Чергове місто-привид на мапі України. Зона суцільного геноциду": Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка. ВIДЕО
Російські війська продовжують стирати з лиця землі Авдіївку. Ворог безперервно штурмує місто. Від населеного пункту залишилися самі руїни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни: знесені будинки, лікарні, знищені дитячі майданчики. Журналіст Юрій Бутусов показав який вигляд зараз має Авдіївка.
Топ коментарі
+13 Голос Держави
показати весь коментар07.02.2024 20:07
+8 Evgeny N
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+7 Саша Пончик
показати весь коментар07.02.2024 20:45
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- хуже Нє будєт
- сайдёмся пасєрєдінє
- просто пірістать стрілять
- я-ні-лох
- аружиє убірітє
- рузкіє тоже люді
- шашликі в має
- я-ні-тряпка
- пачіму етот гєнєрал мєня пугаєт
- єслі б тратілі на оборону, то нє маглі б строить дорогі
- і б втрачав по сім мільярдів на місяць
- пачіму мьі нє в наті
...
Біосміття яке там живе цього не оцінить, для них расєюшка понад усе
Тому українці її боронять.
Бо без української Авдіївки, Мар'їнки, Новоміхайливки, та всіх інших, не буде ні Дніпра, ні Житомира, ні Франківська, тощо..
Є ще одна дивина: до створення "Ставки" успішність дій ЗСУ була досить висока, а от після...
Можете назвати мене "конспірологом", але... Я бачу ситуацію саме так.