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Окупантові не вдалося заховатися за БМП від українського дрона на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Російський загарбник відчайдушно намагався втекти від дрона прикордонників, однак йому це не вдалося. Захисники ліквідували ворога за допомогою гранати, яку скинули з дрона.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Пташка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" зафіксувала загарбника на Бахмутському напрямку. Побачивши знищений БМП, військовослужбовець РФ сподівався сховатися, проте і там його дістала граната", - повідомили прикордонники.

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Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) ліквідація (3920) Бахмут (1560)


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Видео похоже совсем свежее, буквально вчерашнее.
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07.02.2024 21:39 Відповісти
Розігравали орка, перед кончиною його!!
Дали час, за життя його нікчемне помислити….
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07.02.2024 21:40 Відповісти
Живуча падаль але дронич таки заїбав гниду.
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07.02.2024 21:40 Відповісти
Набігався, та подох втомлений.
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07.02.2024 21:48 Відповісти
Звісно, в личака були різні варіанти нікчемного життя, але лише до перетину кордону.
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07.02.2024 21:54 Відповісти
Викурювали кацапа , як таргана переляканого
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07.02.2024 22:05 Відповісти
руся, де ти? А я тебе бачу!
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07.02.2024 22:20 Відповісти
Воно не від подриву гранати померло - воно побігло до накабздона загнане роєм дрончиків)
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08.02.2024 01:29 Відповісти
Гра в жмурки. Орк програв.
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08.02.2024 09:50 Відповісти
 
 