Окупантові не вдалося заховатися за БМП від українського дрона на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Російський загарбник відчайдушно намагався втекти від дрона прикордонників, однак йому це не вдалося. Захисники ліквідували ворога за допомогою гранати, яку скинули з дрона.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
"Пташка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" зафіксувала загарбника на Бахмутському напрямку. Побачивши знищений БМП, військовослужбовець РФ сподівався сховатися, проте і там його дістала граната", - повідомили прикордонники.
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Дали час, за життя його нікчемне помислити….