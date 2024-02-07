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Новини Відео Війна
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Воїни 59 ОМПБр знищили російський новітній танк Т-80БВМ біля Невельського на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Вінницькі Скіфи" 59-ої окремої мотопіхотної бригади знищили покинутий російський танк Т-80БВМ 2022 року випуску, захищений "мангалом" та комплексом динамічного захисту "Контакт-1" поблизу Невельського Донецької області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупантові не вдалося заховатися за БМП від українського дрона на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Донецька область (8459) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+10
ГОЙ-ДА & Бада-Бум:


'"Армагеддон з вогню" під Іжевськом: МНС рф підтвердило вибух на заводі, що випускає ядерний "Тополь"

Увечері 7 лютого в рф відбулася найпотужніша детонація на військовому об'єкті РФ під містом Іжевським.

https://t.me/Ukraine_365News/71662?single
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07.02.2024 23:31
+7
ці танкісти просто лохи ненавчені, які сподіваютьмся, що "мангал" та комплекс динамічного захисту "Контакт-1" іх якось захистить.
Ось вєщь! Гарантує додаткові три дні захисту:
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07.02.2024 23:27
+5
ну так. Є ще модель "long" з путіним на десять днів, але та десять тисяч коштує.
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08.02.2024 00:11
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ці танкісти просто лохи ненавчені, які сподіваютьмся, що "мангал" та комплекс динамічного захисту "Контакт-1" іх якось захистить.
Ось вєщь! Гарантує додаткові три дні захисту:
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07.02.2024 23:27 Відповісти
Мабуть і три дні минули...
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07.02.2024 23:34 Відповісти
ну так. Є ще модель "long" з путіним на десять днів, але та десять тисяч коштує.
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08.02.2024 00:11 Відповісти
Хєрня - скрепы нетути...
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08.02.2024 01:20 Відповісти
скрєпа щоб прикрєпляти до командирського прицілу ТКМ-3 іде у комплекті, іконка зручно розміщується прямо під окулярами прицілу.
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08.02.2024 01:34 Відповісти
Так нахіба? Це ж незручно! Гранчак до рота не донести... не по-дюдськи, хоча мацкаль і не гуманоїд зовсім...
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08.02.2024 02:03 Відповісти
кацапи поки цо не придумали танковий приціл з вмонтованим гранчаком під окулярами. Може в "арматі" зроблять.
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08.02.2024 02:10 Відповісти
це тільки зайвий раз доводить що так звана "рпц" та її філії по усій східній Європі, наприклад "упц мп", не мають жодного стосунку до автентичного Християнства (Правпаслав'я) бо ця секта, створена в у вересні 1943 тогваріщем йоською сталіним (джугашвілія) як філія нквд/кгб/фсб !!!

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08.02.2024 07:13 Відповісти
ГОЙ-ДА & Бада-Бум:


'"Армагеддон з вогню" під Іжевськом: МНС рф підтвердило вибух на заводі, що випускає ядерний "Тополь"

Увечері 7 лютого в рф відбулася найпотужніша детонація на військовому об'єкті РФ під містом Іжевським.

https://t.me/Ukraine_365News/71662?single
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07.02.2024 23:31 Відповісти
шоб іх там всіх залило діметилгідразіном.
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08.02.2024 02:11 Відповісти
Он второй начал!
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08.02.2024 01:19 Відповісти
...давай ешо!!!Смерть мокшанскому быдлу!!!
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08.02.2024 07:39 Відповісти
 
 