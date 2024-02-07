Воїни 59 ОМПБр знищили російський новітній танк Т-80БВМ біля Невельського на Донеччині. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Вінницькі Скіфи" 59-ої окремої мотопіхотної бригади знищили покинутий російський танк Т-80БВМ 2022 року випуску, захищений "мангалом" та комплексом динамічного захисту "Контакт-1" поблизу Невельського Донецької області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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