"Я, бл#дь, твій господар", - російський окупант у відпустці спочатку проводить "уроки мужності" в школі, а потім жорстоко б’є сусідів. ВIДЕО

Російський окупант, який приїхав у відпустку з війни спочатку провів у школі "урок мужності", а потім жорстоко побив сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Черта".

Видання зазначає, що в листопаді 2023 року 41-річний Дмитро Кірюхін повернувся до Аткарська Саратовської області. Він приїхав у відпустку з війни проти України.

Наступного дня "героя" покликали до школи провести урок мужності, а за кілька годин він напав на сусідів.

На відео військовий кричить чоловікові, який лежить непритомний, після ударів окупанта: "Зі мною розмовляти треба з повагою. Я, бл#дь, твій господар".

Увага! Ненормативна лексика!

Поки Кірюхін бив подружню пару ногами, ніхто у дворі не намагався його зупинити, викликати швидку чи поліцію. Чоловік тримає місто у страху вже багато років. Але як співробітнику поліції раніше йому все сходило з рук.

"Це такий звір, який нападатиме на все, що бачить. Коли в нього в крові алкоголь, у ньому прокидається бажання вбивати" , - кажуть місцеві.

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