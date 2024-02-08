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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Я, бл#дь, твій господар", - російський окупант у відпустці спочатку проводить "уроки мужності" в школі, а потім жорстоко б’є сусідів. ВIДЕО

Російський окупант, який приїхав у відпустку з війни спочатку провів у школі "урок мужності", а потім жорстоко побив сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Черта".

Видання зазначає, що в листопаді 2023 року 41-річний Дмитро Кірюхін повернувся до Аткарська Саратовської області. Він приїхав у відпустку з війни проти України.

Наступного дня "героя" покликали до школи провести урок мужності, а за кілька годин він напав на сусідів.

На відео військовий кричить чоловікові, який лежить непритомний, після ударів окупанта: "Зі мною розмовляти треба з повагою. Я, бл#дь, твій господар".

Увага! Ненормативна лексика!

Поки Кірюхін бив подружню пару ногами, ніхто у дворі не намагався його зупинити, викликати швидку чи поліцію. Чоловік тримає місто у страху вже багато років. Але як співробітнику поліції раніше йому все сходило з рук.

"Це такий звір, який нападатиме на все, що бачить. Коли в нього в крові алкоголь, у ньому прокидається бажання вбивати" , - кажуть місцеві. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений окупант зробив зізнання щодо війни в Україні "Я не то чтобы нацист, просто я бл#дь не понимаю вот эту всю войну". ВIДЕО

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17346)


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Топ коментарі
+33
скрєпно
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08.02.2024 00:34
+30
Ра росіі нормальних людей немає, бо там одне бидло , п'янь і срань ,
а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
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08.02.2024 00:37
+28
І рашистам це подобається! Старший хазяїн ***..тий, як казав Нємцов, царство йому небесне, так а ці чим кращі?
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08.02.2024 00:33
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І рашистам це подобається! Старший хазяїн ***..тий, як казав Нємцов, царство йому небесне, так а ці чим кращі?
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08.02.2024 00:33 Відповісти
скрєпно
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08.02.2024 00:34 Відповісти
Соціально-політична ситуація в країні ворога
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08.02.2024 00:58 Відповісти
Ра росіі нормальних людей немає, бо там одне бидло , п'янь і срань ,
а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
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08.02.2024 00:37 Відповісти
Нормальні люди є всюди. Питання лише в їх кількості і тій ролі яку вони можуть виконувати. В середовищі отаких "хазяїв" і заляканих холопів нормальні зникають як вид...
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08.02.2024 07:46 Відповісти
400 літня негативна селекція.
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08.02.2024 18:15 Відповісти
А до того там ельфи мешкали?
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08.02.2024 23:39 Відповісти
Сруськай мір, як є !!!
Тому і треба, проводити МОБІЛІЗАЦІЮ, а не зривати її заходи в Україні, щоб цей мір не захопив Україну!! А паскуд-провокаторів, які саботують роботу ТЦК, карати жорстко і невідворотнь! Бо буде велике горе, якщо просеремо Україну!
Табори ГУЛАГУ, уже готові на московії для Українців !!
Слава Україні!
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08.02.2024 00:39 Відповісти
Героям слава !!
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08.02.2024 00:43 Відповісти
Чим воювати будеш, мобілізований?
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08.02.2024 00:51 Відповісти
Зброєю і воювати
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08.02.2024 01:04 Відповісти
Якою зброєю? Асфальтною? Чи цеглою з недобудованого стадіону? Познімайте "рожеві" окуляри, "патріоти".
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Заткнись андруха, або п"здуй за порєбрік і найди собі такого хазяїна. Без тебе легше орків бити, придурок.
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09.02.2024 09:29 Відповісти
Асфальтом бити будеш, придурок?
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09.02.2024 13:00 Відповісти
А ти вже наперед обісрався, панікере?
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08.02.2024 01:13 Відповісти
Саме головне, щоб ти не обісраний і не обісцяний був. Я якось переживу.
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08.02.2024 10:08 Відповісти
Не факт, що переживеш, обісранцю - панікерів зазвичай першими утилізують.
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08.02.2024 11:31 Відповісти
Я такий радий, що ти не обісранець. За кого голосував в 2019 році?
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08.02.2024 14:01 Відповісти
Обісранець різко осмілив і вимагає в мене звіту. З ранку ще ніхто нахер не послав, то ти засумував?
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08.02.2024 15:24 Відповісти
ракєти **** давай, і припізджану заборону не бить не бить по територіх нерусі московитської знімай. піздякаєш там. ЧІМ Я МАЮ ВОЮВАТЬ!? ГА *****? СКАЖИ . фраєр фуламьотний
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09.02.2024 14:42 Відповісти
Настав час виробляти власну зброю, чи не так? І обзивати мене означає лише те, що ти звичайний бідло. Більше нічого додати.
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09.02.2024 16:37 Відповісти
вибачь, вспилив, був неправий.
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13.02.2024 10:30 Відповісти
Обісранцю, не відблискуй.
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08.02.2024 01:15 Відповісти
То може покажете приклад і повернетеся з Австрії нарешті?
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08.02.2024 00:58 Відповісти
Там з Австрії видніше що треба
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08.02.2024 13:14 Відповісти
Скільки уже мобілізували українців за 2 роки війни? Ви приєднаєтесь до їх числа?
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08.02.2024 15:53 Відповісти
Ви пропонуєте "закидати фронт гарматним м'ясом"?Чи ви хочете,як сказав Міністр Закордонних Справ Кулеба,воювати лопатами?Ви ненавидите українців?
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08.02.2024 23:25 Відповісти
а чого вони у відпустку ходять без табельної зброї?
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08.02.2024 00:48 Відповісти
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08.02.2024 07:04 Відповісти
Походу він і без зброї нормально справляється.
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08.02.2024 11:21 Відповісти
І шо? Мать пійдуть за невдячного/нещасного голосувати, але у взутті - нє бєларусці же...(Не стосується Полку Каліновського і закатованих партизанів)
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08.02.2024 00:50 Відповісти
Полк Каліновського не відбілює жодним чином білорусів!!!! Росіяни також служили в військах СС, і що
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08.02.2024 13:18 Відповісти
Дружбан Буби Резніков так само бикував проти журналістів, що викрили його на крадіжках і брехні.
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08.02.2024 00:54 Відповісти
Бьйот, значит льюбит!
Здається, в козломордих така приказка є.
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08.02.2024 01:19 Відповісти
Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним.
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08.02.2024 01:34 Відповісти
Статтю прочитали? Там же чітко і зрозуміло написано, що кірюхін - не воїн, не жебрак (поки що), а мусор.
Було б дивно, якби він себе поводив якось інакше.
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08.02.2024 04:12 Відповісти
тут воїн в термінології Кастанеди, тобто той хто бореться проти свого "Я".
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08.02.2024 08:18 Відповісти
Спробував уявити собі лаптєлапого мусора, котрий чітко виконує настанови дона Хуана.
Ніт. Щось не виходить.
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08.02.2024 11:58 Відповісти
На передову 🙁
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08.02.2024 01:46 Відповісти
A nafiga , puskai tam razvlekaietsa
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08.02.2024 10:22 Відповісти
Та хай би пожерли одне іншого разом з касавароткамі, лаптямі та какошнікамі - я не мав би нічого проти.
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08.02.2024 04:07 Відповісти
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08.02.2024 07:05 Відповісти
Барин изволил побить холопа. Дело обычное для россии.

Российский депутат на Алтае забил до смерти своего работника бейсбольной битой

а наш барин хороший, до смерти не бьёт, только если мясо до кости пробивает(С)
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08.02.2024 04:47 Відповісти
Росіяни це народ-п*дорас!
Вони саме для оцього і народжуються - стояти раком, з роздраконеним анусом, гризти рідкими гнилими зубами "казьонну" брюкву і витирати сльози умілєнія від осознанія "вялічія", та "духовной скрепоти", дивлячись на своє відображення у калюжі блювоти і сечі під ногами...
********** - удалась!...
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08.02.2024 07:06 Відповісти
Пригадалася композиція німецької групи "Крафтверк" із приспівом:
" ...Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК !..."
МС АД - Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК (Kraftwerk - We Are The Robots)
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08.02.2024 07:18 Відповісти
https://youtu.be/G4gdSmsalxs я - твой слуга
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08.02.2024 15:27 Відповісти
нічого дивного вони завжди так жили і без війни
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08.02.2024 08:59 Відповісти
Кирюхин, кончай всех!!!!
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08.02.2024 09:05 Відповісти
Гойдааааааааааааааааааааааааааааааааа...
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08.02.2024 09:56 Відповісти
Nu nimog atarvatsa , dosmatrel do kanca .....kakaia duhovnaia ruskaia zhituha 🤣🤣🤣
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08.02.2024 10:20 Відповісти
Бальзам на душу!! Не зупиняйся, "мужній воїн севео"!)) Пи@ди, як останню худобу, вбивай, гвалтуй, грабуй своїх співвітчизників-кацапів, бо вони на це заслужили з лихвою! Дай Боже якомога більше таких "героїв" на кацапії!
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08.02.2024 10:47 Відповісти
руzzкие -ето скоты! как с ними договариваться? только уничтожать
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08.02.2024 10:47 Відповісти
Зкріпно.
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08.02.2024 10:49 Відповісти
в мірє животних, ***
якби ж ці суки лише на своїх болотах так розважались і не лізли за кордони.
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08.02.2024 10:55 Відповісти
Наснаги Дімі Кірюхіну в окіздюліванні кацапів.
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08.02.2024 11:16 Відповісти
нехай москалі хоч повбивають одне одного.. але:
...оце Антістратіг Зєлєнській хоче з ними зійтися десь посередині і разом з дермаками-татаровими-верещучками без проблем пропустило цю кацапську заразу на українські землі, де подібна худоба витворяє речі ще гірші?
і при цьому зелені засланці ще бандою бикують проти Залужного та ЗСУ?! і якісь дибіли й досі моляться на бєніну ляльку-черевомовця?
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08.02.2024 11:38 Відповісти
Zащекания 404
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08.02.2024 12:05 Відповісти
шо да, то да. терпилы конченные
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08.02.2024 15:35 Відповісти
І ті виродки кажуть, що ми братья? НІКОЛИ в житті!!!
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08.02.2024 12:38 Відповісти
Нема особливо чому радіти, війна змінює правила гри, господар той у кого сила, в Україні буде так само
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08.02.2024 12:39 Відповісти
Файно, хай там повбивають один одного🥰
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08.02.2024 13:24 Відповісти
Як можна свідомо бажати жити в такому суспільстві!?!? ЯК!?!?
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08.02.2024 14:02 Відповісти
И нахер нам надо эта новость тут?
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08.02.2024 15:08 Відповісти
Не кацапы - а защеки какие-то, не могут даже хоть для виду сдачи дать. Помню по молодости на меня шло со всех сторон 6 человек. Дык, подручными средствами заставил их бежать без оглядки... И всего то делов стоило одного ближайшего браво отметить подвернувшейся булыгой и замахнуться пустой рукой на остальных.
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08.02.2024 15:34 Відповісти
Зустрічайте срусскій мир ухілянти і ссикуни і ті що їм підтявкую!

ви сукі таке хочете в наших домах?
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08.02.2024 20:18 Відповісти
Ви в якій частині несете службу?В на-диванній?
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08.02.2024 23:32 Відповісти
***... На это можно смотреть бесконечно.. кацапы ****** кацапов.
Прям вечный двигатель какой - то
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08.02.2024 23:24 Відповісти
 
 