"Я, бл#дь, твій господар", - російський окупант у відпустці спочатку проводить "уроки мужності" в школі, а потім жорстоко б’є сусідів. ВIДЕО
Російський окупант, який приїхав у відпустку з війни спочатку провів у школі "урок мужності", а потім жорстоко побив сусідів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Черта".
Видання зазначає, що в листопаді 2023 року 41-річний Дмитро Кірюхін повернувся до Аткарська Саратовської області. Він приїхав у відпустку з війни проти України.
Наступного дня "героя" покликали до школи провести урок мужності, а за кілька годин він напав на сусідів.
На відео військовий кричить чоловікові, який лежить непритомний, після ударів окупанта: "Зі мною розмовляти треба з повагою. Я, бл#дь, твій господар".
Увага! Ненормативна лексика!
Поки Кірюхін бив подружню пару ногами, ніхто у дворі не намагався його зупинити, викликати швидку чи поліцію. Чоловік тримає місто у страху вже багато років. Але як співробітнику поліції раніше йому все сходило з рук.
"Це такий звір, який нападатиме на все, що бачить. Коли в нього в крові алкоголь, у ньому прокидається бажання вбивати" , - кажуть місцеві.
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а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
Тому і треба, проводити МОБІЛІЗАЦІЮ, а не зривати її заходи в Україні, щоб цей мір не захопив Україну!! А паскуд-провокаторів, які саботують роботу ТЦК, карати жорстко і невідворотнь! Бо буде велике горе, якщо просеремо Україну!
Табори ГУЛАГУ, уже готові на московії для Українців !!
Слава Україні!
Здається, в козломордих така приказка є.
Було б дивно, якби він себе поводив якось інакше.
Ніт. Щось не виходить.
Российский депутат на Алтае забил до смерти своего работника бейсбольной битой
а наш барин хороший, до смерти не бьёт, только если мясо до кости пробивает(С)
Вони саме для оцього і народжуються - стояти раком, з роздраконеним анусом, гризти рідкими гнилими зубами "казьонну" брюкву і витирати сльози умілєнія від осознанія "вялічія", та "духовной скрепоти", дивлячись на своє відображення у калюжі блювоти і сечі під ногами...
********** - удалась!...
" ...Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК !..."
МС АД - Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК (Kraftwerk - We Are The Robots)
якби ж ці суки лише на своїх болотах так розважались і не лізли за кордони.
...оце Антістратіг Зєлєнській хоче з ними зійтися десь посередині і разом з дермаками-татаровими-верещучками без проблем пропустило цю кацапську заразу на українські землі, де подібна худоба витворяє речі ще гірші?
і при цьому зелені засланці ще бандою бикують проти Залужного та ЗСУ?! і якісь дибіли й досі моляться на бєніну ляльку-черевомовця?
ви сукі таке хочете в наших домах?
Прям вечный двигатель какой - то