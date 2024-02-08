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Новини Відео Війна
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Окупант застрелився у вирві від снаряду під час бою у Кринках. ВIДЕО

Окупант пустив собі кулю у голову під час бою у Кринках на лівому березі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самовбивства росіянина у вирві від снаряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загарбник укоротив собі віку під час бою на кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+15
Может они уже все там в темпе застрелятся и подорвутся гранатами?
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08.02.2024 09:31
+13
Не скажу що хороший рузкий, але непоганий ))
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08.02.2024 09:30
+12
Це означає що йому дуже боляче і в нього немає надії на допомигу-евакуацію. Вони не японці, а гівно на паличці.
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08.02.2024 10:07
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Не скажу що хороший рузкий, але непоганий ))
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08.02.2024 09:30 Відповісти
всі мертві кацапи гарні за визначенням..., не треба перебирати...
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08.02.2024 09:35 Відповісти
Стають гарними, коли здихають, а до того ще ті сволоти і біди роблять багато ... Тому хоч і застрелився, але до того прийшов на нашу землю і невідомо скільки біди встиг наробити.
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08.02.2024 09:52 Відповісти
Бо навприсядки без ноги на районі сидіти не зможе.
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08.02.2024 09:31 Відповісти
Может они уже все там в темпе застрелятся и подорвутся гранатами?
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08.02.2024 09:31 Відповісти
Ледачий, бо міг би ще в ППД це зробити, але краще так, чим ніколи...
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08.02.2024 09:32 Відповісти
Не впервые такое происходит и настораживает что на такое идут. Это свидетельствует о том что вымытые мозги у них как у япошек на Окинаве и это очень плохо.
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08.02.2024 09:55 Відповісти
Так....на Окінаві з 10 тис армії..з японців залишилось 400 ,які здались у полон.
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08.02.2024 09:56 Відповісти
Це означає що йому дуже боляче і в нього немає надії на допомигу-евакуацію. Вони не японці, а гівно на паличці.
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08.02.2024 10:07 Відповісти
Це означає, що він достеменно знає:
1. за спробу самотужки дістатися тилу - його загород-загони розстріляють.
2. якщо поранений - евакуації не буде гарантовано.

Тому і клякнуть у вирвах навіть коли бачать, що прямо на них скид гранат іде.
Тому і стріляють себе навіть коли немає поранень.

До того, що спереду страшне ЗСУ вбиває, а ззаду командири і загород-загони вбивають - вони вже дотумкали. Тому і клякнуть. Нічого, скоро дотумкають, що командирів і загород-загонів менше, ніж ЗСУ, і перестріляти командирів - ЗНАЧНО легше. ЗСУ якісно навчає.
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08.02.2024 10:20 Відповісти
Якщо могли би тумкати,то війна ще півтора роки тому скінчілася би.
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08.02.2024 13:04 Відповісти
так, повільно навчаються. Але ж прогрес очевидний і в правильному напрямку!
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08.02.2024 13:57 Відповісти
нарики
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08.02.2024 10:41 Відповісти
90% предпочтут именно это, цепляться за жизнь до последнего, ждать помощи даже в безвыходном положении. Украинцы ведь тоже попадают в такую ситуацию, ранение, помощи ждать не откуда, какое поведение в таком случае приветствуется, ведь выбор будет такой же?
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08.02.2024 16:07 Відповісти
ПАЗИТИВ
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08.02.2024 09:55 Відповісти
Интересно, у этой свиноматки уже есть полный продуктовый набор и билеты в цирк? Такое у неё тогда было счастливое лицо от хорошей продажи своих личинок кремлевскому опарышу
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08.02.2024 09:59 Відповісти
жду две лады-калины
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08.02.2024 15:56 Відповісти
Вот вам и чмобики! Получается, что у Симоньянши со Скабеевой видосики будут покруче Зелебобика!
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08.02.2024 10:06 Відповісти
За такий відосік Сімоньяншу з роботи виженуть. На росії ванькам втирають, що роботи Феді на Арматах штурмують без втрат штаб Нати, і ось-ось будуть мити чоботи в британських морях.
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08.02.2024 10:44 Відповісти
Не надо ЛЯ-ЛЯ-Фа-ФА "телемарофоновского" - этот чмобик был готов в войне и смерти, а тот, кто думал что поедет в Киев на Армате после прибытия обосрался и жил под шконкой и там жне и издох, если не повезло в плен попасть.
И никогда не относись так пренебрежительно к противнику - всегда можешь получить копытом в яйца даже от козы в щекотливой ситуации!
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08.02.2024 10:50 Відповісти
Недооцінка ворога то погано, але і переоцінювати не треба. Є там і ідейні, але основна маса за гроші, або зеки, або без мозгів. І стріляються не від високого бойового духу, а від болю і безнадії
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08.02.2024 11:04 Відповісти
Навпаки, я ставлюся до нього з повагою, через його розумові здібності.
Через стрес і страх не кожен російськомовний ванька здатний порішити себе з першої спроби .
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08.02.2024 11:12 Відповісти
Альтернативою було стікати кров'ю і страждати від болю декілька годин марно чекаючи на допомогу.
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08.02.2024 11:22 Відповісти
Повторюся, нехай вони всі застреляться від своїх "високих розумових здібностей".
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08.02.2024 11:25 Відповісти
Идейные они все. Никакой заградительный отряд за спиной не стоит. Зачем такую музыку на этот клип наложили?
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08.02.2024 10:35 Відповісти
А что за идея?
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08.02.2024 10:46 Відповісти
нарики они
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08.02.2024 10:59 Відповісти
Ідейний це той, хто біжить крізь кулі на Леопард з в'язкою гранат.
А тут самогубець, який зламався від розпачу, безнадії і больового шоку. Дивно, що ви бачите те, чого немає. Бідних чмобів ідеалізують тільки росіяни.
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08.02.2024 11:00 Відповісти
Якщо вони такі ідейні, що аж застрелитись не гріх, то хай всі застреляться-підірвуться.
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08.02.2024 11:08 Відповісти
Йа пру$$кій

. . .

і мя снарядАм лішилі "кАнца"

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08.02.2024 10:42 Відповісти
яйца он лишился
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08.02.2024 11:00 Відповісти
...до чего ж дебильная песТня про уzzких.. не зря она легко находит и собирает дебилов в стадо и гонит эту худобу на убой..
ну а заслужено потерпевшему - здоровья и место в первых рядах на концерте Кобздона
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08.02.2024 10:48 Відповісти
Павлик Матросов
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08.02.2024 10:51 Відповісти
У своїх Говенях не було вирви?
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08.02.2024 11:11 Відповісти
Молодець, правильний вчинок. От якби всі так зробили.
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08.02.2024 11:47 Відповісти
А міг би застрелити свого командира, здатися в полон і "збирати коробочки" ...
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08.02.2024 11:54 Відповісти
На такое слишком низкий уровень IQ.
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08.02.2024 13:41 Відповісти
нахєра цю уйню під музичний супровід???я вмикаю і в мене на всю хату оре "я узькій"!!!
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08.02.2024 14:31 Відповісти
 
 