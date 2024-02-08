Окупант застрелився у вирві від снаряду під час бою у Кринках. ВIДЕО

Окупант пустив собі кулю у голову під час бою у Кринках на лівому березі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент самовбивства росіянина у вирві від снаряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загарбник укоротив собі віку під час бою на кремінському напрямку. ВIДЕО