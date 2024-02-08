Бійці ССО штурмують ворожу позицію: "Там четыре п#дара. Ждем взрыва и сразу начинаем". ВIДЕО
На одному з операційних напрямків підрозділи ССО провели складну та ефективну спецоперацію, в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.
Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон.
Топ коментарі
+23 Чайка Київ
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+17 igor shmatko
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