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Бійці ССО штурмують ворожу позицію: "Там четыре п#дара. Ждем взрыва и сразу начинаем". ВIДЕО

На одному з операційних напрямків підрозділи ССО провели складну та ефективну спецоперацію, в результаті якої Сили оборони змогли покращити своє оперативно-тактичне положення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.

Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон.

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Автор: 

бойові дії (3808) ССО (519) бій (165)


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Топ коментарі
+23
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 10:47
+17
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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08.02.2024 10:47
+12
Захисники боронять Україну щоденно, 24/7, а у ВРУ та КМУ з отими ОПУ, зміни да законодавства мусолять, щоб самим не йти Захищати Україну!
Данилов може це хронологічно показати з 2022 року, як вони уболівали за Україну! Навіть, змушені у тилу, оті фліски зелені вдягнути та якесь «символізуюче» темне убрання (Данило, в курсі його «іміджу»)!!
Це Стефанчук з корнієнком, якісь альтернативи за Регламентом ВРУ майструють чи маніпулюють, аби ОСОБИСТО видпетляти від Захисту України!! Співпадіння чи навмисно…

08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…??!!🤑🤑🤑🤑🫢🫢🫢
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08.02.2024 10:50
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.02.2024 10:47 Відповісти
Віропітечка безмозка, ти звідки пишеш? І коли вже дозвонишся, чи тебе навіть вигаданий лох послав?
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08.02.2024 15:36 Відповісти
Примітив, то може мені на фронт, тебе обгидженого захищати, поки ти на дивані повоюєш?
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08.02.2024 15:38 Відповісти
Себе захищай або попроси щоб за тебе син лохородиці воював.
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08.02.2024 15:45 Відповісти
Що, злилось? Не здатне нікого захистити. Твій максимум, смердіти. Смерди далі, немічне.
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08.02.2024 16:14 Відповісти
Хто тут злився так це ти віропітечка яка не може дозвонитися до своєї химери та розповісти чим ця химера помагає, помолися та хай такий непотріб як захищає твоя химера, а не инші люди, але все що ти можеш це скиглити, скиглити та скиглити, нікчемна віропітечка.
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08.02.2024 16:20 Відповісти
Цікаво чому віропітечка вважає себе не примітивом, адже лише печерні люди вірять у вигаданих богів.
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08.02.2024 15:49 Відповісти
Яким ідіотом потрібно бути, щоб боротися з Богом, взявши собі ніком "
Чи ти, по своїй притітивності, не знаєш, хто це?
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08.02.2024 16:24 Відповісти
Уявляєш собі знаю хто це, і ніхто з твоєю химерою не бореться, бо нема з ким, тільки з відбитим стадом котре вірить у вигадану ними ж потвору.
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08.02.2024 16:27 Відповісти
Нікчемна віропітечка, тобі навіть не варто згадувати про античну міфологію, бо в порівнянні з нею твоя нікчемна недорелігя не витримує жодної критики.
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08.02.2024 16:40 Відповісти
ага, значить Гермес теж бог, най буде.
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08.02.2024 17:13 Відповісти
То що там химера каже?
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08.02.2024 15:38 Відповісти
У хемери і спитай.
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08.02.2024 15:41 Відповісти
Так ти ж донеї постійно голосиш, тому тобі краще знати.
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08.02.2024 15:44 Відповісти
Якщо мізків немає, скористайся інтернетом. Забий в пошуковик "химера", щоб не ганьбитись. Та, схоже, що для тебе ганьба, це норма.
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08.02.2024 16:17 Відповісти
Якщо мізкив не має, віропітечка, то я тобі поясню - химера вигадана мерзенна істота, тепе,р недорозвинена, тобі доходить?
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08.02.2024 16:22 Відповісти
*тепер,
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08.02.2024 16:23 Відповісти
Хоч загугли. примітиве. Це ж твоя улюблена тем, "грецька міфологія".
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08.02.2024 16:26 Відповісти
Примітивна тут тільки печерна віропітечка котра вірить, що професійна повія народила від сирості її лоха при живому чоловіку
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08.02.2024 16:29 Відповісти
То що? Додзвонилась? Коли твій лох пришле снаряди?
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08.02.2024 16:37 Відповісти
Схоже для віропітечки скиглити до химери не ганьба та ще й показувати свою тупість цим хвалячись.
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08.02.2024 16:24 Відповісти
Гарна робота! Слава ЗСУ!
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08.02.2024 10:47 Відповісти
Захисники боронять Україну щоденно, 24/7, а у ВРУ та КМУ з отими ОПУ, зміни да законодавства мусолять, щоб самим не йти Захищати Україну!
Данилов може це хронологічно показати з 2022 року, як вони уболівали за Україну! Навіть, змушені у тилу, оті фліски зелені вдягнути та якесь «символізуюче» темне убрання (Данило, в курсі його «іміджу»)!!
Це Стефанчук з корнієнком, якісь альтернативи за Регламентом ВРУ майструють чи маніпулюють, аби ОСОБИСТО видпетляти від Захисту України!! Співпадіння чи навмисно…

08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…??!!🤑🤑🤑🤑🫢🫢🫢
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08.02.2024 10:50 Відповісти
Хижаки! Честь і шана!
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08.02.2024 11:00 Відповісти
Згадав кацап про діда з Польщі, в тому положенні,де він перебував можна про багато чого договоритись. Молодці воїни! Нехай береже вас Господь!
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08.02.2024 12:34 Відповісти
Кацапам місце тільки в пеклі , бо це не люди , а заторможені алкаші і наркомани , яких женуть в Украіну на убой 🤬
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08.02.2024 13:18 Відповісти
Профі, що тут ще скажеш крім величезної подяки
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08.02.2024 14:45 Відповісти
Ти диви, дійсно підора спіймали! У Польщу подорожував...
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08.02.2024 20:02 Відповісти
 
 