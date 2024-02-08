У Дніпрі розформують полк особливого призначення ГУНП області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади "Лють". ВIДЕО

Полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати у складі штурмової бригади "Лють", розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Національної поліції України генерал поліції Олександр Фацевич.

"Реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють" в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України"", - сказав він.

В Нацполіції нагадали про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону "Про Національну поліцію", відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

Попри те, що правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення отримали низку додаткових функцій, саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО

"Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади "Лють", а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними присязі на вірність українському народу", - додає Нацполіція.

Нагадаємо, 5 лютого соцмережами розлетілися відео конфлікту у поліції Дніпропетровської області на якому заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс сперечається начебто через те, що спецпризначенці відмовлялися йти воювати у складі штурмової бригади "Лють".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили безпілотником по поліцейському авто на Дніпропетровщині: правоохоронці не постраждали. ФОТОрепортаж