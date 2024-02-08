УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13476 відвідувачів онлайн
Новини Відео
19 078 109

У Дніпрі розформують полк особливого призначення ГУНП області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади "Лють". ВIДЕО

Полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати у складі штурмової бригади "Лють", розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Національної поліції України генерал поліції Олександр Фацевич.

"Реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють" в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України"", - сказав він.

В Нацполіції нагадали  про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону "Про Національну поліцію", відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

Попри те, що правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення отримали низку додаткових функцій, саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО

"Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади "Лють", а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними присязі на вірність українському народу", - додає Нацполіція.

Нагадаємо, 5 лютого соцмережами розлетілися відео конфлікту у поліції Дніпропетровської області на якому заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс сперечається начебто через те, що спецпризначенці відмовлялися йти воювати у складі штурмової бригади "Лють".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили безпілотником по поліцейському авто на Дніпропетровщині: правоохоронці не постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15173) скандал (625)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+64
Ждем новостей о плывущих через Тису полицаев.
показати весь коментар
08.02.2024 12:15
+38
Ну как минимум таких ********* не будет в полиции.
показати весь коментар
08.02.2024 12:17
+36
ще б депутатів, суддів і прокурорів до цього списку нам в поміч
показати весь коментар
08.02.2024 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цікаво, невже інакше не можна було?
Якщо я правильно зрозумів, вони не відмовлялись, лише пропонували, щоб іхні командири та начальники теж йшли.
Якщо главменти залишаються в кабінетах, відправляючи підлеглих у військо, це мотивує підлеглих?
Фацевич думає, що загнані палкою до війська менти будуть ефективні?
показати весь коментар
08.02.2024 14:12 Відповісти
І отого вбивцю з Дніпр не забудьте Залютить )
показати весь коментар
08.02.2024 14:51 Відповісти
Я так розумію, ож це ці не хочуть воювати. Усяка іншака беркутня хоче, але її не відпускають, Бо хтось мусай шроші заробляти начальству.
показати весь коментар
08.02.2024 14:54 Відповісти
Розформують - тобто звільнять і розпустять підрозділ....
Бажаючим залишитись в "системі" запропонують поповнинти лави Люті, а інші 98% звільнених поповнять ряди "тітушок" та "приватних охоронних підприємств"
показати весь коментар
08.02.2024 15:20 Відповісти
Тільки так можна навчити "родіну любить"
показати весь коментар
08.02.2024 15:52 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 16:14 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 21:16 Відповісти
Розголос робить дива!
показати весь коментар
08.02.2024 16:49 Відповісти
Не "Одиничний", а "Поодинокий"!

Русняві поліцейські керівники не можуть Українською!
показати весь коментар
08.02.2024 21:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 