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Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через незаконні вироки 33 українським військовополоненим у "ДНР". ВIДЕО

Український омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через чергові незаконні судилища окупантів над українськими захисниками у так званій "ДНР".

Про це Лубінець повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засуджує наших громадян. Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув'язнення. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої "республіки".

Цинічне рішення неіснуючого "Верховного суду ДНР" у день, коли внаслідок російської ракетної атаки по житлових будинках міст України гинуть мирні українці", - написав він.

Лубінець зауважив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Такий "суд" є порушенням права на справедливий судовий процес та черговим воєнним злочином Росії.

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Крім того, ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.

"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Я, як Омбудсман України, звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських Захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх", - наголосив омбудсман.

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Автор: 

військовополонені (936) вирок (1070) Лубінець Дмитро (593)


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ну що там імпотенти цього разу стурбованість чи занепокоєння ? що ще повинна зробити кацапія щоб її вигнали з ООН ?
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08.02.2024 13:30 Відповісти
Щодо незаконного ув'язнення полковника Червінського,пан Зе-Лубінець буде робити таке ж подання,чи служіння Єрмаку не перетинається з захистом громадян на підконтрольних територіях?
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08.02.2024 13:38 Відповісти
А по поводу проекта нового закона его уже, похоже, удовлетворили.
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08.02.2024 13:46 Відповісти
з тим же успіхом міг просто написати у спортлото ...
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08.02.2024 13:47 Відповісти
Потрібно вимагати реакції не тільки на сам факт незаконних вироків, але і на нелюдське ставлення рашистов до полонених, що порушує всі міжнародні норми.
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08.02.2024 14:18 Відповісти
А ми показуємо в яких хороших умовах містяться кацапсячі виродки. Навіть у них вдома таких умов немає... Вах-вах які ми молодчини... Млять!
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08.02.2024 15:01 Відповісти
 
 