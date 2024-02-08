Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через незаконні вироки 33 українським військовополоненим у "ДНР". ВIДЕО

Український омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через чергові незаконні судилища окупантів над українськими захисниками у так званій "ДНР".

Про це Лубінець повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засуджує наших громадян. Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув'язнення. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої "республіки".



Цинічне рішення неіснуючого "Верховного суду ДНР" у день, коли внаслідок російської ракетної атаки по житлових будинках міст України гинуть мирні українці", - написав він.

Лубінець зауважив, що оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Такий "суд" є порушенням права на справедливий судовий процес та черговим воєнним злочином Росії.

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Крім того, ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином.

"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.



Я, як Омбудсман України, звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права.



Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських Захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх", - наголосив омбудсман.

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