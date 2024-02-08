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Додому повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, - Коордштаб. ВIДЕО

Відбувся 51-й обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"51-й за ліком обмін відбувся в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України", - зазначили в Коордштабі.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

 "Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20", - ідеться в дописі.

Також дивіться: Україна повернула з полону ще 100 захисників. ФОТОрепортаж

Зазначається, що вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

За даними Штабу, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.

Також у Штабі висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.

Читайте: Понад 900 бійців "Азову", які боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні, - командир бригади Прокопенко

Автор: 

обмін (1156) полонені (2266)


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Дуже гарна новина для всіх нас! Шкода тільки, що жодного Азовця і виглядає все це так, що під цю радісну новину і пройшло звільнення Залужного.
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08.02.2024 21:13 Відповісти
І тут "не слава Богу"!
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09.02.2024 02:45 Відповісти
Спектакль розіграний чьотко: охрінівшому від ЗЕ- гниди рішення, в відкритий рот обуреному народу кинули цекерочку... Падлюки ЗЕ- владні діють в унісон з ********** ( замітьте, як підігнано одне до другого!)...
Влада зраджує Україну вже особливо не маскуючись!...
... Такі собі " шашлики" на даний момент!...
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08.02.2024 21:28 Відповісти
Ну погодьтесь, для вас якби Зеленській навіть у кремль на танку в'їхав і путлера н Україну за танком на мотузці притяг, ВСЕОДНО ВСЕ Б БУЛО НЕ ТАК!
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09.02.2024 02:48 Відповісти
Тупі люди ви що не розумієте що збитий літак з нашими полоненими це було нагадування оманському щоб бистріше знімав Залужного...і одразу два обміна... Зелений зрадник тісно контактує з кремлем і робить всі їхні забаганки...Пуйло сказав щоб Залужного прибрали...зелена гнида це зробила...
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09.02.2024 08:34 Відповісти
 
 