Додому повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, - Коордштаб. ВIДЕО
Відбувся 51-й обмін полоненими між Україною та Росією.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
"51-й за ліком обмін відбувся в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України", - зазначили в Коордштабі.
Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
"Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20", - ідеться в дописі.
Зазначається, що вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.
За даними Штабу, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.
Також у Штабі висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.
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