Додому повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, - Коордштаб. ВIДЕО

Відбувся 51-й обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"51-й за ліком обмін відбувся в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України", - зазначили в Коордштабі.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

"Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20", - ідеться в дописі.

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Зазначається, що вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

За даними Штабу, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.

Також у Штабі висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.

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