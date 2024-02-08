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Новини Відео Обмін полоненими
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Більшість воїнів, які повернулись сьогодні з полону, – захисники Маріуполя та "Азовсталі", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського щодо чергового повернення українців із полону.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України. Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок.

Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ.

І, звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд і беруть у полон російських окупантів. Кожен на своїй позиції забезпечують це", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з полону ще 100 захисників. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (936) Зеленський Володимир (23832) полонені (2266)


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Топ коментарі
+68
Которые попали в плен из-за тебя, мудака.
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08.02.2024 21:39
+51
Меня от этой морды тошнит.
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08.02.2024 21:40
+45
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08.02.2024 21:40
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Угу,а кацы вернулись домой.
Забыл ты сообщить.
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08.02.2024 21:39 Відповісти
А ти пропонуєш як??
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08.02.2024 21:42 Відповісти
Я пропоную правду говорить,а не обосравшись про растаявший шоколад рассказывать.
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08.02.2024 21:45 Відповісти
Тепер будемо піаритися на обміні.
» Це, я ! Це все Я!»
« Усі перемоги Мої!. А поразки - то не мої».

Та чекати поки усі забудуть про Залужного.
Простий, дурний, та безсоромний…
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08.02.2024 22:00 Відповісти
Кожного разу, коли "зелені" необхідно "погасити" до себе негатив з боку народу, вони домовляються зі своїми "корєшами" з раші та влаштовують "обмін".
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08.02.2024 23:04 Відповісти
Кращебздоху недо*уйлу, *уйло зробило подарунок за звільнення Залужного
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08.02.2024 22:24 Відповісти
а ти, ухилянте, коли повернешся?
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09.02.2024 08:21 Відповісти
Которые попали в плен из-за тебя, мудака.
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08.02.2024 21:39 Відповісти
"Порятунок бійців з "Азовсталі" - це заслуга особисто президента" - Дмитро Кулеба
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08.02.2024 22:04 Відповісти
Порятунок это как?
Он сам в атаку ходил,их спасал.
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08.02.2024 22:08 Відповісти
не через нього а по його команді здалися
головне, що воно дякує єрмаку за те що нема ніодного АЗОВЦЯ.
уібан кончений
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09.02.2024 09:43 Відповісти
Меня от этой морды тошнит.
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08.02.2024 21:40 Відповісти
Тільки хотів написати прохання до редакторів Цензора не вставляти відео з цією лицемірною істотою і тут Ваш коментар. Додам тільки що мене не тільки нудить, а ще і блювотина підступає. Тільки на цю чмоню такі емоції тратити, себе не поважати. Душу роздирає злість на 73 відсотки довбодятлів.
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08.02.2024 22:38 Відповісти
Це тобі про бариг хто сказав - наркобігус? За 5 років НІ ОДНОЇ справи з 50 не було доведено до вироку суду. Може досить вже бути тупим зомбаком?
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09.02.2024 02:19 Відповісти
моментально вимикаю , будь-який пристрій , щоб не бачити і не слухати , МІРЗЕННІШУ потвору !
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09.02.2024 06:24 Відповісти
з поверненням Воїни !!!!

доброго вечора, пане Президент Залужний !!!

Слава Україні !
Героям Слава !
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08.02.2024 21:40 Відповісти
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08.02.2024 23:56 Відповісти
Таке враження, що кацапи зробили блаЗЄнському подарунок за відставку Залужного. (звільнили саме азовців)

Щоб мав чим покрити звільнення Залужного.
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08.02.2024 22:03 Відповісти
Не враження , а факт на обличча - ДОГОВОРНЯКИ ЙДУТЬ ПО оманському-Кабо Вердійським планам
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09.02.2024 06:28 Відповісти
....***** підіграв вавану-2
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08.02.2024 22:00 Відповісти
"зенелох" конкретно навіть поняття не має, скільки захисників "Азова" повернулося
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08.02.2024 21:40 Відповісти
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08.02.2024 21:40 Відповісти
Кацапи допомогли йому зі звільненням Залужного.
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08.02.2024 21:41 Відповісти
А єрмаку то за що?

За "налажениє_кантактікі"?
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08.02.2024 21:43 Відповісти
За домовленість з кураторами про позитивні новини на фоні звільнення Залужного.
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08.02.2024 21:47 Відповісти
Це добре.. тільки мабуть не треба цим "кичитись"..
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08.02.2024 21:43 Відповісти
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08.02.2024 21:43 Відповісти
Прикрылся ублюдок обменом, не сработает
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08.02.2024 21:44 Відповісти
Треба було оставити лише лоба на фото, на цей їбальник немає сили дивитися
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08.02.2024 21:46 Відповісти
Треба на тому лобі хрестик в колі намалювати.
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08.02.2024 22:45 Відповісти
Клован.
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08.02.2024 21:47 Відповісти
Цікаво, Володья, хто в цьому винен, Порошенко чи Залужний?
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08.02.2024 21:47 Відповісти
З таким розвитком подій , я не здивуюсь що дуже скоро буде винна "НАТА"
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08.02.2024 22:14 Відповісти
Наверно спецально держали наших чтоб под єто собітине преподнести чтол вдруг не сдуло шарик зради
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08.02.2024 21:50 Відповісти
Яких ти *****, здав
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08.02.2024 21:53 Відповісти
Прочитай історію недонаполеон ,що вічно істинні Α і Ω .......
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08.02.2024 21:54 Відповісти
піариться зеленюк ---не стісняється
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08.02.2024 21:54 Відповісти
А чого вони туди птортапили , через кого ?
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08.02.2024 21:54 Відповісти
Колись, в СРСР, був стьоб на всі ті "комсомольскі стойки", "догонім і пєрєгонім", "пятілєтку за 3 дня" і решти ідеологічної маячні: "Ми трудностєй нє баімся: сначала іх создайом, а потом - мужєствєнно прєодолєваєм!"

От і це недолуге - гідний нащадок совка - спочатку здав усе, що не встигли захистити ЗСУ (на чолі зі звільненим Залужним) та добровольці, а тепер хизується мізерними крихтами виправлення своїх "проє@алі"...

Краще б ти, найвеличніше янетряпкове ніщо, перезавантажив себе та всю ОПу... На цвинтар перезавантажив! І на глибину метрів з 5 чи навіть більше! І щоб ніхто не знав ні адреси цього цвинтаря, ні місця на ньому!
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08.02.2024 21:54 Відповісти
Пуйло тобі віддячив?
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08.02.2024 21:56 Відповісти
яке ж ти гнидне, скільки людей угробило і скільки ще попереду..
зєлєнскай - барига на крові..
..і знову типово для терористів та їх місцих подєльників на Банковій - ***** "підігнало" своїм кріпакам-малоросам кривороженим "солодку пігулку" для упоротих залишків 73% за звільнення зебандою Залужного .. прикриватися військовими, полоненими, жінками та дітьми це так по-*****возєлєнскі
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08.02.2024 21:57 Відповісти
Гарно що повернулися побратими) велилика Вам подяка що вивезли все це!!! А коли ти розумієш що це типу пряник що відволікти увагу від звільнення Залужного!!!!!!
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08.02.2024 22:05 Відповісти
Сам ВЕРХОВНОКОМАНДУВАЧ дав їм наказ здатись в полон під свої гарантії!!!
Виявляється, що ті гарантії -- пусті слова...
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08.02.2024 22:06 Відповісти
Який ВЕРХОВНОКОМАНДУВАЧ - такі і слова..
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08.02.2024 22:17 Відповісти
Воно зашквар скандал звільнення Залужного пом'якшити звільнення полонених. А не вийде! Ще відгрібеш за Залужного! Точку неповернення ти пройшов!
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08.02.2024 22:07 Відповісти
Доповнення: вічно істинні Α і Ω : початок в тебе зе дуже хеновий,а кінець може бути ще хеновішим дивись реакцію народу України на твої необдумані дії в тебе радники взагалі без тормозу,скоріше вони 100% кацапи і це незаперечно бо мають лишню хромосому,яка непіддається контролю особою яка її унаслідувала.
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08.02.2024 22:09 Відповісти
Зеленський занепокоєний особистою долею. Не УКРАЇНИ.
Надіється, що вборонять віддані генерали
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08.02.2024 22:12 Відповісти
Гарна подія але виглядає як солодка пілюля після трешу по звільненню Залужного. Слава генералу! Ганьба зрпдникам.
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08.02.2024 22:16 Відповісти
Благодаря кому наши ребята в первые дни войны стали защитниками Азовстали? "Ми можемо вдвічі збільшити армію, але тоді не зможемо будувати дороги." Великое изречение великого перед самым началом войны. Насколько циничным может быть ...... (воздержусь)
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08.02.2024 22:19 Відповісти
Ну що, не встигли прибрати зелепідарів, тепер вони приберуть всіх справжніх українців і розвалять всю Україну під кацапів.
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08.02.2024 22:24 Відповісти
ЗЄ ПНХ!!!
Залужному шана та слава!!!
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08.02.2024 22:25 Відповісти
Доречі, а може, окрім особистого страху ЗЄ, звільнення Залужного було ціною ***** за якусь "послугу" у відповідь?
Ну там обміну полоненими для піару ЗЄ, наприклад. Чи початку переговорів про замороження війни.

Від "хто завгодно тільки не Порошенко" до "що попало аби не Залужний".
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08.02.2024 22:30 Відповісти
Почнемо спочатку: ти розмінував Чонгар і Маріупіль..............
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08.02.2024 22:31 Відповісти
То ти далеко як же дороги замість зброї і розведення віфськ і інше що він чудив ще в 2019.
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08.02.2024 23:29 Відповісти
Выглядит как подарок от Путина в связи с увольнением Залужного.
Это же надо, как "совпало"!
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08.02.2024 22:45 Відповісти
І як же ш воно так чудово співпало, що визволення бійців в один день з відставкою Залужного, ге.
Дивина, дивина.
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08.02.2024 22:47 Відповісти
Выглядит как подарок от Путина за увольнение Залужного.
И как совпало по времени, а!
"Совпадение? Не думаю" (с)
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08.02.2024 22:47 Відповісти
А міг стати героєм, міг увійти в історію....
Поки ти грав на піаніно, інші вчилися, працювали, іх клятва Украіні справжня......
Як будеш спати, дивитися в очі синові, дочці, дружині?
Який негідний кінець....
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08.02.2024 23:19 Відповісти
Жодного бійця азову !
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08.02.2024 23:23 Відповісти
а де зараз більшість азовців - в полоні, чи на свободі?
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08.02.2024 23:27 Відповісти
Скільки азовців?? Ніодного....................
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08.02.2024 23:33 Відповісти
Обмін і звільнення Залужного..Піарщики...Всі піаряться у владі на обміну..
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08.02.2024 23:37 Відповісти
Потвора зеленська гребана...ти ж з дав 2 500 Азовців, позорно вивіз їх прямо у руки кремля, шоб ти здох ,чим скоріше тим краще ...для України ...добродетель ху..вий
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08.02.2024 23:39 Відповісти
Зелений чмоня, а де Азов?
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08.02.2024 23:49 Відповісти
Соврал... 😡 Совсем, как путен...
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09.02.2024 00:07 Відповісти
В ФСБ, щоб прикрити свого васала після звільнення Залужного, вирішили підсолодити пілюлю і підігнали під цю подію обмін.
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09.02.2024 00:26 Відповісти
Не читав ваш комент, писав з кнопки. Агентуру підтримуть як можуть
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09.02.2024 02:12 Відповісти
Як цікаво - рішення про звільнення Залужного приймав єрмак та зє(тобто єрмак), кацапи дозволили другий обмін за тиждень. Ну не палеться агентура, ну ніяк
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09.02.2024 02:11 Відповісти
Біда що розуміють це зовсім небагато людей, а для більшості, в якої коротка пам'ять, радісна подія затуляє негатив.
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09.02.2024 02:28 Відповісти
Може досить вже видаляти коментарі бл? Чим же ви тоді від кацапів і шашличниками відрізняєтесь, якщо видаляєте правду?
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09.02.2024 02:22 Відповісти
Не знаю що вам видалили, але тут на форумі така демократія , коли якесь недолуге хамло облажавшись, скаржиться адміну, а той не розбираючись видаляє тільки ваш комент.
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09.02.2024 02:38 Відповісти
Спочатку всі ці незалежні змі, своїми руками посадили щєлю на трон, а тепер зі страху обісралися і або повністю відключили коментарі або видаляють , коли люди правду про віслюка пишуть .
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09.02.2024 02:49 Відповісти
Цинічна квартальна ****.
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09.02.2024 08:08 Відповісти
Допомогли ОАЕ, а щось, блд, Оман ніхрена не допомагає?
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09.02.2024 09:53 Відповісти
 
 