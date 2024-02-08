Більшість воїнів, які повернулись сьогодні з полону, – захисники Маріуполя та "Азовсталі", - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського щодо чергового повернення українців із полону.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України. Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок.
Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ.
І, звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд і беруть у полон російських окупантів. Кожен на своїй позиції забезпечують це", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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» Це, я ! Це все Я!»
« Усі перемоги Мої!. А поразки - то не мої».
Та чекати поки усі забудуть про Залужного.
Простий, дурний, та безсоромний…
Он сам в атаку ходил,их спасал.
головне, що воно дякує єрмаку за те що нема ніодного АЗОВЦЯ.
уібан кончений
доброго вечора, пане Президент Залужний !!!
Слава Україні !
Героям Слава !
Щоб мав чим покрити звільнення Залужного.
За "налажениє_кантактікі"?
От і це недолуге - гідний нащадок совка - спочатку здав усе, що не встигли захистити ЗСУ (на чолі зі звільненим Залужним) та добровольці, а тепер хизується мізерними крихтами виправлення своїх "проє@алі"...
Краще б ти, найвеличніше янетряпкове ніщо, перезавантажив себе та всю ОПу... На цвинтар перезавантажив! І на глибину метрів з 5 чи навіть більше! І щоб ніхто не знав ні адреси цього цвинтаря, ні місця на ньому!
зєлєнскай - барига на крові..
..і знову типово для терористів та їх місцих подєльників на Банковій - ***** "підігнало" своїм кріпакам-малоросам кривороженим "солодку пігулку" для упоротих залишків 73% за звільнення зебандою Залужного .. прикриватися військовими, полоненими, жінками та дітьми це так по-*****возєлєнскі
Виявляється, що ті гарантії -- пусті слова...
Надіється, що вборонять віддані генерали
Залужному шана та слава!!!
Ну там обміну полоненими для піару ЗЄ, наприклад. Чи початку переговорів про замороження війни.
Від "хто завгодно тільки не Порошенко" до "що попало аби не Залужний".
Это же надо, как "совпало"!
Дивина, дивина.
И как совпало по времени, а!
"Совпадение? Не думаю" (с)
Поки ти грав на піаніно, інші вчилися, працювали, іх клятва Украіні справжня......
Як будеш спати, дивитися в очі синові, дочці, дружині?
Який негідний кінець....