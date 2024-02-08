Прикордонники скидами з дронів знищили танк, гаубицю та склад БК окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Прикордонники влучними скидами з дронів знищили танк, гаубицю, склад БК та укриття окупантів на лівобережжі Херсонщини.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #584507
показати весь коментар09.02.2024 01:26 Відповісти Мені подобається 1
MrGTI driver #574929
показати весь коментар09.02.2024 06:21 Відповісти Мені подобається 2
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