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Прикордонники скидами з дронів знищили танк, гаубицю та склад БК окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Прикордонники влучними скидами з дронів знищили танк, гаубицю, склад БК та укриття окупантів на лівобережжі Херсонщини.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Унікальна спецоперація прикордонників на лівобережжі Херсонщини влітку 2023 року. ВIДЕО

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прикордонники (1100) дрони (4706) Херсонська область (5759)


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Працює "нічний дохтур"...
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09.02.2024 01:26 Відповісти
Де ділися ті підри, які у темі про ухилянтів на Західному кордоні коментували, що прикордонники - самі ухилянти?!
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09.02.2024 06:21 Відповісти
 
 