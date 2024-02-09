Перші дзвінки звільнених вчора українських полонених додому: "Сонечко, все добре, я вдома". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри перших телефонних дзвінків додому звільнених учора із полону українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі своїм рідним телефонують четверо бійців.
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Тому наратив, що в Україні фашистський режим можеш засунути скабєйовій в дупу