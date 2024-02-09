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Перші дзвінки звільнених вчора українських полонених додому: "Сонечко, все добре, я вдома". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані кадри перших телефонних дзвінків додому звільнених учора із полону українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі своїм рідним телефонують четверо бійців.

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обмін (1156) полонені (2266)


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Слава Героям!
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09.02.2024 10:16 Відповісти
Кацап, Муссоліні очолював фашистський режим і був в коаліції з нацистами.
Тому наратив, що в Україні фашистський режим можеш засунути скабєйовій в дупу
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09.02.2024 10:30 Відповісти
Розціловували оманського віслюка чи воно хрипасик пиляло та не мало часу?
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09.02.2024 10:55 Відповісти
І підібрали ж москалики обмін, щоб ЗЄлі підсластити звільненння Залужного. Хуцпа гебнява в Дії!
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09.02.2024 11:03 Відповісти
 
 