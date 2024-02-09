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Польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, рух ускладнено, - ДПСУ. ВIДЕО (оновлено)

Польські фермери у п’ятницю, 9 лютого, розпочали анонсовану блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". Наразі всі види транспорту не можуть проїхати до Польщі та України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду. 

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", - сказав він.

За його словами, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з України та на вʼїзд до Польщі на даний час не здійснюється.

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"Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше й окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", - додав речник ДПСУ.

Крім того, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорські фермери почнуть протестувати на кордоні з Україною проти імпорту агропродукції 9 лютого

Пізніше речник ДПСУ Демченко уточнив, що польські перевізники надають змогу водіям автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, оминути місце протесту об’їзною дорогою.

З огляду на зазначене, прикордонники пропонують подорожувальникам за можливості спланувати маршрут через інші пункти пропуску.

Блокада інших пунктів пропуску

У ДПСУ заявили, що після 11.00 близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску "Гребенне".

Тут протестувальники планують пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Після 11.30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ". Протестувальники заявили про намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) Польща (8500) фермер (387) блокування (650)


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Топ коментарі
+21
А так розумію, це вже нова польська традиція - в разі будь-якої незгоди з діями влади, підривати економіку України. Хто наступний в черзі блокувальників - невдоволені зарплатами польські вчителі? Незадоволені уроками біології, з викладанням теорії еволюції Дарвіна, польські ксьондзи? Розгнівані ямою на дорозі жителі якоїсь вулиці в Гданську?
Які там в Польщі є протестуючі? Кого нам ще чекати на кордоні?
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09.02.2024 11:52
+16
Опять с Рашки деньги пришли для польских титушек.
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09.02.2024 11:45
+12
"Дякуємо" польським "братам" за підтримку у найважчі часи.
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09.02.2024 11:48
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Rubles, rubles, sweet sweet rubles, так, "брати"-поляки?
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09.02.2024 11:43 Відповісти
Войско польске на тракторах
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09.02.2024 11:43 Відповісти
Бидло польське!
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09.02.2024 11:54 Відповісти
От припустим Україна заявила, що капітулює та складає зброю і через декілька днів на кордонах зявляться кацапи. Цікаво, як би відреагували поляки, румуни, угорці, словаки?
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09.02.2024 12:07 Відповісти
Відразу розблокують всі кордони
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09.02.2024 12:18 Відповісти
Хто б сумнівався -- маразм крепчає
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09.02.2024 11:45 Відповісти
Опять с Рашки деньги пришли для польских титушек.
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09.02.2024 11:45 Відповісти
У бздунів дах поїхав від кремлівського бабла , яке їм знову підсипали 🤬
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09.02.2024 11:47 Відповісти
"Дякуємо" польським "братам" за підтримку у найважчі часи.
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09.02.2024 11:48 Відповісти
Підори детектед.
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09.02.2024 11:49 Відповісти
Поляки чітко сказали що блокувати будуть кордон цілий місяць. Не брешіть що ніхто не знає наскільки часу блокують
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09.02.2024 11:50 Відповісти
А коли вони працюють ?
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09.02.2024 11:52 Відповісти
Вони на німецьких дотаціях
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09.02.2024 11:54 Відповісти
А так розумію, це вже нова польська традиція - в разі будь-якої незгоди з діями влади, підривати економіку України. Хто наступний в черзі блокувальників - невдоволені зарплатами польські вчителі? Незадоволені уроками біології, з викладанням теорії еволюції Дарвіна, польські ксьондзи? Розгнівані ямою на дорозі жителі якоїсь вулиці в Гданську?
Які там в Польщі є протестуючі? Кого нам ще чекати на кордоні?
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09.02.2024 11:52 Відповісти
Вони думають що Українці безлімітні,тому можна під час такої війни собі вибивати приференції,адже влада ведеться на це.вони ж не йдут до парламенту польщі вони перекривають траси які мають стратегічне значення,відповідно таким чином шантажують своїх чиновників.Ясно що там не обходиться без московських гнид!
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09.02.2024 12:12 Відповісти
Давайте ще більше сертифікатів на польскі товари видавати,
мстя повинна бути пАтужною!
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09.02.2024 11:53 Відповісти
Немецкие транспортные компании полностью вытеснены с Германии, польскими транспортными компаниями. Может немцам тоже пора на границы с Польшей перекрыть.
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09.02.2024 11:57 Відповісти
Немцы известные терпилы. Любят жесткое обращение.
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09.02.2024 13:52 Відповісти
Какие нах _ _ н фермеры ? У них что , своё государство ? Это всё польские власти .
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09.02.2024 11:58 Відповісти
‼️‼️‼️Досить меншовартости - заборонити ввоз польських продуктов в Україну і зробити зелене світло для продуктів з балканських країн . До речі цім країнам теж тяжко ( як і полякам) пропхатися до ринку ЕС. А поляки чомусь думають , що вони Бога за бороду ухватили, шо в них е такий чинник як кордон з Україною і можно його доїти. а те що Україна може помножити на нуль усю їх переробну промисловість - поляки не думають
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09.02.2024 12:02 Відповісти
Всі пам*ятають, як нещодавно українська спортсменка в Польщі сказала, що їй поляки не подобаються.
Польські дипломати обурились, наші виключили дівчину зі збірної команди.
А тут, на Цензорі, дівчину з гімном змішали, мовляв, як так можна, поляки нам друзі і допомагають...
Оці, на тракторах, теж друзі? Теж брати?
Ми чомусь вважаємо, що нас, окуєнних, всі мають любити.
З якого дива?!
Любові в політиці та економіці не існує, існують інтереси. Поки інтереси співпадають, все тихо-мирно.
А якщо ні, то кожний сам за себе!
Полякам не подобаються пільги, які ми отримали від Євросоюзу.
І я їх можу зрозуміти.
Але вони не протестують під штаб-квартирою Євросоюзу, а створюють незручності нам!
Час вже позбавитись рожевих окулярів, в тому числі тим, чиї інтереси придушує польська агропродукція в нашій країні.
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09.02.2024 12:03 Відповісти
Польскі клоуни так тримати. Під час війни блокувати кордони а голова їхнього села дозволяє блокування міжнародної траси. Вас покидькив треба гнати з ЕС.
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09.02.2024 12:04 Відповісти
Щось мені здається, шо навіть із всіма нашими зерновими експансіями в Польшу, торгівельний балланс далеко не на нашу користь. Давайте вже блокувати польські сири, молочку, соки і іншу продукцію.
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09.02.2024 12:34 Відповісти
А жерти що будемо ??? Відосики ?! Точно відосики приправлені пальмовою олією !
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09.02.2024 12:59 Відповісти
А ви думаєте наші виробники не страждають від дешевого польського імпорту, чому вони можуть блокувати наші товари, а чому ми ні?
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09.02.2024 13:23 Відповісти
Польські гниди, а не фермери. Українцям треба обʼєднатись і не купувати польську продукцію.
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09.02.2024 12:56 Відповісти
За Залужного вже об'єднались, а завтра полякам уф-ф-ф як покажем.
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09.02.2024 13:00 Відповісти
На кого же всё таки работают польские фермеры. Не на ***** ли случайно?
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09.02.2024 13:08 Відповісти
Интересно, а в случае "чего" они с таким же мужеством будут блокировать российские танки?
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09.02.2024 13:12 Відповісти
"Ещем поляк русакови дупу лізаць мусем"-напевно поляки чекають з нетерпінням цієї "величної події"
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09.02.2024 13:38 Відповісти
Схоже, що владу Польщі все це влаштовує, може вони самі і фінансують ці блокади кордону таким чином показують *****, що вони не за нас, що вони не з нами. Поляки ж по суті своєї сциклива нація, вони навіть прильоти ракет з раши на нас списали.
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09.02.2024 13:49 Відповісти
треба валити всім в Німечинну, шо б коли Польщю русня буде рівняти з землею блокувати їм кордони
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09.02.2024 13:59 Відповісти
А шо сталось. А де тупорилий ішак зі своїм другом Дудою.?
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09.02.2024 23:26 Відповісти
 
 