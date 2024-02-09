Польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, рух ускладнено, - ДПСУ. ВIДЕО (оновлено)

Польські фермери у п’ятницю, 9 лютого, розпочали анонсовану блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". Наразі всі види транспорту не можуть проїхати до Польщі та України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", - сказав він.

За його словами, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з України та на вʼїзд до Польщі на даний час не здійснюється.

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"Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше й окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", - додав речник ДПСУ.

Крім того, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

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Пізніше речник ДПСУ Демченко уточнив, що польські перевізники надають змогу водіям автобусів та легковиків, на власний розсуд та ризик, оминути місце протесту об’їзною дорогою.

З огляду на зазначене, прикордонники пропонують подорожувальникам за можливості спланувати маршрут через інші пункти пропуску.

Блокада інших пунктів пропуску

У ДПСУ заявили, що після 11.00 близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску "Гребенне".

Тут протестувальники планують пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Після 11.30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску "Дорогуськ". Протестувальники заявили про намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.