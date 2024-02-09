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Комбат ЗС РФ у полоні: "Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом". ВIДЕО

У важких боях у травні-вересні 2023 року воїни 3-ї штурмової бригади розгромили російську 72-у мотострілецьку бригаду у селі Андріївка, під Бахмутом. Більша частина офіцерського складу бригади противника була знищена.

Утім, дехто був взятий у полон. Майор Тимур Абдурахманов з позивним "Шайтан" - один з них. Інтерв'ю з полоненим російським офіцером опубліковане на каналі Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чергове місто-привид на мапі України. Зона суцільного геноциду": Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) військовополонені (936) офіцер (99) Бутусов Юрій (3590) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+68
дивишся оце...така няшка, свята людина прям! А насправді потвори рашистські лицемірні!
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09.02.2024 12:15
+39
"Нє брат ти мнє, гніда чєрножопая" (С)
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09.02.2024 12:18
+35
Він просто виживає.
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09.02.2024 12:19
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дивишся оце...така няшка, свята людина прям! А насправді потвори рашистські лицемірні!
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09.02.2024 12:15 Відповісти
Він просто виживає.
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09.02.2024 12:19 Відповісти
звісно, але бачив я приклади нахабного спілкування від полоненного денерівця(колишнього мусора).
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09.02.2024 12:47 Відповісти
колишніx мусоров не існує
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09.02.2024 21:27 Відповісти
По очах видно, що ця собака після обміну піде знову убивати на фронт.
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12.02.2024 14:17 Відповісти
В полоні кажуть і не таке. Для чого це виносити на загал?
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09.02.2024 12:17 Відповісти
Щоб ми розуміли що дна в цих підарів немає.
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09.02.2024 13:19 Відповісти
З "загалом" згоден на 100%.Тільки не зрозуміло,що таке міг,чи може, розказати якийсь "шайтан",щоб брати у нього інтерв*ю на 41 хв.?Цілий футбольний тайм.Юра,тобі скільки за це платять"Якщо на дрони-то хай платять,але якщо тільки за вподобайки?Краще візьми інтерв*ю в Залужного-там згоден слухати і дивитися,хоч цілий день...
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09.02.2024 15:43 Відповісти
Це відео треба дивитися росіянам, для них це буде сильно. Особливо дагестанцям.
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09.02.2024 16:17 Відповісти
"Нє брат ти мнє, гніда чєрножопая" (С)
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09.02.2024 12:18 Відповісти
навіть в цьому контексті, використовувати цитати з кацапського дебільного фільму, де головний герой типовий кацапський дебіл, треба бути несповна розуму!
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09.02.2024 12:33 Відповісти
мем це мем!
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09.02.2024 13:08 Відповісти
****!
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09.02.2024 14:21 Відповісти
Не подобається - гортай далі. Хоча щодо фільму - то це точно... Шкода Бобров молодший недожив. Щас би такі патріотичні фільми знімав - озолотився би.
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09.02.2024 14:48 Відповісти
адин народ
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09.02.2024 13:05 Відповісти
А на шош ти прийшов брата убивать? І скільки ти їх убив?
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09.02.2024 14:24 Відповісти
підтримаю Змія - кацапів треба тролити і бити їхніми же мемами )) да по **** ))
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09.02.2024 21:36 Відповісти
"Панять і прастіть"?!
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09.02.2024 12:19 Відповісти
і на гілляку
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09.02.2024 12:36 Відповісти
І принести вибачення... дереву.
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09.02.2024 12:44 Відповісти
Якщо повернеться в росію чи буде воювати з путінським режимом? Навряд
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09.02.2024 12:21 Відповісти
Один? Звісно ні. Бо це самогубство
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09.02.2024 12:54 Відповісти
його відпетушать і знову кинуть овювати проти України, але вже в загоні ПВК Півень )))
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09.02.2024 21:38 Відповісти
тамбовський вовк тобі кацапе брат
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09.02.2024 12:21 Відповісти
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09.02.2024 12:24 Відповісти
на х.....
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09.02.2024 12:23 Відповісти
Гм!
З першого погляду не скажеш, але все розуміє і вміє розмовляти.
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09.02.2024 12:24 Відповісти
Йдіть ви всі нахер,покидьки.
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09.02.2024 12:25 Відповісти
твоі братья в овразі лошадь доедають
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09.02.2024 12:27 Відповісти
Ишак тебе брат!
Смотрел... Чуть не расплакался....
Выплетает, чувырло :
- Мы с мирным населением не воюем....
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09.02.2024 12:34 Відповісти
Пи@ор кацапский,свыня тебе брат.
Они в плену все такие хорошие становятся
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09.02.2024 12:35 Відповісти
навіть дивитись не буду
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09.02.2024 12:35 Відповісти
👍
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09.02.2024 12:42 Відповісти
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09.02.2024 13:08 Відповісти
щоб ти сдох
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09.02.2024 12:36 Відповісти
з черенком у дупі ))
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09.02.2024 21:40 Відповісти
Не брат ти українцю, а кровний ворог навіки! Ненавиджу й проклинаю!
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09.02.2024 12:37 Відповісти
У полоні я теж ********* що завгодно, аби вижити.
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09.02.2024 12:37 Відповісти
«Кровний брат» - така сама нісенітниця, що і «заклятий друг».
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09.02.2024 12:40 Відповісти
Нещодавно показували, як наші брали орків в полон в Авдіївці. Один з орків до нашого: братан. А наш добре йому відповів: який я тобі, сук..а, братан
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09.02.2024 12:40 Відповісти
А "добрий вечір" - це обов'язково? Може ще рукостисканнями обмінятися?
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09.02.2024 12:49 Відповісти
хай криси ловить ....брат...
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09.02.2024 13:05 Відповісти
ще є ******, котрі вірять крокодиловим сльозам?
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09.02.2024 13:05 Відповісти
Може і був би українець братом якби ви падлюки не лізли до нас зі зброєю, починаючи з 2014 року. А тепер вже ніколи не буде ніякого братання ні з вами ні з картопляниками!!!
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09.02.2024 13:19 Відповісти
Ничего о нем лично не знаю, но понимаю, что путь назад в Россию он себе этим интервью отрезал!
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09.02.2024 13:21 Відповісти
Батальйон ... ЗАКОНЧИЛСЯ. Трясця, як та довжелезна армія, що їхала з Білорусі. Народи й нації імперії воюють, трясця, за своїх ГНОБИТЕЛІВ !!! Це просто сюр !
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09.02.2024 13:22 Відповісти
Брат у українця може бути тільки українець. Ці підари вбивають наших братів і ще лізуть зі своїм братством?
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09.02.2024 13:23 Відповісти
,,ти мнє брат кровний, толка спиной сваєй ко мнє не повертайся, патамушта так хощется ножа встромити !! Брат ."
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09.02.2024 13:33 Відповісти
мінусовать тихенько цього бородатого ушлюдка мишячком
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09.02.2024 14:13 Відповісти
Не буду багато розписувати. Щоб ти здох гнида разо із своїми рідними.
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09.02.2024 14:43 Відповісти
Отак подивишся здаля

На москаля,

І ніби справді він людина.

Іде собі мов сиротина,

Очима блим, губами плям.

І десь трапляється хвилина

Його буває навіть жаль.

А ближче підійдеш... москаль...
Це написав не Т.Г.Шевченко !
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09.02.2024 16:21 Відповісти
Немає віри ворогу-касапу! Повірив ворогу - втратив своє життя.
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09.02.2024 17:34 Відповісти
Юрий, общее пожелание - пожалуйста, выставьте звук, чтоб не было эха. Или в постобработке примените эходав, слушать будет намного комфортнее. Спасибо.
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09.02.2024 17:35 Відповісти
не вірте кацапу!
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09.02.2024 21:33 Відповісти
Бутусов не запитав про те, чому татарин не воює за Татарстан, де навіть татарську мову заборонено, а воює за катів свого нарду, кацапів?

Цікаво було б це почути.
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09.02.2024 21:36 Відповісти
та він ні татарін. а лєзгін👈
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09.02.2024 22:31 Відповісти
не успел падла в академию в маскву . а если бы успел был бы **** черножопая обезьяна комбригом . потом еще повыше и ..не знал бы что убивает мирных людей .. и экипажи ту95 и ту22м3 тоже не убивают мирных людей . они ..работают по координатам.. НАПРАСНО ИГОРЬ НЕ ПРИСТРЕЛИЛ ЭТУ ТВАРЬ . но если так судьба сложилась может поменяют на наших пленных . комбат как никак
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10.02.2024 14:27 Відповісти
Довго це кацапське єпало буде висіти на Цензорі!? Який нафуй «кровний брат»!? Цю макаку треба було пристрелити ще в окопах!
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10.02.2024 14:42 Відповісти
 
 