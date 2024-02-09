Комбат ЗС РФ у полоні: "Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом". ВIДЕО

У важких боях у травні-вересні 2023 року воїни 3-ї штурмової бригади розгромили російську 72-у мотострілецьку бригаду у селі Андріївка, під Бахмутом. Більша частина офіцерського складу бригади противника була знищена.

Утім, дехто був взятий у полон. Майор Тимур Абдурахманов з позивним "Шайтан" - один з них. Інтерв'ю з полоненим російським офіцером опубліковане на каналі Бутусов плюс.

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