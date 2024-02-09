Комбат ЗС РФ у полоні: "Меня бросил спецназ ГРУ, а украинец стал кровным братом". ВIДЕО
У важких боях у травні-вересні 2023 року воїни 3-ї штурмової бригади розгромили російську 72-у мотострілецьку бригаду у селі Андріївка, під Бахмутом. Більша частина офіцерського складу бригади противника була знищена.
Утім, дехто був взятий у полон. Майор Тимур Абдурахманов з позивним "Шайтан" - один з них. Інтерв'ю з полоненим російським офіцером опубліковане на каналі Бутусов плюс.
Топ коментарі
+68 MrStepanovM
показати весь коментар09.02.2024 12:15
+39 Зэлэный_Змий
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+35 Вася Быколог
показати весь коментар09.02.2024 12:19
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З першого погляду не скажеш, але все розуміє і вміє розмовляти.
Смотрел... Чуть не расплакался....
Выплетает, чувырло :
- Мы с мирным населением не воюем....
Они в плену все такие хорошие становятся
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш... москаль...
Це написав не Т.Г.Шевченко !
Цікаво було б це почути.