Окупант фільмує своїх "двохсотих": "Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята". ВIДЕО 18+

Уцілілий окупант зафільмував тіла свої "двохсотих" на одному із напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно кілька тіл, які вже починає притрушувати сніг.

"Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята... Наш боец лежит", - каже загарбник на відео.

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