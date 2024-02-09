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Окупант фільмує своїх "двохсотих": "Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята". ВIДЕО 18+

Уцілілий окупант зафільмував тіла свої "двохсотих" на одному із напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно кілька тіл, які вже починає притрушувати сніг.

"Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята... Наш боец лежит", - каже загарбник на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збирають у чорні пакети рештки своїх "двохсотих". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243)


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Топ коментарі
+35
Здєсь не сказка і не мьод
ЗСУ вас раз'&бьот
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09.02.2024 17:16
+28
Нєхрен було їхати в Україну!
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09.02.2024 17:13
+25
пекла вічного і прокляття рідні !
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09.02.2024 17:16
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Нєхрен було їхати в Україну!
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09.02.2024 17:13 Відповісти
...Нєхрен шастать!
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09.02.2024 17:24 Відповісти
На війні меду НЕТУ... це правда придурку ,чомусь вибірають дохнути в Україні ,бач як *******, ніц падають на землю... тушками
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09.02.2024 17:15 Відповісти
По плану 😁
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09.02.2024 17:16 Відповісти
пекла вічного і прокляття рідні !
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09.02.2024 17:16 Відповісти
Здєсь не сказка і не мьод
ЗСУ вас раз'&бьот
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09.02.2024 17:16 Відповісти
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09.02.2024 18:27 Відповісти
Бархатний мертвий сезон!
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09.02.2024 17:28 Відповісти
Це він для заманушки сказав, що меду в них немає, але є гарна заморозка. Тобто, нехай новеньки приходять зі скломоєм, бо є що свіженьке заморожене в них поїсти і за кого випити, теж є.
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09.02.2024 17:32 Відповісти
Нажаль ,але і в нас не краще, думаю те саме((( тисячі воїнів прорпало, мабуть так само лежать десь в сірій зоні....
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09.02.2024 17:33 Відповісти
Це ті, що в Одесі мріяли оселитись? Ню-ню...
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09.02.2024 17:45 Відповісти
Ну якщо так подумати. то не дуже і далеко вони було від Одеси.. Якби "мародьор соєвий" не витягнув Марченко з зони, а той би не приїхав у Миколаїв та не організував там все, то пав би Миколаїв, а Одеса при тому розкладі то вже діло техніки. Але Марченко то не такий красівий та прикольний. люмпен таких не любить, Інша справа красаучег Кім, прикольний чувак з файними шкарпетками. Може його у президенти? Курва, як то тупе бидло остогидло...
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09.02.2024 18:55 Відповісти
...
napysaw jakus hernü jaku i sam ne rosumije 6
---
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09.02.2024 19:23 Відповісти
От про таких як ти, там і написан
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10.02.2024 11:08 Відповісти
***** фанат никрофилии и будет воевать до последнего кацапа.
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09.02.2024 18:10 Відповісти
Неласкаво просимо до пекла!
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09.02.2024 18:20 Відповісти
а патамушта нефуй шастать в Украiну!
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09.02.2024 18:28 Відповісти
йолуп тільки догнав, що це не мід, а котлетки "Салдацкіє", свіжеморожені...
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10.02.2024 13:23 Відповісти
Какое "царство небесное"? Инфернальный мир, казан и сковорода на выбор!
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09.02.2024 18:30 Відповісти
Раз тут не мед, то якого хера сюди приперлись?
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09.02.2024 18:50 Відповісти
раби не вибирають
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09.02.2024 22:09 Відповісти
Не буде їм царства небесного, буде пекло!
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09.02.2024 18:50 Відповісти
Рассказ трутня о меде
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09.02.2024 19:15 Відповісти
Ага земля стекловатой....
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09.02.2024 19:16 Відповісти
Вічних мук у пеклі і земля залізобетоном вам, окупанти.
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09.02.2024 19:26 Відповісти
"Наш боец лежит"

- Я боец Красной Армии.
- Ты мертвец Красной Армии! ©
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09.02.2024 19:32 Відповісти
не царство небесне вас чекає, а земля бетоном сволота!
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09.02.2024 20:44 Відповісти
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09.02.2024 21:21 Відповісти
Замість "меду"й "царства нєбєсного", чекає на ординців "зємля стєкловатой" й "трупний яд", на який жалівся ху-йлу їх черговий "вітязь".
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09.02.2024 22:20 Відповісти
Земля стекловатой і железо бітоном підарам
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09.02.2024 23:45 Відповісти
 
 