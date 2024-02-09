Окупант фільмує своїх "двохсотих": "Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята". ВIДЕО 18+
Уцілілий окупант зафільмував тіла свої "двохсотих" на одному із напрямків бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах, видно кілька тіл, які вже починає притрушувати сніг.
"Не мед здесь, #бать, и не сказка, ребята... Наш боец лежит", - каже загарбник на відео.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+35 Sergei M #570318
показати весь коментар09.02.2024 17:16
+28 igor shmatko
показати весь коментар09.02.2024 17:13
+25 роман #583809
показати весь коментар09.02.2024 17:16
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napysaw jakus hernü jaku i sam ne rosumije 6
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