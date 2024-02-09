Бійці штурмової бригади "Лють" звернулись до поліцейських із закликом вступати до лав підрозділу. ВIДЕО

Бійці об’єднаної штурмової бригади НП "Лють" звернулись до колег поліцейських із закликом вступати до лав підрозділу.

Відповідне звернення опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги поліцейські! У складі бригади Нацполіції "Лють" вже майже рік ми виконуємо надскладні бойові задачі на фронті. Завзято нищать ворога слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, спецпризначенці поліції! За цей час ми переконали всіх, що поліція дійсно воює та змогли здобути успіх на певних ділянках фронту!

Навіть ті, хто долучився до бригади з цивільних професій, став поліцейським і склав Присягу на вірність нашій країні та Українському народові. Саме у цей відповідальний момент, коли напав ворог, ми повинні бути вірними, мужніми та хоробрими! Долучайтесь, чекаємо вас у бригаді!", - ідеться у зверненні.

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Нагадаємо, 5 лютого соцмережами розлетілися відео конфлікту у поліції Дніпропетровської області на якому заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс сперечається начебто через те, що спецпризначенці відмовлялися йти воювати у складі штурмової бригади "Лють".

Згодом, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати у складі штурмової бригади "Лють", розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством.