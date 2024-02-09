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Бійці штурмової бригади "Лють" звернулись до поліцейських із закликом вступати до лав підрозділу. ВIДЕО

Бійці об’єднаної штурмової бригади НП "Лють" звернулись до колег поліцейських із закликом вступати до лав підрозділу.

Відповідне звернення опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги поліцейські! У складі бригади Нацполіції "Лють" вже майже рік ми виконуємо надскладні бойові задачі на фронті. Завзято нищать ворога слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, спецпризначенці поліції! За цей час ми переконали всіх, що поліція дійсно воює та змогли здобути успіх на певних ділянках фронту!

Навіть ті, хто долучився до бригади з цивільних професій, став поліцейським і склав Присягу на вірність нашій країні та Українському народові. Саме у цей відповідальний момент, коли напав ворог, ми повинні бути вірними, мужніми та хоробрими! Долучайтесь, чекаємо вас у бригаді!", - ідеться у зверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі розформують полк особливого призначення ГУНП області, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади "Лють". ВIДЕО

Нагадаємо, 5 лютого соцмережами розлетілися відео конфлікту у поліції Дніпропетровської області на якому заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс сперечається начебто через те, що спецпризначенці відмовлялися йти воювати у складі штурмової бригади "Лють".

Згодом, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати у складі штурмової бригади "Лють", розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством.

Автор: 

Нацполіція (15173) мобілізація (3057) добровольці (920)


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Топ коментарі
+35
))))) Ви ще до ТЦКашників зверніться.))))))
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09.02.2024 19:31
+32
Та ви шоо! Їм треба школи охороняти. Та й в Києві он люди збиратися почали з вимогою повернути Залужного-треба ж ОПу бубочки захищати.
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09.02.2024 19:30
+29
До вас героїв, ссикуни " круті " бояться їхати, вони не погано себе почувають дома коли треба когось відмитєлити!! А у вас стріляють, це страшно!!!!
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09.02.2024 19:32
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Та ви шоо! Їм треба школи охороняти. Та й в Києві он люди збиратися почали з вимогою повернути Залужного-треба ж ОПу бубочки захищати.
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09.02.2024 19:30 Відповісти
А Залужного спросили хочет ли он возвращаться на должность главкома? По мойму он как бы устал и перегорел даже облегченно вздохнул когда его уволили.
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09.02.2024 19:44 Відповісти
Не тре судити по собі, якщо ти заморився від війни, то військові ніц.
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09.02.2024 20:09 Відповісти
кІдарІв антимайданниих треба залучати до тюремних камер - з гівна кулю не зробищ
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09.02.2024 20:50 Відповісти
))))) Ви ще до ТЦКашників зверніться.))))))
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09.02.2024 19:31 Відповісти
чи до 95 кварталу
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09.02.2024 19:54 Відповісти
Так звернуться. Ви ж у 2019 році прикалувались, а тепер зайчики підете захищати Державу
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09.02.2024 23:58 Відповісти
Ну якщо пан не балабол, то він напевно доведе мої приколи у 19 році. Але ж пан є балабол.
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10.02.2024 09:00 Відповісти
Ой, хлопці, не підмога вони вам, не підмога... Тільки ви вірні присязі і совісті! А оті "тилові щури" до останнього будуть школи захищати, блокпости за 500 км від фронту та торгівлю цигарками та самогоном кришувати...
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10.02.2024 00:55 Відповісти
До вас героїв, ссикуни " круті " бояться їхати, вони не погано себе почувають дома коли треба когось відмитєлити!! А у вас стріляють, це страшно!!!!
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09.02.2024 19:32 Відповісти
повертайся та приєднуйся
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09.02.2024 19:38 Відповісти
Ти напевно не курсі, молодий тут, я вже був на початку війни, мені поспівчувати і послали назад, причину думаю ти сам знайдеш!!!
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09.02.2024 21:53 Відповісти
І ти такий крутий нік взяв, а не там???
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09.02.2024 21:55 Відповісти
ні, пацани...
Ви якось там самі....
ми ж і так недосипаємо, недоїдаємо
план треба робити, а він пісєц який
нями-ночами стрижемо щоб на верх віддати та й собі щоб залишилось.
і взагалі...
ми йшли в мвс не воювати....
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09.02.2024 19:33 Відповісти
ми йшли в мвс не воювати.... -100%
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09.02.2024 19:51 Відповісти
.......а брати що не там лежить де треба.......
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09.02.2024 21:56 Відповісти
нацбійці і досі вважають дніпровську мусорню,
яка нарогачена і в броні тоді вбивала киян з девяними щітами за братів?
ми програємо цю війну...
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09.02.2024 19:40 Відповісти
Потрібно більш простішою мовою. Хлопці, не сситє. Ми вже за@бались Вас захищати. Прийшла Ваша черга. Приходьте, будемо мінятись.

Будьте чоловіками, а не ссикунами в однострої!
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09.02.2024 19:40 Відповісти
..................
..ШО?!!...
...................
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09.02.2024 19:43 Відповісти
А почему бы не пригласить ублюдков авакова и татарова? Это же сказочные герои!
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09.02.2024 19:45 Відповісти
Та і абристовича з подляком. Теж "генії" перемог
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09.02.2024 19:52 Відповісти
Так они и ломанулись..
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09.02.2024 19:47 Відповісти
Смішно.

Розмова має вестися в иншому ключі: ...ми приїдемо і заженемо розжирілих скурвих синів до окопів...
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09.02.2024 19:50 Відповісти
Я не погоджуюся з образами на адресу поліцейських, бо не всі такі, як у полку особого призначення у Дніпрі. Багато в "Люті" та інших підрозлілах, куди їх призвели і куди вони пішли добровольцями. Подивіться скільки їх гине під час обстрілів прифронтових міст. Але на правду є і відверті сцикуни і хитродупі, які нічого важче стакана в руках не тримали і думають, щоб якось в тилу пересидіти, або перейти на бік ворога, як тільки він займе міста.
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09.02.2024 19:51 Відповісти
За два года из не подлежащих мобилизации полицейских, сформирована толька одна бригада.
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09.02.2024 20:01 Відповісти
І це неправда. Я чергував у свій час на блокпосту, займався патрулюванням міста по ночах під час комендантської години, то з нами були військові-добровольці, в минулому працівники міліції, які звільнилися по різних обставинах і таких було і є дуже багато. Вони не тільки в "Люті", вони у військах. Не потрібно всіх підряд обливати брудом. Вже один деятель звільнив всіх воєнкомів і винних і не винних. Так не робиться, бо за злочини і проступки кожен має відповідати особисто. Краще запитайте, чому не служать недолюстровані "беркутята" і шобла із команди президента в офісі президента, в областних, міських і сільських адміністраціях, військово-цивільниї адміністраціях..., а там їх десятки тисяч.
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09.02.2024 20:30 Відповісти
Пост от невнимательности. Бывших,подлежащих мобилизации, действительно немало в ВСУ. Разговор о тех,кто сейчас служит в полиции.
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09.02.2024 20:43 Відповісти
Я написав про всіх і тих, що служили і тих, що служать.
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09.02.2024 21:04 Відповісти
Суттєво...
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10.02.2024 00:59 Відповісти
Загалом - це ухилянти в погонах...і Фацевич там невідомо для чого, якщо ці ухилянти сперечаються як базарні баби, і не розуміють, що повинні виконувати свої беспосередні обов'язки - воювати під час війни.
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09.02.2024 20:02 Відповісти
Ухилянтом може бути цивільна людина. А особа, яка в погонах, при зброї, і давала присягу захищати громадян - не "ухилянт", а злочинець.
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09.02.2024 20:51 Відповісти
А оце 300 ввдсотків! Людина в погонах не може бути ухилянтом в принципі! Тільки злочинцем, якщо не йде на фронт, а гонить цивільних поперед себе!
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10.02.2024 01:01 Відповісти
Чи не час прийняти закон, згідно якого, всі працівники силових структур, які не воювали на передовій більше року позбавляються пільг, можливості отримати квартири за бюджетні кошти, а стаж їм має нараховуватися як решті цивільних без жодного дострокового виходу на пенсію? Також, ті, хто реально воював та відзначився на передовій в бригаді "Лють" мають зайняти керівні посади в МВС, а кабінетні сидільці розжалувані до звичайних патрульних чи звільнені з подальшою мобілізацією.
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09.02.2024 20:04 Відповісти
Сергію, без всяких "чи" !!!! Да ще з весни 2022 року пора!!! Та те що ви кажете - "як Отче наш" !!! Але, "елітою" на 80 відсотків була, є і хоче залишитись "мафіозна шобла" породичавшихся давно, каста: "суддів-поліціянтів-поокурорів-митників-податківців"!!!
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10.02.2024 01:06 Відповісти
Над дверима поліцій, прокуратур, судів і інших "контор" золотими літерами вибити: "НЕ БУВШИЙ НА НУЛІ МІНІМУМ 6 МІСЯЦІВ, ДА НЕ ВВІЙДЕ !!!"
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10.02.2024 01:10 Відповісти
Якщо і ця війна залишить "при посадах" не воювавших дійсно, а не з мафією для мафії організованими "корочками УБД", то як в очі загиблих дивитись на фото на кожній могилі ?!?!?
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10.02.2024 01:13 Відповісти
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09.02.2024 20:06 Відповісти
А в совєцьких кІнах мужествєниє мєнти в тилу кожний день писали рапОрт з проханням атправіть на фронт... Особливо начальство...
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09.02.2024 20:07 Відповісти
Союз держава брехні. І всі це знали.
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09.02.2024 20:26 Відповісти
Дякую , поржав з відео ! 👍😅 Щоб мусора та на фронт ? Шманать бабулек які торгують на вулиці це да , а воювать це нє 😊
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09.02.2024 20:19 Відповісти
Після захвату Маріуполя майже у повному складі менти того ж міста перейшли на сторону ху..ла. Несподівайтесь шо ще хтось добровольцем піде на фронт. Добровольці скінчились.
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09.02.2024 20:34 Відповісти
Майже, це скільки? У відсотках.
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09.02.2024 20:40 Відповісти
Можешь і сам пошукати, а то читай та дивись - https://v-variant.com.ua/v-*********-ukraynskye-polytseyskye-pereshly-na-storonu-dnr-andriushchenko-vydeo/ https://v-variant.com.ua/v-*********-ukraynskye-polytseyskye-pereshly-na-storonu-dnr-andriushchenko-vydeo/

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09.02.2024 21:40 Відповісти
От ще - https://www.slidstvo.info/news/u-mariupolskomu-rayoni-ponad-140-politseyskykh-pereyshlo-na-bik-voroha-andriushchenko/ https://www.slidstvo.info/news/u-mariupolskomu-rayoni-ponad-140-politseyskykh-pereyshlo-na-bik-voroha-andriushchenko/

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09.02.2024 21:54 Відповісти
Ну от, по заголовку бачу, що перейшло понад 140 чоловік. Хай 150, навіть 200. А штат всіх підрозділів був близько 1500 осіб. 200 з 1500 - це майже всі, чи трошки не майже?
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10.02.2024 13:38 Відповісти
Ніхто з журналістів та відповідальних не перевіряв скіки дійсно - рашисти казали що майже все управління - https://www.youtube.com/watch?v=VNdzMe8KWYU https://www.youtube.com/watch?v=VNdzMe8KWYU

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10.02.2024 14:23 Відповісти
Журналісти не перевіряли, ви також не перевіряли, а слова цаповні наводите за 100% аргумент? Не всіх ще війна навчила.
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10.02.2024 14:36 Відповісти
Я можу судити лише по тому, шо було раніше - коли управління мвд, сбу донетчини, луганщини майже у повному складі у 14 році перейшли на бік рашистів, коли генерали мвд, сбу стали керівниками мгб цих областей. Ось приклад - https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/304467 https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/304467

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10.02.2024 15:01 Відповісти
Судіть собі і надалі. Для вас десятків загиблих і полонених поліцейських Маріуполя не існують. Бо вам цаповня картинку показала. Ну й жріть то лайно, якщо подобається.
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10.02.2024 15:24 Відповісти
Можу судити по діям 501 батальону морської піхоти котрий здався у Маріуполі рашистам, котрий до речі заперечувала влада зеленского, як факт, з Мелітополя - а рашисти про це казали. Тяжка правда. Правда у тому що зрадник зеленский здав Південь України, по Оманським домовленностям. - https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3709847-277-morpihiv-potrapili-v-polon-u-mariupoli-odnomu-z-kerivnikiv-501-bataljonu-ogolosili-pidozru.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3709847-277-morpihiv-potrapili-v-polon-u-mariupoli-odnomu-z-kerivnikiv-501-bataljonu-ogolosili-pidozru.html

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10.02.2024 15:08 Відповісти
Здатись, воюючи в повном оточенні два місяці не позор. Це військова ситуація. Перейти на бік окупанта, то позор. Багато воїнів 501 бату зараз воює на боці кацапів?
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10.02.2024 15:25 Відповісти
Ви чомусь відкидаєте те шо у всьому цьому вина одна шикса - це саме вона здала Південь, це саме вона знищувала ЗСУ, оборонпром, ППО, це саме вона розмінувала всі виходи з Криму - і рашисти як на параді йшли і до Миколаїва, і до Мелітополя, і до Маріуполя - бо жодним чином країна не готувалась до повного вторгнення - бо всім вона доказувала - через проросійскі змі, котри і зараз існують в Україні - руюськіє никогда не нападут на Україну..... - ось де корінь зла всього того шо відбулось в Україні з 19 року - 73%+зеленский.
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10.02.2024 15:46 Відповісти
Де ви таке в мене знайшли? Я відпові лише на дивну кацапську пропаганду про 99% маріпольських поліцейських, нібито перейшовших на бок русні. А там були ось такі герої. Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Маріуполя та Донецької області, провів у російському полоні 123 дні, з них 60 в Оленівці та 63 - у Донецькому СІЗО. І він не один з нацполу, хто захищяв місто у складі зведених отрядів різних силових структур міста.
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10.02.2024 15:57 Відповісти
Так і я не писав шо саме 99% перейшли - майже це 100% не всі.
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10.02.2024 16:09 Відповісти
Але це, зазвичай, означає, що майже всі на межі статпогрішності. Що відверта неправда. В даному випадку. Є багато манкуртів. Але не абсолютна більшість. Була статистика по Херсону, там зрадників було десь 15-20%. По пам'яті
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10.02.2024 16:18 Відповісти
А ти що, хіба не доброволець, з таким крутезним небезпечним ніком??
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09.02.2024 20:54 Відповісти
Скаже словами радника зеленского - ПІвдень ми *******..ли.
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09.02.2024 21:43 Відповісти
Вершинін не перейшов. Але він не з мусорського кодла, і всім маріупольським ментам був як кістка в горлі.
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09.02.2024 21:19 Відповісти
Так він та ще 4 сбушника. 2 з котрих загинули, коли частка наших війскових самостіно виходили з оточення.
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09.02.2024 21:42 Відповісти
Так і бачу як біжать записуватись у бойовий підрозділ. Справжні чоловіки вже воюють, а той мусор і оглоблею не загониш.
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09.02.2024 20:40 Відповісти
і отих мєнтів, що недобили "майданівських гнид", теж візьмете?
чи, шо я пропустив?
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09.02.2024 21:08 Відповісти
Набіса цей цирк?
Кажеш діло добровільне? Ну, ну.
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09.02.2024 21:11 Відповісти
Геть тупорилогоі шака. Згадаєте, це твердження буде актуальним, щонайменше 2 місяці. Геть мудака!
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09.02.2024 21:43 Відповісти
Захищати Україну, керівництво МВС не можуть, у них добре виходить з тітушками убивати Українців, як Чорновола, Гонгадзе, Сашка Білого, МАЙДАНІВЦІВ, щоб їх-ментів, було при цьому дуже багато…
Татаров, може пояснити тему…
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09.02.2024 21:45 Відповісти
Згадалось позорне відео, де пузаті полі кричать, що мають охороняти громадян і накладають ковбаси у кальсони.
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09.02.2024 21:51 Відповісти
Той випадок, коли поліцейські звернулися до мусарів
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09.02.2024 21:52 Відповісти
Та мусора ті обісцяться і обсеруться
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09.02.2024 22:28 Відповісти
Полицейские обратились к мусорам ...
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10.02.2024 00:07 Відповісти
Поліцаї замість себе наловлять вам трактористів та комбайнерів
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03.06.2024 19:33 Відповісти
 
 