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Окупанти скаржаться на своє командування та втрати особового складу: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВIДЕО

Російські солдати зі 155-ої бригади морської піхоти ЗС РФ після однієї зі своїх недавніх спроб штурму під Новомихайлівкою записали відеозвернення. Окупанти скаржаться, що із трьох груп живими повернулося лише троє. Тоді воїни РУБпАК "Булава" 72-ої ОМБр FPV-дронами уразили 3 танки, 7 МТ-ЛБ та 1 БМП окупантів, що рухалися на українські позиції. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення окупантів опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Окупанти скаржаться на своє командування, і про те, що вони ідуть на "м'ясні штурми": "Просто мясо еб#ное, вот кто мы", - кажуть росіяни.

Також дивіться: Ворожий дрон-камікадзе вибухає під час запуску: "За#бись авиация отработала". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) штурм (237)


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Топ коментарі
+49
Вы не мясо, а биомусор вместе с вашими родителями, самками и личинками. Всех вас надо
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13.02.2024 18:15
+44
Когда вам генетическим жертвам боярышника наконец станет понятно,что спасение только в штурме Москвы?
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13.02.2024 18:15
+38
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13.02.2024 18:16
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Вы не мясо, а биомусор вместе с вашими родителями, самками и личинками. Всех вас надо
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13.02.2024 18:15 Відповісти
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13.02.2024 18:16 Відповісти
Когда вам генетическим жертвам боярышника наконец станет понятно,что спасение только в штурме Москвы?
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13.02.2024 18:15 Відповісти
Дати адресу ТЦК?
Щоб ви написали так у нас чи ні, з власного досвіду.
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13.02.2024 18:21 Відповісти
1958 р. н.
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13.02.2024 18:55 Відповісти
Самокритичні
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13.02.2024 18:16 Відповісти
Мясо что-то начало подозревать ))
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13.02.2024 18:17 Відповісти
Питання!- чому вони ще живі
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13.02.2024 21:04 Відповісти
155 бригада морской пехоты- тактическое соединение Тихоокеанского флота(Владивосток). Около 3000 солдат. Была задействована в 2022г. в Буче, Ирпене, Гостомеле. Потом переброшена на Угледарское направление, где была не раз пизжена 72-ой бригадой ВСУ. Под Павловкой(300 чел. убитыми, 50% техники уничтожено). Под Угледаром до 500 чел. закобздонили(по словам солдата этой бригады).ББС по открытым данным допускает потери бригады(убитые, раненые/940/,пропавшие безвести) около 1450 человек.
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14.02.2024 00:48 Відповісти
Кадирківці приїдуть, на пляшку посадять, "чтоб другім нє павадно било" й вся справа.
До ср4ки нелюдям з кремля ці відео.
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13.02.2024 18:19 Відповісти
Не ной.
Здохнуть за сцаря - шо может бить краше для рускага Івана.
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13.02.2024 18:23 Відповісти
Дятли, вам же за війну ***** бабло платить… ви ж саме за це воюєте. Що би отримати свої фублі та потім їх пропити… чи баба ваша їх пропʼє а ви будете з відірваною башкою українським чорнозем удобрювати…. Це має назву «круговорот кацапа у природі».
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13.02.2024 18:24 Відповісти
Мясной цех по производству пельменей
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13.02.2024 19:31 Відповісти
Нічого постити тут ці новини які думають шо вони зламаються. НІ НЕ ЗЛАМАЮТЬСЯ - будуть іти по трупах, будуть вмирати міліонами. Їм головне покірність і наше знищення
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13.02.2024 18:25 Відповісти
Хробаки до кабздона готові.... Відосик допишуть і на концерт!
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13.02.2024 18:27 Відповісти
А як же ж скрєпи, православіє головного мозку там...
Невже всі до останнього так прямо ******???
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13.02.2024 18:31 Відповісти
Их начали терзать "смутные сомнения"...
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13.02.2024 18:31 Відповісти
мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.. (с)
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13.02.2024 18:32 Відповісти
москали плакали, дохли , но продолжали грызть кактус.. (с)
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13.02.2024 18:41 Відповісти
Они еще живы, или уже на березах болтаются?
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13.02.2024 18:33 Відповісти
Незначне доповнення - ви їбані у всі отвори вашого тіла. Це ваше ідеальне визначення.
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13.02.2024 18:45 Відповісти
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13.02.2024 18:51 Відповісти
Они думали, что они Посланники Солнца, Прометей рядом с ними просто фуфло и понтовик.
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13.02.2024 18:52 Відповісти
Ну,то что епаное...тут и не поспоришь то особо
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13.02.2024 19:05 Відповісти
Теж розводить їх свій клоун
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13.02.2024 19:07 Відповісти
Ну а як ви хотіли,двухсоті?Ваші квартирки будуть в українських лісосмугах і чорноземах.
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13.02.2024 19:45 Відповісти
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13.02.2024 21:03 Відповісти
********, они так росуждают ********* долг перед родиной несут , на них напали жён , детей ,порвали, вам и был дан полудуркам билет ито не каждому ,а один на всех в один конец. Куда и зачем вы здесь , пора мозги включать оставшиеся что есть. Дыбилы русского мира...
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14.02.2024 00:29 Відповісти
Ти бач які? їх за людей ні рахують, та ви есть нелюди, і чим більше вас подохне тим краще. Мізків нема рахуй калека. Дохните ******!
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14.02.2024 02:57 Відповісти
Покойникам слова не давали. Вас рожали не для жизни, а чтобы сдохнуть под Авдеевкой и превратиться в навоз для украинских подсолнухов. Кому не ясно, того обнулят заградотряды имени кадырова. А жен ваших потом будут трахать кадыровцы и китайцы.
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14.02.2024 03:59 Відповісти
Допоки калякають - м,ясо *****, а потім фарш, на заказ ***** - дрібний чи крупніше, ЗСУ ножі вже підточили... АРХ М
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14.02.2024 04:14 Відповісти
Біосміття
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14.02.2024 05:34 Відповісти
ви м'ясо ї є.. І точно не вищого гатунку!
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14.02.2024 11:52 Відповісти
та ***** нікому не цікаво, що у лаптєй трабли..
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14.02.2024 13:50 Відповісти
 
 