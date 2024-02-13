Окупанти скаржаться на своє командування та втрати особового складу: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВIДЕО
Російські солдати зі 155-ої бригади морської піхоти ЗС РФ після однієї зі своїх недавніх спроб штурму під Новомихайлівкою записали відеозвернення. Окупанти скаржаться, що із трьох груп живими повернулося лише троє. Тоді воїни РУБпАК "Булава" 72-ої ОМБр FPV-дронами уразили 3 танки, 7 МТ-ЛБ та 1 БМП окупантів, що рухалися на українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення окупантів опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Окупанти скаржаться на своє командування, і про те, що вони ідуть на "м'ясні штурми": "Просто мясо еб#ное, вот кто мы", - кажуть росіяни.
Топ коментарі
+49 ZoV KobZona
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Щоб ви написали так у нас чи ні, з власного досвіду.
До ср4ки нелюдям з кремля ці відео.
Здохнуть за сцаря - шо может бить краше для рускага Івана.
Невже всі до останнього так прямо ******???