Головком Сирський та міністр оборони Умєров об’їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Розв’язують наявні проблеми, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 720-го дня війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.
Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.
Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась, і всім, хто допомагає, - дякую", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+30 Gal
показати весь коментар13.02.2024 19:49
+21 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.02.2024 19:48
+21 Герхард
показати весь коментар13.02.2024 19:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗАРАЗ УРЯД шмигаля- ЦЕ ВЕДУЧІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ АХМЄТОВА , КРАЩИХ МЕНЕДЖЕРІВ АХМЄТОВА, прівівшого війну разом з ПР та ОПЗЖ
- Хто, доню?
- Я вас, ви мене...
Коні, люди, кролики, саммітмиру, посилимо, дякую...
Мало говнофона єдиного?
Он який він в нас велетень!
З цього ракурсу теж принизливо виглядає. Навіть можна з верхньої і не знімати
Хвали мене губонько, бо роздеру до самих вух
Не потрібно для цього з Києва виїзджати - прогрес технологій
Як колись писав відомий сталініст письменник К.Симонов (сам із касімовських татар, які пішли в Литву, з князівського роду Оболєнскіх з містечка Оболє) " - і поспорілі "славянє" кому правіть на Русі
Завхоз мог бы Абдрыстовича с Монако вызвать!
Клован українцям не довіряє.
а в нас Оманський
доречі, останнім часом рила стефанчука, єрмака і умєрова стали однакоово круклими, немов циркулем роблені, НЕІНАЧЕ МІВІНА БЛАГОДАТНО діє!
Богдан може підтвердити, якщо він не на передовій! Невже він, пішов шляхом ухилянта 4разового..
За один день... - всі гарячі точки фронту !!!
І ще й на швидкості кулі примудрилися "вирішувати проблеми"!
Знову дурь палена трапилася...