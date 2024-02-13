УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4642 відвідувача онлайн
Новини Відео
5 145 52

Головком Сирський та міністр оборони Умєров об’їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Розв’язують наявні проблеми, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 720-го дня війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.

Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась, і всім, хто допомагає, - дякую", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує тур Західною Європою, щоб лобіювати допомогу Україні, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) звернення (608) Сирський Олександр (627) Умєров Рустем (617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
- Мамо! Нас люди хвалять!
- Хто, доню?
- Я вас, ви мене...
показати весь коментар
13.02.2024 19:49
+21
показати весь коментар
13.02.2024 19:48
+21
А нащо на Цензорі цього уйобка кожен вечір транслюють?
Мало говнофона єдиного?
показати весь коментар
13.02.2024 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.02.2024 19:48 Відповісти
ві нєпанімаєтє! єта другоє!
показати весь коментар
13.02.2024 19:51 Відповісти
кажуть ручка не правильно пише ... з помилками
показати весь коментар
13.02.2024 19:53 Відповісти
Сирський попрацював вчителем -воєнруком для торгаша Ахмєтова -Умєрова. Бо Остін теж МО - але генерал у відставці. У Гриценко, наприклад, теж була військова освіта . А Умєров раб-менеджер здобутків Ахмєтова,тіпа керує МІНОБОРОНИ, кормушкою банди Єрмака за часів некоституційного Єрмака. На його папу зареєстрований бізнес, на дружину, там й брат з бізнесом у США, та живуть в віллі поряд з віллоюТрампа ,на найдорожчому узбережжі США . Звідки у сім"ї поверненних до КРИМУ У 90-Х КРИМСЬКИХ ТАТАР такі активи . якщо пям"ятати, що Ахмєтов не вʼїзний у США як бувший бандит. Зате Ахметов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом дресиірували Вітю Шапкокарада для введення Гіркіна та заснування ЛНЛ-ДНР

ЗАРАЗ УРЯД шмигаля- ЦЕ ВЕДУЧІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ АХМЄТОВА , КРАЩИХ МЕНЕДЖЕРІВ АХМЄТОВА, прівівшого війну разом з ПР та ОПЗЖ
показати весь коментар
13.02.2024 21:51 Відповісти
як ти вже достав
показати весь коментар
13.02.2024 19:48 Відповісти
Скоріше за все, їх взагалі ніхто з присутніх на форумі не дивиться, а тему відкривають суто заради коментарів.
показати весь коментар
13.02.2024 20:10 Відповісти
💯 жодного разу ! Моментальна реакція переключити , вирубити , щоб тільки не слухати , не бачити
показати весь коментар
13.02.2024 20:55 Відповісти
У випадку гострого отруєння, щоб проблюватися - саме воно повинно бути Теоретично.
показати весь коментар
13.02.2024 20:12 Відповісти
А паржать?
показати весь коментар
13.02.2024 20:24 Відповісти
я ще ні одного не подивився....щось відвертає..
показати весь коментар
13.02.2024 22:51 Відповісти
давно так не ржав
показати весь коментар
13.02.2024 19:49 Відповісти
- Мамо! Нас люди хвалять!
- Хто, доню?
- Я вас, ви мене...
показати весь коментар
13.02.2024 19:49 Відповісти
Все равно не опорочат Залужного!
показати весь коментар
13.02.2024 19:51 Відповісти
Навіть не хочу вмикати і слухати оте недолуге квартальне говоряще опудало!
показати весь коментар
13.02.2024 19:53 Відповісти
Через силу послухав...
Коні, люди, кролики, саммітмиру, посилимо, дякую...
показати весь коментар
13.02.2024 19:53 Відповісти
"хто на кому сидів при об'їзді? можно висловлюватись ясніше? (С)
показати весь коментар
13.02.2024 19:53 Відповісти
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку!
показати весь коментар
13.02.2024 19:54 Відповісти
Це не обов'язки головнокомандувача. Він повинен сидіти в генштабі, керувати ситуацією та розробляти плани. Послати по точкам можна і генерал-майора. Але ж піар. Або щось інше? Персонально почути підтвердження лояльності or else?
показати весь коментар
13.02.2024 19:57 Відповісти
А нащо на Цензорі цього уйобка кожен вечір транслюють?
Мало говнофона єдиного?
показати весь коментар
13.02.2024 19:59 Відповісти
Кращого в нас немає. А ми повинні за слідкувати тим що воно робить і думає.
показати весь коментар
13.02.2024 20:38 Відповісти
Интересно , он на каком-то пъедестале , трибуне сидит или оператор к нему по полу подползает с камерой ? Хотел бы я на это посмотреть со стороны .
показати весь коментар
13.02.2024 19:59 Відповісти
Ось про це і потрібно знімати кіно. Серіал - "Вася Голобородько намагається почитати телєсуфлєр".
показати весь коментар
13.02.2024 20:03 Відповісти
Є такий операторський прийом - щоб об`єкт зйомки виглядав вищим і крупнішим знімають з нижньої точки. З верхньої, щоб навпаки, принизити об`єкт.
Он який він в нас велетень!
показати весь коментар
13.02.2024 20:10 Відповісти
Та у них цих " операторських прийомів" як вісім тузів у колоді, щоб нестійку психіку зебілів не травмувати .
показати весь коментар
13.02.2024 20:16 Відповісти
Ну не знаю...
З цього ракурсу теж принизливо виглядає. Навіть можна з верхньої і не знімати
показати весь коментар
13.02.2024 20:53 Відповісти
Як можна "за сьогодні" побувати в усіх гарячих точках фронту? Прилетіти на на гвинтокрилі поза зоною дії ППО противника, ну це я ще розумію, але за цей час що можна зробити?
показати весь коментар
13.02.2024 20:01 Відповісти
Не просто бути, а й всі проблеми вирішити! Не то, що той Залужний. Он яких орлів Зеленський поставив! Як взяли шаблі в руки, як махнули... Тільки б, курва, щоб не пообсирались...
Хвали мене губонько, бо роздеру до самих вух
показати весь коментар
13.02.2024 20:08 Відповісти
Так сказав же головний- "ров'язують наявні проблеми", прилетіли, запитали - проблеми є, чи немає, залишили імейл і полетіли в інше місце.
показати весь коментар
13.02.2024 20:13 Відповісти
Якщо потрібно буде - знімуть сюжет про нараду в бліндажі на Марсі.
Не потрібно для цього з Києва виїзджати - прогрес технологій
показати весь коментар
13.02.2024 20:55 Відповісти
Угрофінн та татарин побували та побачили як ЗСУ воює.
Як колись писав відомий сталініст письменник К.Симонов (сам із касімовських татар, які пішли в Литву, з князівського роду Оболєнскіх з містечка Оболє) " - і поспорілі "славянє" кому правіть на Русі
показати весь коментар
13.02.2024 20:09 Відповісти
у Сырского такой план щас , побольше убить лаптей и их технику

показати весь коментар
13.02.2024 20:09 Відповісти
Отєц родной!
показати весь коментар
13.02.2024 20:14 Відповісти
А шо сами поехали?
Завхоз мог бы Абдрыстовича с Монако вызвать!
показати весь коментар
13.02.2024 20:19 Відповісти
Ну хто ж йому пише це совкове ге?
показати весь коментар
13.02.2024 20:22 Відповісти
Два чужинці об'їхали сьогодні всі гарячі точки українського фронту.
Клован українцям не довіряє.
показати весь коментар
13.02.2024 20:26 Відповісти
Як це чудо вже дістало, балаболить і балаболить. Я не розумію, він ще в 95-му ,чи вже в 95-му.
показати весь коментар
13.02.2024 20:27 Відповісти
Голова читала, а мозок не розумів.
показати весь коментар
13.02.2024 20:29 Відповісти
"токсик"
показати весь коментар
13.02.2024 20:33 Відповісти
Воно хоч розуміє, що воно меле? Як можна обʼїхати всю лінію фронту, яка є суцільною гарячою точкою?
показати весь коментар
13.02.2024 20:35 Відповісти
був Македонський
а в нас Оманський
показати весь коментар
13.02.2024 20:49 Відповісти
зєльоная гаварящая жаБА, росповідає що її халуєц уХмєрав, НЕ БАЖАВ їздити на фронт з Залужним. А тєперь катається з Сирським.

доречі, останнім часом рила стефанчука, єрмака і умєрова стали однакоово круклими, немов циркулем роблені, НЕІНАЧЕ МІВІНА БЛАГОДАТНО діє!
показати весь коментар
13.02.2024 20:56 Відповісти
Ось така вона, Оманська неволя на лижах…
Богдан може підтвердити, якщо він не на передовій! Невже він, пішов шляхом ухилянта 4разового..
показати весь коментар
13.02.2024 20:59 Відповісти
Тобто ,як розв'язують?(В блокноти записують?Керують взводами?Радять як воювати?((
показати весь коментар
13.02.2024 21:00 Відповісти
Нещодавно читав інтерв'ю з офіцером, якій стверджував, що на трьох основних напрямках, де атакують рашисти вже майже немає чим захищатися бо катастрофічно бракує *********** для артилерії, РСЗВ і т.п. Якось слабо віриться, що Сирський та Умєров можуть вирішити це питання інакше, крім пообіцяти закинути туди більше мобілізованих, бо налагодити виготовлення снарядів так і не змогли.
показати весь коментар
13.02.2024 21:02 Відповісти
Оце тупанув.
За один день... - всі гарячі точки фронту !!!
І ще й на швидкості кулі примудрилися "вирішувати проблеми"!
Знову дурь палена трапилася...
показати весь коментар
13.02.2024 21:33 Відповісти
Ішак тупорилий. Геть безтолкового мудака!
показати весь коментар
13.02.2024 22:17 Відповісти
Омана? Ні! Оман!
показати весь коментар
13.02.2024 22:27 Відповісти
"зелений 3,14стабол" -Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.
показати весь коментар
14.02.2024 00:42 Відповісти
А ти, гнусаве чмо, просиділо і пробухало у бункері. Гавнокомандуючий сраний
показати весь коментар
14.02.2024 07:41 Відповісти
Піар і брехня уведені в ранг державної політики керівництвом бідної, окраденої, знекрівленої України. Армію обезголовили і готують до знищення а Україну до капітуляції...
показати весь коментар
14.02.2024 08:31 Відповісти
Балабол ,,,Оманский,,,
показати весь коментар
14.02.2024 09:35 Відповісти
 
 