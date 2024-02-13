Головком Сирський та міністр оборони Умєров об’їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Розв’язують наявні проблеми, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського наприкінці 720-го дня війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Фронт, і зокрема Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки.

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Вирішують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.

Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась, і всім, хто допомагає, - дякую", - сказав Зеленський.

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