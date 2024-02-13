УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4701 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
20 299 54

Українські захисники зафільмували момент "прильоту" по пораненому окупанту в трусах. ВIДЕО

Наші воїни ліквідували окупанта, який лежав поранений посеред поля у спущених штанах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Окупанти скаржаться на своє командування та втрати особового складу: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Спочатку - потрапляє у гвалт кадирівців, потім - вбивається українським безпілотником. Дійсно, у цього мудака був поганий день. На щастя, зараз усе позаду.
показати весь коментар
13.02.2024 20:04
+36
Так ось він распятий хлопчик, не брешуть оркі?
показати весь коментар
13.02.2024 20:03
+27
Пишняк тепер живе серед фашистів, які тиздять її дітей за їх націю. Оце карма за брехню.
показати весь коментар
13.02.2024 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ось він распятий хлопчик, не брешуть оркі?
показати весь коментар
13.02.2024 20:03 Відповісти
О "вечном".
Журналисты телеканала «Дождь» нашли женщину, которая рассказывала фейк о «распятом мальчике» в Славянске.
Знаменитой Галина Пышняк стала в июле 2014 года, когда рассказала для российского федерального «Первого канала» о том, как украинские военные «распяли мальчика на глазах у матери».
И хотя никаких других свидетельств этому нет, женщина настаивает, что видела это, а «Первый канал», несмотря на отсутствие доказательств, этот сюжет не удалил.
В то же время женщина сожалеет, что рассказала о «распятом мальчике», потому что после этого ее семью якобы «травили».
Кроме уверенности в своих словах, Пышняк пожаловалась, что в России (она живет в поселке под Смоленском) люди плохо относятся к ней, когда узнают, что она беженка из Украины.
«Нас не воспринимают даже за людей... если дети где-то поссорились, они сразу говорят: "Вали в свою Украину, вас здесь никто не ждал". Хохлом и бандеровцем называли, драка была в школе из-за этого у старшего сына», - рассказала она.
Также женщина говорит, что после переезда в РФ не общается ни с кем из родственников, оставшихся в Украине, поэтому даже о смерти матери узнала из соцсетей.
«Мать болела, мне некогда было, у меня работа, семья, слишком далеко друг от друга мы», - отметила автор едва ли не главного фейка войны на Донбассе.
показати весь коментар
13.02.2024 20:10 Відповісти
Пишняк тепер живе серед фашистів, які тиздять її дітей за їх націю. Оце карма за брехню.
показати весь коментар
13.02.2024 20:23 Відповісти
друже - а кого взагалі кацапи *******?
процитируем "класика" - ваньку хахлабистіна: "В целях обеспечения нашей безопасности такой исторический казус, как Украина, должен исчезнуть, иначе мы поубиваем друг друга."
показати весь коментар
13.02.2024 20:29 Відповісти
Хай спершу лапті заковбасять одне одного. А тоді подивимось: що там зникне. І в кого.
показати весь коментар
13.02.2024 21:30 Відповісти
Та це вже давно писалось
показати весь коментар
13.02.2024 20:36 Відповісти
думаєш щось змінилося?
мальчіка нашли?
свідетєлєй?
може перестали дітей Пишнюк обзивати бандеровцами?
показати весь коментар
13.02.2024 20:44 Відповісти
Цьому сюжету декілька років. Я його бачив. Сподобалось, що ця курва живе в кімнаті в бараці, які на росії вважаються житлом для людей. В Україні реально такого поганого стану житла немає навіть у депресивних містечках. До війни точно не було.
показати весь коментар
13.02.2024 20:44 Відповісти
Галина Пышняк 100% вверит что нужно просто подождать
как 138 млн. других кацапов
показати весь коментар
13.02.2024 20:48 Відповісти
Спочатку - потрапляє у гвалт кадирівців, потім - вбивається українським безпілотником. Дійсно, у цього мудака був поганий день. На щастя, зараз усе позаду.
показати весь коментар
13.02.2024 20:04 Відповісти
Не дали обісраному орку трусіки поміняти. Злі ви!😁
показати весь коментар
13.02.2024 20:04 Відповісти
Провєтріться рєшіл ілі вздрачнуть напослєдок!
показати весь коментар
13.02.2024 20:04 Відповісти
Провітрився так що волосся дибки встали.
показати весь коментар
13.02.2024 20:08 Відповісти
Це що, п0рно??
показати весь коментар
13.02.2024 20:05 Відповісти
Ні, То картина маслом -- " Орк у стінХах",,,)),,
показати весь коментар
13.02.2024 22:16 Відповісти
Тепер "распятьІм мальчикам в трусиках" бошкі відриває
показати весь коментар
13.02.2024 20:05 Відповісти
Мальчік в трусіках, што ж ви хохли творітє...
показати весь коментар
13.02.2024 20:05 Відповісти
Сепарская байка материализовалась..Ведь говорят же,мысли материализуемы.Таки распяли злобные бандеровцы русского мальчика в трусиках
показати весь коментар
13.02.2024 20:09 Відповісти
Да, добивать поранених не тільки вороги вміють...
показати весь коментар
13.02.2024 20:09 Відповісти
А що не так, на жалість пробило?
показати весь коментар
14.02.2024 04:29 Відповісти
Можливо це був натяк на те, що 3,14дар повинен був здохнути своєю смертю, повільно?
показати весь коментар
14.02.2024 09:13 Відповісти
Але прийшлось би задіювати дрон для "кінофільму" довший час, а це не вигідно. За цей час хлопці замочать ще пару, так що все нормальок. Час-гроші(під...р)
показати весь коментар
14.02.2024 12:05 Відповісти
Оо ''па малчіку в трусіках прілєтєло''. Негайно радбез скликати.
показати весь коментар
13.02.2024 20:10 Відповісти
засмага 100% у бурята
показати весь коментар
13.02.2024 20:12 Відповісти
Он ти який, мальчік в трусіках.
показати весь коментар
13.02.2024 20:14 Відповісти
Я смотрю чаечки не слетели..
показати весь коментар
13.02.2024 20:27 Відповісти
Ви справді????? Тупі, уважно передеаіться відео, а саме форму, ох дурнечя!
показати весь коментар
13.02.2024 20:28 Відповісти
Біла пов'язка на лівій руці (і на правій нозі зазвичай, але її не видно), наші білі взагалі не використовують.
показати весь коментар
13.02.2024 20:40 Відповісти
Ти диви, кацапи навчилися труси носити...
показати весь коментар
13.02.2024 20:33 Відповісти
Певно, ще й сцяти стоячи навчились. І навіть трусєля при цьому скидати.
показати весь коментар
13.02.2024 21:25 Відповісти
Давил на жалость...
показати весь коментар
13.02.2024 20:38 Відповісти
Катюзі, по заслузі!!
Дякуємо Захисникам України!
показати весь коментар
13.02.2024 20:46 Відповісти
Це вже просто якесь гей-порно ))
показати весь коментар
13.02.2024 20:55 Відповісти
ЕТА ОГАЛТЄЛАЙЯ руSSафобійя .... ... ДОКОЛЄ ....
показати весь коментар
13.02.2024 20:56 Відповісти

Тут уже писали про мальчіка-в-трусіках?
показати весь коментар
13.02.2024 21:23 Відповісти
в стрінгах , звіздец
війна зима
показати весь коментар
13.02.2024 21:51 Відповісти
"В этой безумной любви
Мы,конечно,утопим друг друга,
И будем вечно лежать
Как две морские звезды".
показати весь коментар
13.02.2024 22:10 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2024 00:01 Відповісти
нарешті мені вдалось побачити легендарного Мальчіка В Трусіках.
показати весь коментар
13.02.2024 22:11 Відповісти
знайшли все таки хлопчика в трусиках))
показати весь коментар
13.02.2024 22:37 Відповісти
жалко бімбу...походу і так би сконав, але довше
показати весь коментар
13.02.2024 22:57 Відповісти
он подыхал уже, зря гранату сожгли.
показати весь коментар
13.02.2024 23:10 Відповісти
Труселя жіночі. Воно просто лежить обдолбане наркотою. Навіть не поранене.
показати весь коментар
13.02.2024 23:37 Відповісти
Мабуть бурятам та кадировівцям такі мальчікі до вподоби.
показати весь коментар
14.02.2024 09:17 Відповісти
може воно просто перепустило через себе взвод бородатих бабуїнів Кадирова? і вони його покинули в такому вигляді?
показати весь коментар
14.02.2024 00:25 Відповісти
А все потому что ваня, идя освобождать узких от гейропы, оделся не по форме. Герасимов, шойгу где стринги, блт?!!
показати весь коментар
14.02.2024 01:00 Відповісти
Не забагато на одного пораненого витрачати бойового дрона? Поранений - це вже витрати на лікування, витрачання ресурсів моськовії. Хай би собі витрачали. А дрони треба приберегти на ворогів.
показати весь коментар
14.02.2024 01:15 Відповісти
Щось ті труселя підозріло маленькі 😂 хтось канатіки натяг на орка
показати весь коментар
14.02.2024 07:16 Відповісти
Не кацап , а збоченець какой-то.
показати весь коментар
14.02.2024 07:45 Відповісти
Був мальчік в трусіках.А для чого його добивати?Якби вижив та попав в полон,то такого обміняти каліку,нехай бюджет рашки його утримує.Україна міняє відгодованих москалів на українських воїнів,але подивіться в якому стані наших повертають(
показати весь коментар
14.02.2024 08:18 Відповісти
Наконец-то увидел "мальчика в трусиках"!
показати весь коментар
14.02.2024 09:38 Відповісти
гуманісти *****.. дали б домучитися кацапу
показати весь коментар
14.02.2024 10:16 Відповісти
Зачем тратить БК на раненного который итак сдохнет на таком холоде рано или поздно? Он ведь явно не мобильный-******** никуда не мог. Пусть-бы мучался и сдыхал медленно
показати весь коментар
14.02.2024 10:49 Відповісти
 
 