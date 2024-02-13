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Воїни 42 ОМБр ліквідували піхоту противника у підбитій бронетехніці, а згодом знищили російський танк. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку ліквідували піхоту противника у підбитій бронетехніці, а згодом кількома дронами знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Українські захисники зафільмували момент "прильоту" по пораненому окупанту в трусах. ВIДЕО

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ліквідація (3987) танк (2071) Бахмут (1561)


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Воїнам - Честь і Шана!
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13.02.2024 20:48 Відповісти
Відкрили ім портал в іншии світ
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13.02.2024 20:51 Відповісти
бачимо що ро***** ьпла
бачимо що ро***** 155мм снаряди з фортами
але Ровенські чиновники та депутати пускають ярд грн на фортифікацію на термін 2 роки...
у мене питання.
а вони впевнені що через 2 роки воно буде потрібне
і чи впевнені що воно зараз потрібніше за дрони??
де ***** сбу, де дбр, де боневтік???
таке враження що втік.
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13.02.2024 20:51 Відповісти
боневика не трожь
у него отец еще сперматозоидом воевал
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13.02.2024 20:55 Відповісти
а может они из своего бюджета города строят окопы и блиндажи.....ведь Лакеи Народа нихрена не сделали перед вторжением кацапии
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13.02.2024 21:34 Відповісти
Катюзі, по заслузі!
Молодці Захисники України!! З Богом, потихеньку!!
Слава Україні!
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13.02.2024 20:53 Відповісти
 
 