Воїни 42 ОМБр ліквідували піхоту противника у підбитій бронетехніці, а згодом знищили російський танк. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Перун" 42-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку ліквідували піхоту противника у підбитій бронетехніці, а згодом кількома дронами знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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бачимо що ро***** 155мм снаряди з фортами
але Ровенські чиновники та депутати пускають ярд грн на фортифікацію на термін 2 роки...
у мене питання.
а вони впевнені що через 2 роки воно буде потрібне
і чи впевнені що воно зараз потрібніше за дрони??
де ***** сбу, де дбр, де боневтік???
таке враження що втік.
у него отец еще сперматозоидом воевал
Молодці Захисники України!! З Богом, потихеньку!!
Слава Україні!