Сили оборони показали роботу дронів по окупантах у районі Кринків. ВIДЕО

Російські війська зазнають значних втрат на лівобережжі Херсонської області. Так, оператори ударних дронів 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували особовий склад росіян неподалік Кринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сили оборони півдня в телеграм-каналі.

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