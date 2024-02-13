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Сили оборони показали роботу дронів по окупантах у районі Кринків. ВIДЕО

Російські війська зазнають значних втрат на лівобережжі Херсонської області. Так, оператори ударних дронів 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували особовий склад росіян неподалік Кринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Сили оборони півдня в телеграм-каналі.

Дивіться: Воїни 42 ОМБр ліквідували піхоту противника у підбитій бронетехніці, а згодом знищили російський танк. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) Херсонська область (5795)


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Притулився Ваня до стінки і спить.
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13.02.2024 21:55 Відповісти
лучше б пьяные спали у себя в Мухосранске...твари и падлы вонючие
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13.02.2024 22:41 Відповісти
Хробаки забули, що лежать на платному приватному пляжі !
Час вийшов, хто не здав жезлонг - із БПЛА все видно....
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13.02.2024 21:57 Відповісти
Ну и что может пехота с лопатами как некоторые предлагают, против дронов на современном поле боя? Просто тупо мясной фарш. Рашисты тоже Авдеевку сравнивают с землей авабомбами. Вот поетому они и продвигаются не смотря на сопротивление. Туда хоть мильйон людей направь что они сделают против авиации? Нужно искать современные решения а не ухилянтов отлавливать.
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13.02.2024 22:03 Відповісти
Кстати, против бункеров и блиндажей так же можно использовать сбросы РПГ только вертикально. Прошьет любой блиндаж или бункер.
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13.02.2024 22:07 Відповісти
Ох нє хаділ би ти ваньок у салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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13.02.2024 22:27 Відповісти
Гарна робота! Слава ЗСУ!!!
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13.02.2024 22:58 Відповісти
 
 