УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4734 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
28 250 47

"С добрым утром, п#дорасы", - воїни 3-ї Окремої штурмової бригади атакують росіян в Авдіївці. ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади ведуть бій із російськими окупантами в Авдіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри обстрілу російських окупантів оприлюднені у соцмережах.

Автор: 

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (439)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
Бережіть себе, ви важливіші для України, ніж оті КВНщики на посадах, бо ЗАХИЩАЄТЕ її власним життям!
Слава Україні !!
показати весь коментар
14.02.2024 01:29
+18
Мне больше интересно как там с ПВО неподалеку, потому что ставить штурмовые бригады под авиабомбы это так себе стратегия. Думаю об успехе этого решения можно будет судить по количеству сбитых самолётов
показати весь коментар
14.02.2024 01:18
+18
Не погиб, а здох.
показати весь коментар
14.02.2024 05:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=ERVVrHddW34 чотирьохсотдоларовий

показати весь коментар
14.02.2024 01:04 Відповісти
У рукопашну пішов, відчайдух...
показати весь коментар
14.02.2024 01:11 Відповісти
він просто не був готовий - багнета не примкнув.
показати весь коментар
14.02.2024 01:18 Відповісти
Вже не буде часу готуватися - пісень слухає
показати весь коментар
14.02.2024 01:21 Відповісти
І кави?
показати весь коментар
14.02.2024 01:10 Відповісти
Мне больше интересно как там с ПВО неподалеку, потому что ставить штурмовые бригады под авиабомбы это так себе стратегия. Думаю об успехе этого решения можно будет судить по количеству сбитых самолётов
показати весь коментар
14.02.2024 01:18 Відповісти
у 3-ї штурмової своє ППО Сухопутних військ.
показати весь коментар
14.02.2024 08:48 Відповісти
А хто казав, що дуже хороші?
показати весь коментар
14.02.2024 01:32 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
14.02.2024 06:30 Відповісти
Жопой думаешь! Оттуда и твой голос.
показати весь коментар
14.02.2024 07:00 Відповісти
затычка Зеленая не трынди
показати весь коментар
14.02.2024 07:23 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
Бережіть себе, ви важливіші для України, ніж оті КВНщики на посадах, бо ЗАХИЩАЄТЕ її власним життям!
Слава Україні !!
показати весь коментар
14.02.2024 01:29 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
14.02.2024 01:52 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2024 02:39 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2024 03:04 Відповісти
"Астапа понесло"...відразу на концерт кобзона
показати весь коментар
14.02.2024 04:50 Відповісти
Не погиб, а здох.
показати весь коментар
14.02.2024 05:19 Відповісти
Вдова його, орчиха медальку отримає. Посмертно за бійця.
Земля йому скловатою!
показати весь коментар
14.02.2024 05:39 Відповісти
"Очєнь рєзультатівний" по кацапські-це "Жигулі" з мирняком,два сараї і велосипед.
показати весь коментар
14.02.2024 06:33 Відповісти
Та ні.

"успешно демобилизирован:

- на Запорізькому напрямку нажаль результативний російський оператор FPV-дронів із позивним "Астап" та його другий номер на кликуху "Лео" (фото немає). Який хизувався своїми відео на своєму телеграм каналі.

Смерть ворогам🔥"

Це з тг каналу Анатолія Штефана "Штірліца"
показати весь коментар
14.02.2024 08:20 Відповісти
Це серйозні хлопці, з таких і повинна складатись армія а не хватать трактористів по селах які, як це не важко говорити, не більше ніж м*ясо.
показати весь коментар
14.02.2024 04:59 Відповісти
трактористи були ще більш менш пристосованими і вони вже закінчилися в селах. Тепер намагаються тягнути бухгалтерів/інженерів/менеджерів з міст, які не тільки зброї в руках ніколи не тримали, але й не знають як посрати сходить на природі.
показати весь коментар
14.02.2024 07:30 Відповісти
Так поділись досвідом, - блисни голов дупов, серун🤔🧐😁
До речі, ті ж самі бухгалтера, на відміну від трактористів, що вміють професійно посрати на природі, професійно зможуть рахувати поправки при стрільбі артилерії, бо хоча б знають чотири арифметичні дії, а це трішки більше має значення для оперативного виконання бойових задач, ніж посрати на природі, щоправда бухгалтера легче чомусь навчити срать на природі, ніж тракториста користуватись балістичним обчислювасем чи планшетом з програмою управління стрільбою артилерії... Ось так, айстер сраннянаприроді🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
14.02.2024 08:00 Відповісти
я не вважаю трактористів тупими. особливо, тих, що з перших днів в ЗСУ, як двої мужиків по 55 років, яких першими з нашого села мобілізували, бо треба було когось мадити на техніку.
Вам самому не соромно за те, що ви написали?
показати весь коментар
14.02.2024 08:27 Відповісти
він - павлік морозов
показати весь коментар
14.02.2024 10:31 Відповісти
ти того ********* тракториста хоч в очі бачив? чи його джон дір з компом, де потрібно добре володіти навиками водити пальцем по екрану. як і водять військові (ні той, ні той самі ж програму не пишуть). Бухгалтера не є добрими математиками, вони є добрими рахівниками. а це - різні речі. Зате, всі аграрники - водії сгтехніки мають добрий окомір і вміють визначати межі водіння своїм інколи і шістнадцяти метровим агрегатом, аби не вилізти на сусідню ділянку.
Диванні експерти - такі зовсім диванні і коменти в них як ніби школяр писав.
показати весь коментар
14.02.2024 10:37 Відповісти
Хороший тракторист - это почти уже готовый механик-водитель БТР-БМП.

Хороший бухгалтер за 3 месяца может стать хорошим дальномерщиком артиллерии.

Так что, надо поуважительнее относиться к этой категории мобилизованных.
показати весь коментар
14.02.2024 14:04 Відповісти
Денисе, ти перечиш людині, яка одночасно і тракторист, і бухгалтер. Бо був фермером. А отже напряму і сам мав дотичність до обох професій і весь час спілкувався з цими професіоналами. як з колгоспу совкового, так і з ******** підготовкою. Є добра поговорка: кесарю - кесареве, а слєсарю - слєсарєве.
Відносно механіка-водія то це взагалі очевидне. але складна імпортна техніка не всім механізаторам підходить (серед механізаторів стільки ж здатних засвоювати щось нове, тобто чомусь вчитись точно той же відсоток, як і у виборців). Працюють, ламають і їх потім переводять на мтз чи саджають на камаз, а до джон діра чи нью холанда вже зась.
показати весь коментар
14.02.2024 15:03 Відповісти
Оце то насмішив - рахувати поправки при стрільбі артилерії, -
ЧИМ СТРІЛЯТИ - ГІВНОМ чи ти сам будеш клєпати снаряди - і їх пошлють зразу в піхоту-штурмувиками......
показати весь коментар
14.02.2024 11:05 Відповісти
У Третій окремій штурмовій немає мобілізованих - лише мотивовані й фізично підготовлені (йде відбір) добровольці.
показати весь коментар
14.02.2024 10:12 Відповісти
Судячи із даних DeepStateMap, ворог захопив автобазу та ділянку Індустріального проспекту на півночі Авдіївки, чим перерізав основну логістмчну артерію постачання авдіївського гарнізону, який потрапив в оперативне оточення.
На півдні міста схожа картина з укріпрайоном Зеніт та дорожної розв'язки "Чебурашка".
Нвйперше, необхідно зрізати ворожий виступ в районі готельного комплексу "Царська охота" і відновити позиції на півдні.
На півночі потрібні масовані артилерійські удари по лісопосадці в районі дач, де ворог має змогу накопичувати сили, не боячись атак дронів, від яких захишають крони дерев.
Там також захисникам Авдіївки необхідні боєздатні резерви, щоби відсікти рашистські війська, що прорвались у місто, від основних сил.
Якщо в нвйближчий тиждень не зрізати ворожі "язики", тоді з міста треба виходити.
показати весь коментар
14.02.2024 06:12 Відповісти
З дивана легко керувати полками.
показати весь коментар
14.02.2024 08:55 Відповісти
Я на своєму місці і знаю про що пишу.
І не таким як ти тут звиздіти про "дивани".
показати весь коментар
14.02.2024 09:08 Відповісти
Усе добре сказано але - де взяти снаряди?
показати весь коментар
14.02.2024 11:07 Відповісти
Все залежить від рішення Командувача ЗСУ - відкривати склади з НЗ, свідомо розраховуючи на скоріше поповнення *********** зовнішеіми донорами, чи вже без надії на допомогу від союзників, ризиковано позабирати важкий БК з інших секторів для концентрацї вогню саме на ділянках рашистських проривів в Авдіївці.
показати весь коментар
14.02.2024 11:20 Відповісти
Бережіть себе хлопці, хоча б наскільки це взагалі можливо.
показати весь коментар
14.02.2024 07:24 Відповісти
Бережіть себе, Воїни. Ви нам важливіші, ніж руїни Авдіївки.
показати весь коментар
14.02.2024 07:26 Відповісти
в якому підрозділі військовий служить?
показати весь коментар
14.02.2024 08:52 Відповісти
з любовью від ЗСУ💙💛
показати весь коментар
14.02.2024 12:24 Відповісти
Молимось. Без Божої допомоги нам не перемогти, бо ми воюємо з самим ДиЯВОЛОМ і його нечистю.
Молимось за Україну, за наших військових.
Зараз в Авдіївку відправили майже моїх дітей, чому майже, бо це друзі мого сина 21 - 22 рочки. Одного вже в вересні поховали.
Молимось, звертаємось до Господа і Він допоможе нам.
З нашою вірою Він прожене всю нечисть прокляту, як зовнішню так і внутрішню зелену провладну.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь
показати весь коментар
14.02.2024 13:33 Відповісти
пани Людмиле большое уважение за искреннюю душевную молитву.
показати весь коментар
14.02.2024 14:07 Відповісти
 
 