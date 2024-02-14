З бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Михайлівському золотоверхому соборі в Києві відбулося прощання з бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер, яка врятувала життя багатьом українським солдатам і хотіла стати громадянкою України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Діана Вагнер переїхала в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.

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В "Карпатській січі" вона воювала з початку Ізюмської кампанії, понад 2 роки. Вагнер була головною медикинею Третьої штурмової сотні ОШБ. За словами побратимів, Діана не перетиналася з медійним простором України. Дівчина виконувала свою роботу на фронті без натяку на піар в соцмережах. Вона врятувала життя багатьом українським воїнам.

Вагнер загинула наприкінці січня в боях за Україну в Луганській області, на Сватівському напрямку.

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Автор фото та відео Олег Богачук





















