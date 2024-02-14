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З бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Михайлівському золотоверхому соборі в Києві відбулося прощання з бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер, яка врятувала життя багатьом українським солдатам і хотіла стати громадянкою України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Діана Вагнер переїхала в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона закохалась в українську культуру та традиції, вивчала українську мову, подала документи на отримання українського громадянства.

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В "Карпатській січі" вона воювала з початку Ізюмської кампанії, понад 2 роки. Вагнер була головною медикинею Третьої штурмової сотні ОШБ. За словами побратимів, Діана не перетиналася з медійним простором України. Дівчина виконувала свою роботу на фронті без натяку на піар в соцмережах. Вона врятувала життя багатьом українським воїнам.

Вагнер загинула наприкінці січня в боях за Україну в Луганській області, на Сватівському напрямку.

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Більше про Діану Вагнер можна прочитати тут.

Автор фото та відео Олег Богачук

Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер
Діана Снейк Вагнер

Автор: 

похорон (1289) втрати (4413) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+35
Вічна Пам'ять і Слава Героїні.
Щирі співчуття рідним...
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14.02.2024 13:51
+32
Дякуємо Доню! Ти одна зробила більше для України, ніж уся ота привладна шобла, зажирілих на посадах!
Два паралелні світи: бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер та оте убоге, з посвідкою нардепівни від служок з ВРУ !!!
Слава Україні! Слава Німеччині
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14.02.2024 13:52
+15
Нема слів.
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14.02.2024 13:55
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Вічна Пам'ять і Слава Героїні.
Щирі співчуття рідним...
показати весь коментар
14.02.2024 13:51 Відповісти
Дякуємо Доню! Ти одна зробила більше для України, ніж уся ота привладна шобла, зажирілих на посадах!
Два паралелні світи: бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнер та оте убоге, з посвідкою нардепівни від служок з ВРУ !!!
Слава Україні! Слава Німеччині
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14.02.2024 13:52 Відповісти
Аби смерть цієї світлої людини не була марною!
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14.02.2024 15:21 Відповісти
Нема слів.
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14.02.2024 13:55 Відповісти
Герої не вмирають🔱❤️🖤🔱🥇🇺🇦✊💪
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14.02.2024 13:59 Відповісти
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14.02.2024 14:10 Відповісти
Вона була хрещена в правславній вірі?
Німці ж лютеране?
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14.02.2024 14:32 Відповісти
Бог у всіх один.
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14.02.2024 14:57 Відповісти
Гинуть кращі ,а всякий непотріб бикує і "найвеличніший" навіть не надав громадянства хоч вона заслужила на це.
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14.02.2024 14:33 Відповісти
на войне гинуть вси, подряд, без выборки, пуле-снаряду-осколу всё равно найкращий там чи найгирший
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14.02.2024 15:04 Відповісти
Посмотрев на фото этой простой девушки из Германии я заплакал. Эй жирные чиновники из Банковой! Она отдала свою жизнь за ваш покой и ваших детей!!
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14.02.2024 15:02 Відповісти
Це вам не Алина-маліна , яка сидить на трьох стільцях - начебто на фронті медикинєю у "Вовках Да Вінчі " , начебто депутаткою в Києві, начебто студенткою ( друга освіта денне навчання ) .
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14.02.2024 16:35 Відповісти
 
 