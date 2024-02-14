Окупант показує своїх "двохсотих" і спалену техніку поблизу Авдіївки: "Наши трупы. С красными повязками. Из 4000 человек 30 процентов осталось". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує свої позиції та розповідає про значні втрати армії РФ у боях на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант зазначає, що з 4000 живими після боїв з українцями залишилося близько третини загарбників. В кадр потрапляє чимало згорілої ворожої техніки.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+40 Olena Teslenko
показати весь коментар14.02.2024 13:57
+38 Ex perd
показати весь коментар14.02.2024 13:56
+36 Алекс Скела
показати весь коментар14.02.2024 13:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От Нікарагуа - то пиз..ець.
Вдохновляет по самые 70% зажмуренных...
По случаю "Цезаря Куни" и главное - 400 тысяч зажмуренных рашистов!!!
До кінця життя вже надивилися
Щось наші панікєри перебільшують, коли кажуть, що стріляти нема чим. По посадці добре видно, що валили кацапів на цалего )))