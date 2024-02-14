Окупант показує своїх "двохсотих" і спалену техніку поблизу Авдіївки: "Наши трупы. С красными повязками. Из 4000 человек 30 процентов осталось". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує свої позиції та розповідає про значні втрати армії РФ у боях на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант зазначає, що з 4000 живими після боїв з українцями залишилося близько третини загарбників. В кадр потрапляє чимало згорілої ворожої техніки.

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