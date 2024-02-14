ГУР перехопило розмову окупантів про знищений ВДК "Цезар Куніков": Уламки й масляниста пляма. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплені радіопереговори росіян із місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков". За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений технікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно", - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що візуальний огляд місця затоплення корабля росіяни здійснювали з гелікоптерів Ка-52 та Мі-8, ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", - константує російський пілот.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ підтвердили ураження ВДК "Цезар Куніков": Він перебував поблизу окупованої Алупки (оновлено). ВIДЕО

У ГУР додали, що російський ВДК упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, так званого "сліпа", з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", - додає пресслужба.

Раніше ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Читайте також: У Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів, - ВМС

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Також читайте: Україна вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту РФ, - Стратком ЗСУ