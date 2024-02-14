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ГУР перехопило розмову окупантів про знищений ВДК "Цезар Куніков": Уламки й масляниста пляма. АУДIО

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплені радіопереговори росіян із місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков". За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений технікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно", - йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що візуальний огляд місця затоплення корабля росіяни здійснювали з гелікоптерів Ка-52 та Мі-8, ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", - константує російський пілот.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ підтвердили ураження ВДК "Цезар Куніков": Він перебував поблизу окупованої Алупки (оновлено). ВIДЕО

У ГУР додали, що російський ВДК упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, так званого "сліпа", з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", - додає пресслужба.

Раніше ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Читайте також: У Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів, - ВМС

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Також читайте: Україна вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту РФ, - Стратком ЗСУ

Автор: 

корабель (1613) Крим (14176) ГУР (518)


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Топ коментарі
+49
Картина маслом
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14.02.2024 15:14
+35
Курви, наше море забруднюють!
Не для цього ми його копали!!
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14.02.2024 15:22
+34
Ну хоч щось кацапам залишилось на згадку - пятно 9х12
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14.02.2024 15:15
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14.02.2024 15:14 Відповісти
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14.02.2024 15:40 Відповісти
Каритна маслом, согласен, но нашим художникам огромный респектище, подяка, и всем по сто. Тысяч, как минимум.
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14.02.2024 18:40 Відповісти
Ну хоч щось кацапам залишилось на згадку - пятно 9х12
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14.02.2024 15:15 Відповісти
Курви, наше море забруднюють!
Не для цього ми його копали!!
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14.02.2024 15:22 Відповісти
Дуже гарна новина зранку. Слава ЗСУ! Смерть російським загарбникам та окупантам!
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14.02.2024 15:16 Відповісти
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14.02.2024 15:17 Відповісти
І знову "101 рік тому".
Цікаво, яка там глибина?
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14.02.2024 15:17 Відповісти
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14.02.2024 19:31 Відповісти
Только не 101 год назад,а 81- 14 февраля 1943 года. А так всё правильно- от них от всех должно остаться масляное пятно и обломки 😬
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14.02.2024 15:18 Відповісти
знов загадили наше море...
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14.02.2024 15:20 Відповісти
А я так любив барабульку.... Тепер і її не буде...
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14.02.2024 15:47 Відповісти
то від куні плями, ми знаємо точно
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14.02.2024 15:20 Відповісти
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14.02.2024 15:25 Відповісти
фатаграааафія 9 на 12, с наівной подпісью на па-аамять )))
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14.02.2024 15:25 Відповісти
масляністоє пятно - нє простоє украшеньє
масляністоє пятно - двух сєрдєц одно рєшєньє
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14.02.2024 15:26 Відповісти
п'ятно на трусах залишилось
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14.02.2024 15:29 Відповісти
Пятна.Во множественном числе.Желтое спереди и коричневое сзади.
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14.02.2024 16:43 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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14.02.2024 15:35 Відповісти
Буданов справжній демон, вражаюча перемога. Корито 112 метрів довжиною, це як три дев'ятиповерхівки. Ще рік-півтора і ЧФ РФ буде допалений остаточно, а Турція нікого не пускає, ні нас, ні їх.
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14.02.2024 15:36 Відповісти
У экипажа "ПАТЕРЬ нет", как нет и самого экипажа.
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14.02.2024 15:38 Відповісти
От якби так ГУР спільно з іншими спецпідрозділами ЗСУ працювало б прм Бурбі, повномасштабної швидше за все не було б. А так, сталося як сталося.
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14.02.2024 15:39 Відповісти
штабний, ти хоть сам зрорзумів що сказав?
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14.02.2024 16:08 Відповісти
За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений
А вот ето еще прикольнее. Сразу два зайца убили.
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14.02.2024 15:41 Відповісти
Засрали ублюдки нацистские всё наше море. А вы его копали, ******?!
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14.02.2024 16:28 Відповісти
На Ютубі вже відео з безпілотників є, як кунніков робив куні. А Цензор курить бамбук
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14.02.2024 16:44 Відповісти
Виправте помилку, адміни! Герой Радянського Союзу Цезарь Куніков помер у лікарні Геленджика 14 лютого 1943 року! З того часу минуло не 101, а 81 рік!
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14.02.2024 16:48 Відповісти
Мабуть на U-Boat нарвався, а може й на цілу вовчу зграю…
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14.02.2024 16:56 Відповісти
"Пятно возле этого"? Вот это шифр - куда там "Пляшущим человечкам"!
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14.02.2024 17:09 Відповісти
Тільки насправді, Куніков помер 81 рік тому, а не 101.
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14.02.2024 17:45 Відповісти
Лучше лежать на дне,
В синей прохладной мгле,
Чем мучиться на суровой,
Чужой украинской земле.
Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И медным тазом накроются
Российские города...
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14.02.2024 20:32 Відповісти
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14.02.2024 22:48 Відповісти
как от таракана, одно пятно осталось
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15.02.2024 08:35 Відповісти
Он просто был тяжелее воды
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15.02.2024 09:31 Відповісти
 
 