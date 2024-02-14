Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонує заборонити молоді носити одяг світових брендів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на одній із нарад з урядовцями. Мотивацій у Лукашенка дві - "одеваются лучше чем я" и "наши тоже уже нормально шьют".

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