Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВIДЕО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонує заборонити молоді носити одяг світових брендів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на одній із нарад з урядовцями. Мотивацій у Лукашенка дві - "одеваются лучше чем я" и "наши тоже уже нормально шьют".
Топ коментарі
+27 Myroslav Hrabovsky #517948
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+24 Валерий К #448385
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+22 Наталія Балун
показати весь коментар14.02.2024 15:21
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- Служащие почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Есть еще галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых"
Що хотіли,те й маєте.
Ну то пойди прибарахлись в секонд-хенде. Только по-раньше нужно приходить, что бы в очереди не стоять
алеж скотина любить майбах і боїнг .
не хоче падла на косміч і ту 134 літали
Можна відпочивати на дорогому курорті, арендувати яхти, купувати дорогі автівки: жодних претензій, головне ходити в простому діловому одязі.
А купиш американські джинси і ти вже ворог…