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Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют". ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонує заборонити молоді носити одяг світових брендів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на одній із нарад з урядовцями. Мотивацій у Лукашенка дві - "одеваются лучше чем я" и "наши тоже уже нормально шьют".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруський пропагандист Жук: "Якщо ви почули від когось слова "права людини", знайте - це ворог Білорусі". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7941) заборона (1455) Лукашенко Олександр (2655) одяг (202)


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Топ коментарі
+27
Типовий совок.
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14.02.2024 15:23
+24
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14.02.2024 15:36
+22
Перевдягти їх усіх у смугасті роби і за колючку.
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14.02.2024 15:21
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14.02.2024 15:20 Відповісти
-

- Служащие почти все одевались по неписаной моде: ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Есть еще галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых"
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14.02.2024 17:01 Відповісти
Перевдягти їх усіх у смугасті роби і за колючку.
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14.02.2024 15:21 Відповісти
после трактора с 300 км крйсерской скоростю єто уже норм))))
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14.02.2024 15:22 Відповісти
цей поц вже не знає до чого до...стібатися
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14.02.2024 15:23 Відповісти
Типовий совок.
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14.02.2024 15:23 Відповісти
Найтиповіший,) незабаром булькне, що -- в бсср, сЭкса нэт!,,),
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14.02.2024 17:17 Відповісти
Пойух.
Що хотіли,те й маєте.
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14.02.2024 15:24 Відповісти
"одеваются лучше чем я" и "наши тоже уже нормально шьют"

Ну то пойди прибарахлись в секонд-хенде. Только по-раньше нужно приходить, что бы в очереди не стоять
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14.02.2024 15:24 Відповісти
Правильно, хай всі виглядають як ти, Опудало вусате, й все буде чик- чирик.
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14.02.2024 15:25 Відповісти
от якби у кожного бидлоруса на рахунках було більше мільярдів, чим у нього, тоді б і бідкався
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14.02.2024 15:56 Відповісти
Нігуя собі - борзота -- бацьку общиголяти
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14.02.2024 15:25 Відповісти
гребанные стиляги
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14.02.2024 16:33 Відповісти
Схавают и это
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14.02.2024 15:26 Відповісти
Ще аби сук заставили,як мао своїх китайців,робу однакову носить.І налисо стригтися і вуса підорські а-ля-лукшеску носить.
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14.02.2024 15:27 Відповісти
Жінкам й дітям теж)))
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14.02.2024 15:39 Відповісти
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14.02.2024 15:29 Відповісти
Картинка не правдива: такі джинси ніде не продавались. Щось подібне, набагато нижчої якості можна було купити нелегально на базарі за 120р, а це місячна зарплата інженера.
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14.02.2024 16:10 Відповісти
У меня индийские были.
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14.02.2024 16:49 Відповісти
оце ще одне непорозуміння всесвітнє ))). І інтимні зони ще заборони голити))))
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14.02.2024 15:30 Відповісти
А це бацька буде перевіряти особисто
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14.02.2024 15:38 Відповісти
Почему белоруской молодежи запретить, только не носить одежду мировых брендов. Необходимо запретить читать мировых классиков, а читать только произведения Лукашенко, не слушать враждебную музыку, запретить пользоваться бытовыми приборами, унитазами и так далее и тому подобное.
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14.02.2024 15:31 Відповісти
Йой, як же шкода що мені *****.
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14.02.2024 15:31 Відповісти
Працюйте над собою, і з часом перестанете шкодувати через такі дрібниці
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14.02.2024 15:35 Відповісти
О, то скоро ''фарцовщики'' піднімуться
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14.02.2024 15:32 Відповісти
Стара бульба хоче вдягатися як молодики, зпізно вже, готуй мавзолєй чи разом з пуйлом лягайте до володьки картавого по обидва боки.
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14.02.2024 15:32 Відповісти
валетом
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14.02.2024 15:35 Відповісти
Эталон президента для нашего гетьмановича,когда то он им восхищался,аж слюной захлебывался.
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14.02.2024 15:32 Відповісти
Бацькой "васхіщялісь" всі 73 % . На питання "чому?" відповідали: "А ф беларусіі чісьтєнько і парядачєк"!
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14.02.2024 17:54 Відповісти
А ще краще нехай шиють лапті та носять їх і в хвост , і в гриву
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14.02.2024 15:33 Відповісти
карту покажи, *****!
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14.02.2024 15:36 Відповісти
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14.02.2024 15:36 Відповісти
так багато хто і чпокається ліпше... може теж того... заборонити...
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14.02.2024 15:37 Відповісти
Бульбаші, я вам заздрю !!! Таких препіздентів у світі дуже мало !...
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14.02.2024 15:37 Відповісти
Не звертайте уваги- воно ***#нуте.
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14.02.2024 15:41 Відповісти
Невдовзі перейдуть на сірі роби і підніжний корм, як у КНДР. Пуйло веде до цього. Запасу міцності ще надовго вистачить, але час плине швидко.
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14.02.2024 15:42 Відповісти
От батько сказав,це вже так буде,а ні в тюрму,бач що захотіли як Україна.
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14.02.2024 15:43 Відповісти
Дебілу дебілове.

алеж скотина любить майбах і боїнг .

не хоче падла на косміч і ту 134 літали
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14.02.2024 15:47 Відповісти
Ушанка,куфайка, кризові чоботи і в колгосп
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14.02.2024 15:49 Відповісти
Що ще може сказати цей придурок недопрезидент маріонетка путіна ?
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14.02.2024 15:50 Відповісти
https://charter97.org/be/news/2022/4/28/465285/ Оккупанты ходили по Киевской области в деревянных тапочках: фотофакт

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14.02.2024 15:51 Відповісти
Яке ж воно кончене! Тупе, недолуге і кончене створіння!
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14.02.2024 15:54 Відповісти
Эй, тЯрпилы ************, вам назад в "будущее".
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14.02.2024 15:58 Відповісти
И номера на лоб им всем наколоть чтобы сразу было видно кто идет. Гулаг из страны сделал.
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14.02.2024 16:04 Відповісти
Білорусь - це міні музей савєцкага саюза під відкритим небом. Як цьому поцу це вдалося?
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14.02.2024 16:08 Відповісти
Головне щоб це не почув наш Вовочка, а то він любить запозичувати дибільні і совкові ідеї від диктаторів.
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14.02.2024 16:10 Відповісти
Ну так вже є приклад:

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14.02.2024 16:21 Відповісти
Аьо ось ще:

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14.02.2024 16:22 Відповісти
Мабудь це спільна риса диктаторів: вони вважають, що саме одяг визначає сутність людини і її ставлення до суспільства.
Можна відпочивати на дорогому курорті, арендувати яхти, купувати дорогі автівки: жодних претензій, головне ходити в простому діловому одязі.
А купиш американські джинси і ти вже ворог…
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14.02.2024 16:30 Відповісти
Хто до кінця дослухав? Мене на ржач пробило коли він ще й Україну згадав
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14.02.2024 16:37 Відповісти
"А я вам покажу откуда завозят трапки.. Шесть направлений!"
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14.02.2024 16:47 Відповісти
Отличное предложение!
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14.02.2024 16:54 Відповісти
Цей драныкоед шо, не может себе такого позволить, чи тупо жаба заела?
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14.02.2024 16:58 Відповісти
ЗЕ, все таки ты Лох, ответь этому картофельному ганDону , тебя выставляет как лоха перед всем миром..
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14.02.2024 16:59 Відповісти
Нагадує засідання часів політбюро кпрс де мову тримає її ідеолог т.Суслов..І нам нема чого переживати за безхребетну білмолодь,нехай носять те, що пропонує незмінний батька
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14.02.2024 17:25 Відповісти
Тут він правильно говорить. Зажерлися вже корінь. Молодняк борзий. Але і в нас то країна нічого не робить достойного. Що не візьми, все гірше за китай. А поітики тим часом мають курточки за 5-6тис баксів. Про о взагалі мова.
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14.02.2024 18:04 Відповісти
Рыгорыч ,я тебе ешо вот что скажу , эта молодежь еще и жрать хорошую еду хочет , это не смотря на то что у вас картоху и молоко тоже производят ....... и таки , на тебя ***** усатая что не надень , один *** , на мешок с картохой похож
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14.02.2024 18:40 Відповісти
Мудро! Та і мішковина в Білорусії ще є. Шийте...
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15.02.2024 13:41 Відповісти
А що то за терпіла стоїть і так уважно слухає, КГБ, легка промисловість чи комітет молоді і спорту?
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16.02.2024 04:03 Відповісти
Напевно Колінька просив собі якусь обновку, провів бацьку по бутіках і його так поплющило...
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16.02.2024 08:35 Відповісти
А тобі старий Хрич навіщо бренди??))...Для тебе вже виставчить і БелшвейПрому))!!
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16.02.2024 11:57 Відповісти
 
 