Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих розвідувальних дронів. ВIДЕО

Зеленський провів нараду, на якій обговорювалась зброя для боротьби з російськими розвідувальними дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Президент провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів.

"Орлан" або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що в Україні є рішення, як їх осліпити. Також він наголосив на необхідності впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження.

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Глава держави дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості по всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - резюмував президент.

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