Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих розвідувальних дронів. ВIДЕО
Зеленський провів нараду, на якій обговорювалась зброя для боротьби з російськими розвідувальними дронами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
Президент провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів.
"Орлан" або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що в Україні є рішення, як їх осліпити. Також він наголосив на необхідності впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження.
Глава держави дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості по всіх регіонах.
"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
все шо їх об'єднує - наради і бубін рот, більш нічого...
Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
Хіба не цікаво, що вирішив надалі наш любимий народний Генерал?
Но потужно прозаседавшиеся.
https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q
Чекаємо ще, на створення РОБОЧИХ міжгалузевих груп, і тоді нагальну справу, можна вважати ПОХОВАНОЮ, гарантовано…, як ДОЗ та ракетні програми Грім та Нептун, Стугна з 2019 року!!
Гончарук+шмигаль з шараповим підуть, як свідки по ст 28 ККУ.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння…