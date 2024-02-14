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Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих розвідувальних дронів. ВIДЕО

Зеленський провів нараду, на якій обговорювалась зброя для боротьби з російськими розвідувальними дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Президент провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів.

"Орлан" або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що в Україні є рішення, як їх осліпити. Також він наголосив на необхідності впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження.

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Глава держави дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості по всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - резюмував президент.

Читайте також: Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі: ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) ЗСУ (7590) дрони (4765) РЕБ (157)


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Топ коментарі
+15
https://mil.in.ua/uk/news/fond-poroshenka-vklav-150-mln-u-novu-reb-********/ Фонд Порошенка вклав 150 млн у нову РЕБ України

Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
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14.02.2024 17:59
+13
рядом єрмак контолює
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14.02.2024 17:59
+11
з ОПи ЄрЗе через кабана стефа заборонили Порошенку виїзд у відрядження в Мюнхен на безпекову конференцію (причина: Буданга-ГУР повідомив, що на Пороха в Мюнхені загрожує напад, небезпека) та наступну поїздку в Ізраїль, де Порох мав провести остаточні переговори з Натаньяху з приводу комплектації виробництва дронів на опікуваним ним підприємствах

Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
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14.02.2024 18:01
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рядом єрмак контолює
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14.02.2024 17:59 Відповісти
Ще одна нарада і усе буде окей!
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14.02.2024 18:09 Відповісти
Цікаво, чи не забув найвеличніший дати команду Сонцю, щоб те не забуло завтра зійти?
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14.02.2024 18:13 Відповісти
Після наради відос! Ховайтеся кацапи, ми вас нарадами, Ставками і відосами задавимо.
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14.02.2024 18:33 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/fond-poroshenka-vklav-150-mln-u-novu-reb-********/ Фонд Порошенка вклав 150 млн у нову РЕБ України

Саме про "Орлан" та "ZALA".
І це було півроку тому.
А Зеленський тільки прокинувся...
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14.02.2024 17:59 Відповісти
зелені і забеспечення збоєю ЗСУ, це два різні полюси.
все шо їх об'єднує - наради і бубін рот, більш нічого...
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14.02.2024 17:59 Відповісти
И бессмысленное гундосое пердение этим ротом.
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14.02.2024 18:50 Відповісти
з ОПи ЄрЗе через кабана стефа заборонили Порошенку виїзд у відрядження в Мюнхен на безпекову конференцію (причина: Буданга-ГУР повідомив, що на Пороха в Мюнхені загрожує напад, небезпека) та наступну поїздку в Ізраїль, де Порох мав провести остаточні переговори з Натаньяху з приводу комплектації виробництва дронів на опікуваним ним підприємствах

Дивіться "https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q ТЕРМІНОВА заява депутатів "Європейської Солідарності" "
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14.02.2024 18:01 Відповісти
Щось цензор про Залужного ні гу-гу, отримав вказівку з опи?
Хіба не цікаво, що вирішив надалі наш любимий народний Генерал?
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14.02.2024 18:08 Відповісти
І дрони наші вже по рашкінським містам не бьють.
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14.02.2024 18:11 Відповісти
Как далеко это опудало от ВПК и вообще от войны. Житель с планеты наркоманов... Но никак не из Украины.
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14.02.2024 18:09 Відповісти
Февральские тезисы, потужно.
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14.02.2024 18:17 Відповісти
Він щось в тому тямить!?🤔
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14.02.2024 18:20 Відповісти
хай ця антидержавна промоскальська гнусава наволоч засуне ці наради собі в дупу, бо окрім жалюгідного самопіару, який реально ні на що не впливає, все це вбоге шапіто для хронічних імбіцилів ні на що не здатне ... Гнусавопикий клоун давно вже голий і це вже бачать всі, хто має очі, розум та совість ...
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14.02.2024 18:20 Відповісти
Хто уміє блазнювати так як це робить зільонськиЙ ? Хіба тільки Трамп...
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14.02.2024 18:27 Відповісти
Прозаседавшиеся.
Но потужно прозаседавшиеся.
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14.02.2024 18:29 Відповісти
Пліснява працює на *****. Свинохряк ЗНОВУ не випустив депутатів ЄС та Пороха на МЮНХЕНСЬКУ БЕЗПЕКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=iM0dCEMux3Q
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14.02.2024 18:32 Відповісти
"....дав доручення". Круто!
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14.02.2024 18:34 Відповісти
Тому ця мав.па неголена НЕ випускає Порошенка до Ізраїлю, що zeдиктатора туди заборонено запрошувати?
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14.02.2024 18:37 Відповісти
Якщо якісь процеси виходять з під контролю, то в такому випадку потрібно їх очолити, і звести нанівець всі зусилля.
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14.02.2024 19:20 Відповісти
Шапіто.
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14.02.2024 19:21 Відповісти
Коли цей зелений кретин зрозуміє що від кількості проведених нарад зброї більше не стає.Зброю потрібно ВИРОБЛЯТИ!,КУПУВАТИ!,а не наради проводити.
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14.02.2024 19:24 Відповісти
А чому всі присутні очі поопускали? Кажуть, що очі - дзеркало душі! Бояться душі свої показати? Якось так дивно виглядає для дорослих самодостатніх дядьків? Чи вони не самодостатні?
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14.02.2024 19:25 Відповісти
Чомусь перед фінішем, почалися одні НАРАДИ…
Чекаємо ще, на створення РОБОЧИХ міжгалузевих груп, і тоді нагальну справу, можна вважати ПОХОВАНОЮ, гарантовано…, як ДОЗ та ракетні програми Грім та Нептун, Стугна з 2019 року!!
Гончарук+шмигаль з шараповим підуть, як свідки по ст 28 ККУ.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння…
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14.02.2024 20:05 Відповісти
такі доручення тіпа зробити щоб фсьо було за#бісь може давати навіть гарно вихованна мавпа
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14.02.2024 20:16 Відповісти
воно совок невиліковний!
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14.02.2024 20:22 Відповісти
 
 