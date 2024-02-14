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Воїни 118 ОМБр влучно ліквідували окупанта на одному із напрямків фронту. ВIДЕО

Воїни 118-ої окремої механізованої бригади влучно ліквідували окупанта дроном-камікадзе на одному із напрямків фронту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи по окупанту.

Також дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) дрони (4765)


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Топ коментарі
+10
Не знаюнаскільки це правда, але з'явилося відео,що м. порєчєнкова ліквідували в Донецькій обл.

ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області

https://youtu.be/VqC8Olq5df8?si=qYdaYNyMlLjednV3
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14.02.2024 19:47
+8
бінго!
https://www.youtube.com/watch?v=VqC8Olq5df8 ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області
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14.02.2024 19:49
+8
Ні хегггааа сє!!! Оце русохвобія! Якщо правда, то....бессамемучо
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14.02.2024 19:51
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кожному кацапу - по дрону.
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14.02.2024 19:42 Відповісти
Хохлиииииии!
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14.02.2024 19:47 Відповісти
Спіймав, курво, валентинку.
показати весь коментар
14.02.2024 19:47 Відповісти
Не знаюнаскільки це правда, але з'явилося відео,що м. порєчєнкова ліквідували в Донецькій обл.

ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області

https://youtu.be/VqC8Olq5df8?si=qYdaYNyMlLjednV3
показати весь коментар
14.02.2024 19:47 Відповісти
Ні хегггааа сє!!! Оце русохвобія! Якщо правда, то....бессамемучо
показати весь коментар
14.02.2024 19:51 Відповісти
бінго!
https://www.youtube.com/watch?v=VqC8Olq5df8 ЗСУ ліквідували Михайла Поре́ченкова в Донецькій області
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14.02.2024 19:49 Відповісти
Акадэміка????
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14.02.2024 19:50 Відповісти
Вручили иому повістку в ліпші світи
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14.02.2024 19:50 Відповісти
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14.02.2024 19:56 Відповісти
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14.02.2024 20:02 Відповісти
Похоже из той же серии, что и видео этого же канала про смерть Ани Лорак.
https://www.youtube.com/watch?v=NimqrRIFvBA
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14.02.2024 21:52 Відповісти
Гівнюки проти нашіх дрончиків! Там Цезарю пиз...дюлин навішали!!!недотварини кончені.
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15.02.2024 01:03 Відповісти
 
 