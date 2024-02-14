Воїни 118 ОМБр влучно ліквідували окупанта на одному із напрямків фронту. ВIДЕО

Воїни 118-ої окремої механізованої бригади влучно ліквідували окупанта дроном-камікадзе на одному із напрямків фронту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи по окупанту.

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