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Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент прокоментував потоплення російського ВДК "Цезар Куніков", заявивши, що Україна очистить Чорне море від терористичних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського.

"Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів.

Слава всім, хто бʼється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих розвідувальних дронів. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) звернення (608)


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Топ коментарі
+29
Дайте йому маску та ласти!
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14.02.2024 20:29
+27
випригнув, не здержався - це я це я!
оплескайте мене!
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14.02.2024 20:27
+27
І гирю на шию!)))
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14.02.2024 20:30
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Все зробимо, Головне з голоду не "окочуриться"..
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14.02.2024 20:25 Відповісти
отакої, з якого дива голод?...
від бзгрошів,я швидше страждатимем, коли податки сплатять зерном, а потім ним же з бюджету виплатять зарплати, пенсії і соціальну допомогу...
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14.02.2024 21:13 Відповісти
У мосєйсучки спитай, вона знає чим окрайця намазать...
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14.02.2024 22:51 Відповісти
випригнув, не здержався - це я це я!
оплескайте мене!
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14.02.2024 20:27 Відповісти
Ми орали!
Я та трактор!

Трактор в полє тягне плуга.
То Зеленського заслуга!

Без Володі навіть ге то шо дрони не гудуть, без Володв сонце не встає та вітерець не дмуха.
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14.02.2024 21:14 Відповісти
не для того українці море викопали. щоби ним шастал рускій воєнний корабль
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14.02.2024 21:15 Відповісти
зелене поцоване чмо---вже рвотний рефлекс з його харі
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14.02.2024 21:20 Відповісти
Дайте йому маску та ласти!
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14.02.2024 20:29 Відповісти
І гирю на шию!)))
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14.02.2024 20:30 Відповісти
И белую тонкую дорожку напоследок нюхнуть.
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14.02.2024 20:43 Відповісти
Никуя ему не давать, ломка этого поца-лучше некуда для его песдица...
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14.02.2024 21:07 Відповісти
Селедку ловить? Дайте ему селедки
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14.02.2024 22:21 Відповісти
дайте йому селедку і балалайку
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15.02.2024 01:51 Відповісти
і по харі тею резиною...
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15.02.2024 05:00 Відповісти
краще він прокоментував дії в парламенті свого подєльніка по кавеену.
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14.02.2024 20:29 Відповісти
Ну як же без цього най-най най
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14.02.2024 20:31 Відповісти
Хочу побачити, як ракетний крейсер з *калібрами* булькає.
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14.02.2024 20:31 Відповісти
це не призедент - це клован який своїм займанням посади Президента України ганьбить саму посаду..
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14.02.2024 20:32 Відповісти
Це -Абинепорошенко. 73 % мудрого наріду зробили самі себе разом. Так що хейтити ЗЕ немає ніякого сенсу. Він не може ганьбити посаду президента .Так сантехнік не може ганьбити посаду директора бо не відповідає займаній посаді.
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14.02.2024 22:10 Відповісти
унітаз забитий..
сантехнік руку туди по плече - виймає повну жменю лайна...
другий туди руку, знову жменя лайна...
та ви шо туди сeрете?
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14.02.2024 22:16 Відповісти
Вова, а ти тут причому? А, не встиг завадити, вгадав?
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14.02.2024 20:32 Відповісти
Осел щось дуже соромливо применшив свої заслуги. Адже це він спланував та дав наказ на цю операцію. Він вчився військовій стратегії та тактиці ще будучи в кварталі95, таємно. Разом з Юзіком, Лисим та Ермаком. Перших двух ми ще побачимо в ділі.
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14.02.2024 20:32 Відповісти
Напевне кермував дронами
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14.02.2024 20:56 Відповісти
Ну.....керував... Не всі про це повинні знати. Це секрет.
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14.02.2024 21:22 Відповісти
Парламентська республіка Україна - без Президентів.
однодуполізово повинно зникнути...
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14.02.2024 20:33 Відповісти
ЗЕлена гидота, ти краще крок за кроком очисти власний офіс від єрмаків-татарових-смірнових-шурмів-портнових та іншої промоскальської мерзоти, або йди з посади вслід за рускім карабльом....
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14.02.2024 20:43 Відповісти
ми не вміємо вибирати Президентів - нас не навчили.
ми вміємо вибирати царів і клованів і це повинно припинитися.
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14.02.2024 20:44 Відповісти
дурні українці вибирають того, кого кацапи підсунуть ( якуновича), або того кого каламойша висуне
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15.02.2024 01:57 Відповісти
українці не дурні, довірчіви *****?
так, це є - але не дурні...
категорично не згоден - зліше треба бути...
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15.02.2024 02:03 Відповісти
розумні не вибирають того кого підсунув каламойша
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15.02.2024 18:26 Відповісти
Це він про асфальт чи бітум для великого …
Мабуть, він уже і забув, свої попередні виступи з 2019 року про ЗСУ…
Щось з ПАМЯТЮ ..
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14.02.2024 20:45 Відповісти
Всьо,молодець бубочка,весь день старався.Тепер какай,мий ноги і лягай спатки.
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14.02.2024 20:46 Відповісти
Ми крок за кроком очистимо Чорне море

Ми?
А хто ще окрім тебе?
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14.02.2024 20:47 Відповісти
Мене дивує інше, про які ТЕРОРИСТИЧНІ ОБ'ЄКТИ воно меле на другий рік повномасштабної війни.....
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15.02.2024 06:31 Відповісти
Наш очиститель!
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14.02.2024 20:48 Відповісти
🔥 ЗЕ ХОЧЕТ САМ РУКОВОДИТЬ ФРОНТОМ.. ПУТЛЕР ЭТИМ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ.. СЫРСКИЙ ОЦЕНИЛ ЗАЛУЖНОГО - БРИГИНЕЦ
https://www.youtube.com/watch?v=M8x4K5rGCsY
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14.02.2024 20:48 Відповісти
Топити флот рф це дуже добре. Але чи забезпечить перемогу повне потоплення флоту рф в Чорному морі? Ні. Може краще витрачати ресурси на щось дійсно важливе?
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14.02.2024 20:49 Відповісти
Так ніби сам його потопив..Вечірній піар-вкид вузького внутрішнього вжитку для невимогливої фан-зони... Очищаєте вдало Ви лише країну від людей !
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14.02.2024 20:52 Відповісти
ты предлагаешь сдаться лаптям ?
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14.02.2024 20:54 Відповісти
Містер мускул з Вілья баджо.
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14.02.2024 20:53 Відповісти
і знову на екранах України, у всій красі "суфлер рашистського "зеленого кагалу" тьфу ти плять,,,,кварталу...
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14.02.2024 20:53 Відповісти
Ти б свою ОПу спочатку очистило, одоробло ти гундосе!
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14.02.2024 20:53 Відповісти
Туди треба кілька дронів для очистки направити
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14.02.2024 20:59 Відповісти
Цікаво, чи уявляли собі кацапи, що держава без жодного корабля буде ганяти їхній флот, як сидорову козу? Питається - на якого біса їм той Крим із свистополем?
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14.02.2024 20:57 Відповісти
Спершу очисть владу, і почни з себе.
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14.02.2024 20:57 Відповісти
ЧФ Рашки незабаром
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14.02.2024 21:10 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1757836221663842808 40 мин

Залужный на основе военного опыта и образования попросил полмиллиона воинов для ВСУ, чтобы выгнать русских выродков, за границы Украины. Вместо, того что-бы конфисковать у олигархов все награбленное и нанять полмиллиона профессиональных воинов, стратег Зеленский выгнал Залужного.
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14.02.2024 21:17 Відповісти
Маю надію що тих "гнидопредставиків опу "при зміні влади непропустять за кордон і їх чекає народний суд,і не той що створив Татаров.
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14.02.2024 21:18 Відповісти
Ми - це хто, тупорилий ішак, дєрмак з агрохімією. Чмо безтолкове.
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14.02.2024 21:26 Відповісти
піариться на зсу--тепер він главний бо залужного вигнав
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14.02.2024 21:34 Відповісти
В своєму "мозоку" він вже крок за кроком гуляє по Чорному морю.
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14.02.2024 21:38 Відповісти
- Соломон Яковлевич, наше вам с кисточкой! И кудой вы идёте?
- Иду покупать яички.
- К Циле в лавку или на Привозе?
- Та нет, в море...пока теплое....
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14.02.2024 22:50 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Да чтож, ты будешь делать... Все меньше вопросов, почему Зеленский выгнал Залужного. Брат Михаила Подоляка является действующим полковником ФСБ и живёт в Москве.

Снятие Генерала Залужного и ослабление ВСУ вероятно тоже направленно на замораживание войны, чего и добивается Кремль.
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14.02.2024 21:39 Відповісти
"І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів." Джерело:

Так само, як очистили від мінних загороджень південь країни? Під особистим керівництвом і присутністю? А мордатий з лисим будуть відволікати снайперів (у них ряхи по-більше будуть)?

А що там з ГУР, який випустив абдристовича, але знову не випустив Порошенка? Все норм?
А тобі не загрожує небезпека, якщо ти їдеш в тому ж напрямку, тим самим маршрутом і на ту ж саму конференцію? Нє?
Чи ГУР, який "проє@алі" прорив рашистів в Авдіївці по трубах каналізації (а це не день і, навіть, не тиждень робіт) зможе когось захистити тут краще, ніж всі служби безпеки на БЕЗПЕКОВІЙ конференції там?

І хто ж "розколює" суспільство? Хто ж демотивує громадян? Та стопудово Пєтя!
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14.02.2024 21:40 Відповісти
Гей, ти, недоверховний, не ми, а ЗСУ!!!!!
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14.02.2024 21:55 Відповісти
Чи не ти, гнусавопика гидота, з 2019 припинив фінансування протикорабельних ракет Нептун? Які розроблялися та будувалися за часів Порошенка? Саме ти, промоскальська гнусавопика курва, дав команду припинити фінансування програми протикорабельних ракет Нептун у 2019. Напевно ти, Вован, сподівався що Одесу твої оманські партнери з кремля "вазьмут за трі дня", як і всю Україну??? А воно он як вийшло, твої кремлівські куратори, Вован, як взяли за щєку 24.02.22. так і досі смокчуть, лише свої "скрєпи" періодично ковтають ...
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14.02.2024 22:06 Відповісти
ця зелена хвороба до відплесковування самого себе - до прихіатрів.
і ті на сраку сядуть...
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14.02.2024 22:07 Відповісти
Всплив підводний диверсант, який і затопив кацапське корито.
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14.02.2024 22:08 Відповісти
Що, крім об'єктиву свого смартфона, очистив ЗЄ? Хто це "ми"?
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14.02.2024 23:28 Відповісти
впевнений в Україні нема голоснувших за бубу,
парадокс - їх нема, а буба є
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15.02.2024 01:54 Відповісти
на донатах можна продержатися якийсь певний час - перемогти неможливо!
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15.02.2024 02:20 Відповісти
ви коли небуть збавитеся від криворогатих слів-паразитів "потужно" і "членкіня"?
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15.02.2024 02:39 Відповісти
 
 