Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент прокоментував потоплення російського ВДК "Цезар Куніков", заявивши, що Україна очистить Чорне море від терористичних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського.

"Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів.

Слава всім, хто бʼється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!", - сказав Зеленський.

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