ГО "Перевізники західного регіону" планує мирну акцію протесту і висунула вимоги українській владі, - заява. ВIДЕО
Голова громадської організації "Перевізники західного регіону" Куценко Віталій звернувся до влади України й озвучив сформовані вимоги протестувальників на кордоні із Польщею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву ГО "Перевізники західного регіону".
Члени громадської організації "Перевізники західного регіону" виставили вимоги мирної акції протесту до української влади:
- Справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України.
2. Активна участь влади: Уряду й зокрема Міністерства інфраструктури України для розблокуванню митних переходів із польської сторони та недопущення в подальшому таких дій.
3. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.
"Учасники акції переконані, що кордони - не місце для протестів, але вимушені розпочати протест, адже не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні.
Тому вранці 15 лютого о 8:00 учасники протесту виїжджають із Княгининка поблизу Луцька. Дорогою до колони приєднуються водії та перевізники із Ковеля та Любомля", - ідеться в заяві.
Як зазначається, початок акції протесту на пункті пропуску "Ягодин" розпочнеться о 10:00 поблизу готелю "Ягодин".
У ГО наголошують також на тому, що повного блокування кордону не буде. Протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати подальшому руху Україною тільки польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.
"Наразі акція запланована на один місяць із можливістю продовження, якщо ситуація на кордоні не зміниться", - додали в ГО.
Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також під’їзди до залізниць і морських портів.
Будь ласка, зачекайте...
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А зброю поляки дають не просто так - а щоб самим не воювати
Может проще навести порядок? Тем более, что это возникает не только с поляками. И при том, что другой географии у нас с вами нет.
https://www.rp.pl/przestepczosc/art38445281-importerzy-i-posrednicy-scigani-za-falszywe-zboze-z-ukrainy
Мізки краще собі купи, а то українці вже починають забувати хто прихистив сотні тисіч біженців з України в 2022.
Тобто, ми повинні вести переговори з керівництвом ЄС, щоб воно на догоду польським фермерам і нам у збиток відмінило своє рішення?
Організатори блокади:
1. Рафал Меклер з Любліна, власник Rafał Mekler TRANSPORT, з 2013 р. заробляє на міжнародних перевезеннях. Він раніше неодноразово бідкався через те, що війна позбавила його російського і казахського, а також частково білоруського ринків. На додачу він ретранслював відверто антиукраїнські наративи і критикував "бандерівську" Україну.
2. Януш Корвін-Мікке, засновник і лідер ультраправої, проросійської, євроскептичної партії "Конфедерація свободи і незалежності" ("Конфедерація"). Корвін-Мікке відповідав за проведення антиукраїнських акцій, їздив до Криму, і злочини Росії на Київщині заперечував. Відпрацьовує російські гроші шляхом організації протестів перевізників і фермерів на кордоні з Україною.
3. "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Цей "Комітет" було створено у вересні минулого року, офіційна сторінка у Facebook в нього з'явилася 28 жовтня і вже за тиждень розпочалися перші протести перевізників на кордоні з Україною. Пізніше до "Комітету" доєдналися декілька інших маловідомих організацій на кшталт "Підкарпатського обманутого села".
https://www.youtube.com/watch?v=B8roc9r_3gs
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тсс... я навіть знаю, про кого подумають...
В Харкові як що польских продовольчих товарів і є 10 %, то і то хорошо.
Проблема що кацапські попадаються і різних "Великих Кишенях".
2022 рік ВРОДІ І НЕДАВНО БУВ, А ВЖЕ ВСТИГЛИ ЗАБУТИ ХТО НАШИХ БІЖЕНЦІВ ПРИХИСТИВ
СОТНЯМИ ТИСЯЧ І НАДАВ ЖИТЛО І ПРИХИСТОК.
За рахунок дешевої раб-сили непогано підняла свою економіку.
Які грощі Польша отримувала від ЄС у лютому 2022 дебіл.
і мандруй по адресі кацапського корабля
Чому народ України іноді називають дебілами ? Диву даюсь.