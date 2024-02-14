ГО "Перевізники західного регіону" планує мирну акцію протесту і висунула вимоги українській владі, - заява. ВIДЕО

Голова громадської організації "Перевізники західного регіону" Куценко Віталій звернувся до влади України й озвучив сформовані вимоги протестувальників на кордоні із Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву ГО "Перевізники західного регіону".

Члени громадської організації "Перевізники західного регіону" виставили вимоги мирної акції протесту до української влади:

Справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України.

2. Активна участь влади: Уряду й зокрема Міністерства інфраструктури України для розблокуванню митних переходів із польської сторони та недопущення в подальшому таких дій.

3. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.

"Учасники акції переконані, що кордони - не місце для протестів, але вимушені розпочати протест, адже не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні.

Тому вранці 15 лютого о 8:00 учасники протесту виїжджають із Княгининка поблизу Луцька. Дорогою до колони приєднуються водії та перевізники із Ковеля та Любомля", - ідеться в заяві.

Як зазначається, початок акції протесту на пункті пропуску "Ягодин" розпочнеться о 10:00 поблизу готелю "Ягодин".

У ГО наголошують також на тому, що повного блокування кордону не буде. Протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати подальшому руху Україною тільки польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

"Наразі акція запланована на один місяць із можливістю продовження, якщо ситуація на кордоні не зміниться", - додали в ГО.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також під’їзди до залізниць і морських портів.