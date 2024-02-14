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ГО "Перевізники західного регіону" планує мирну акцію протесту і висунула вимоги українській владі, - заява. ВIДЕО

Голова громадської організації "Перевізники західного регіону" Куценко Віталій звернувся до влади України й озвучив сформовані вимоги протестувальників на кордоні із Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву ГО "Перевізники західного регіону".

Члени громадської організації "Перевізники західного регіону" виставили вимоги мирної акції протесту до української влади:

  1. Справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України.
    2. Активна участь влади: Уряду й зокрема Міністерства інфраструктури України для розблокуванню митних переходів із польської сторони та недопущення в подальшому таких дій.
    3. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.

"Учасники акції переконані, що кордони - не місце для протестів, але вимушені розпочати протест, адже не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні.

Тому вранці 15 лютого о 8:00 учасники протесту виїжджають із Княгининка поблизу Луцька. Дорогою до колони приєднуються водії та перевізники із Ковеля та Любомля", - ідеться в заяві.

Як зазначається, початок акції протесту на пункті пропуску "Ягодин" розпочнеться о 10:00 поблизу готелю "Ягодин".

У ГО наголошують також на тому, що повного блокування кордону не буде. Протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати подальшому руху Україною тільки польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

"Наразі акція запланована на один місяць із можливістю продовження, якщо ситуація на кордоні не зміниться", - додали в ГО.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також під’їзди до залізниць і морських портів.

Автор: 

блокада (737) кордон (4775) перевезення (1010) Польща (8535)


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Топ коментарі
+30
Перевізники все вірно роблять!! А я як споживач, також приймаю участь в акції проти польських товарів, які заполонили полиці наших магазинів. І сподіваюсь свідомих українців буде багато і ми будемо купувати в першу чергу вітчизняні товари
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14.02.2024 22:27
+19
Зелєнскій ясно сказав - він не тряпка якась, щоб з поляками говорити. "Само рассясьотся!". Ще більше півроку тому сказав Ніколидумаючий Стратег.
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14.02.2024 22:22
+18
Колись давно мій тато, якого москалі засадили на 15 років за пособнічєство банформірованіям, але він щасливо вийшов у 1954 після смерті Сталіна, казав: москаль дурний, а поляк - підлий. І сказав навіть одну дуже дивну як на мене річ: якби Львів і західну Україну повернули полякам після Другої Світової, то він би виїхав в УРСР. Тепер я дещо його розумію.
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14.02.2024 22:27
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ну, понеслись фіри по купинам...
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14.02.2024 22:21 Відповісти
Головне щоб фіри не їхали дорогою Дубно-Луцьк бо там такі ямиська що не доїдуть .
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14.02.2024 22:33 Відповісти
Зовсім інша траса.
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14.02.2024 22:51 Відповісти
так, зовсім інша траса. Метафорична.
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14.02.2024 22:59 Відповісти
Княгининок за Луцьком, на ковельській трасі. Зараз не знаю, давно з Луцька не виїжджала, але кілька років тому, круг Луцька покритття було ідеальним.
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15.02.2024 09:18 Відповісти
Якщо не вирішити цю проблему експорту с\г продукції із України, то вона загострить наші відносини з Польщею, а там із іншими країнами .
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15.02.2024 07:48 Відповісти
проблема з експортом зараз вирішується на Чорному морі.
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15.02.2024 14:26 Відповісти
Зелєнскій ясно сказав - він не тряпка якась, щоб з поляками говорити. "Само рассясьотся!". Ще більше півроку тому сказав Ніколидумаючий Стратег.
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14.02.2024 22:22 Відповісти
во время войны никакие акции низзя.
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14.02.2024 22:24 Відповісти
3. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку - Срочно организовать набор в полицию, для охраны водителей! Ну или тех, со школ подключить...
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14.02.2024 22:26 Відповісти
Колись давно мій тато, якого москалі засадили на 15 років за пособнічєство банформірованіям, але він щасливо вийшов у 1954 після смерті Сталіна, казав: москаль дурний, а поляк - підлий. І сказав навіть одну дуже дивну як на мене річ: якби Львів і західну Україну повернули полякам після Другої Світової, то він би виїхав в УРСР. Тепер я дещо його розумію.
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14.02.2024 22:27 Відповісти
Ну не дивно, що обрав би "савєти", у вас такий самий савецкий менталітет, де всі навкруги п@раси, а ми молодці, клоунів наобирали тепер пожинаємо.
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14.02.2024 23:01 Відповісти
Підар,ти проживши те життя що людина в таборах прожила,потім будеш піздити
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15.02.2024 01:23 Відповісти
Перевізники все вірно роблять!! А я як споживач, також приймаю участь в акції проти польських товарів, які заполонили полиці наших магазинів. І сподіваюсь свідомих українців буде багато і ми будемо купувати в першу чергу вітчизняні товари
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14.02.2024 22:27 Відповісти
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14.02.2024 22:42 Відповісти
Я только за. Начнем с польских САУ Краб, потом перейдем на польские БТР Росомаха, на польские танки, ракеты, РСЗО, самолеты и прочее оружие и боеприпасы от поляков. Потом закроем полностью границу, выкопаем ров, натянем колючку и покажем полякам кузькину мать. Так?
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14.02.2024 22:58 Відповісти
Якщо виїдуть всі українські заробітчани Польщі буде пісєц.
А зброю поляки дають не просто так - а щоб самим не воювати
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14.02.2024 23:10 Відповісти
Так и зерно продают наши трейдеры по черным схемам не просто так
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14.02.2024 23:19 Відповісти
Згоден з вами - мутна історія .
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14.02.2024 23:22 Відповісти
Вот именно - мутная. Надоели уже эти манипуляции от ольгинских и наших ботов, а также от полезных дураков. Там нет ни зернышка наших фермеров, как боты эти дни пытаются представить. Такие слезливые видео вкидают, закачаешься. Фермеры уже продали зерно трейдерам, причем очень дешево, и получили свои деньги. Это зерно трейдеров. Все остальное - это манипуляции на эмоциях.

Может проще навести порядок? Тем более, что это возникает не только с поляками. И при том, что другой географии у нас с вами нет.
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14.02.2024 23:57 Відповісти
Ну якщо схеми чорні , то де ж знаменита правоохоронна система європейська , чому і досі винуватці не за гратами ? Нас же вимагають саме ці стандарти прийняти , може і у Європі не все так ОК ? ((
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14.02.2024 23:37 Відповісти
Так они как-раз своих барыг нашли и наказали. И попросили это же сделать у нас, найти и наказать своих. А в ответ даже не тишина, а бычарство. И новые схемы через Германию И это не поляки вывели из Украины в офшоры 12 миллиардов баксов за проданное зерно.

https://www.rp.pl/przestepczosc/art38445281-importerzy-i-posrednicy-scigani-za-falszywe-zboze-z-ukrainy
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15.02.2024 00:07 Відповісти
Ну так поясни якщо "нашлі і наказалі " , то хто ж тоді купує в Польщі українське збіжжя?? Всі ж уже поляки "наказані " , проблема вирішена (( Може проблема в іншому - ти не просто російською пишеш , а на кацапію працюєш своїми коментарями ?
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15.02.2024 10:21 Відповісти
Ну и? Тяжело доходит смысл написанного или не понимаешь польского? Твои проблемы. Ты же только трындел про "знаменита правоохоронна система європейська". А про язык дебилы начинают вспоминать когда сели в лужу и нечего сказать по существу. Выше тебе абсолютно ничего не мешало писать свои высеры. Гуляй Вова.
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15.02.2024 10:33 Відповісти
Оцифрований кацапсбкий тролику! То чого ж поляки купують і далі українське зерно ? Адже проблема просто вирішується - не купуйте , його ніхто везти не буде Щодо "вспомінанія язика " язиком лижуть , розмовляють - мовою тому в калюжі ти , при цьому намагаєшся в неї іще і перднути .
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15.02.2024 10:46 Відповісти
"А зброю поляки дають не просто так - а щоб самим не воювати" І не тільки щоб не воювати , а тому що взамін за стару совкову отримують нову американську , а за вироблену у Польщі -гроші від тих самих американців .
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14.02.2024 23:35 Відповісти
Прикинь , поляки коли блокували кордон восени , навіть гуманітарку не пропускали , не те що зброю (( Ну то нічого страшного , ти і далі розповідай як ми від поляків відгороджуємося , це ж ми ініціювали блокування доріг , це ми вимагаємо проводити аналіз всього транзитного збіжжя поляками , ну і це ми купуємо своє власне зерно для польських потреб за демпінговими цінами І як воно так виходить , що польська влада репетує про українських олігархів що прагнуть нажитися на продажу зерна полякам , але при цьому не має претензій до поляків , які те зерно ( якщо владі польській вірити ) в українських олігархів купують ?
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14.02.2024 23:33 Відповісти
Спочатку треба ще зобов'язати магазини зазначати на цінниках країну виробника. В інет магазах теж.
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14.02.2024 23:07 Відповісти
Давайте ще й палити машини почнемо палити один другому,на радість кацапам.При-дур-ки!
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14.02.2024 23:38 Відповісти
Які проблеми - ще НА* всюПольшу пошли і всіх поляківі проволай КАЦАПИ НАЩІ БРАТИ
Мізки краще собі купи, а то українці вже починають забувати хто прихистив сотні тисіч біженців з України в 2022.
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15.02.2024 02:31 Відповісти
А яким чином українська сторона може забезпечити розблокування польсько-українського кордону із польської сторони? Відіслати в Польщу бригаду десантників щоб надавали прокацапським мітингарям по хребту і відбили остаточно бажання займатися провокаціями?
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14.02.2024 22:28 Відповісти
Шляхом дипломатичних перемовин , звісно на них не сосон корабельних делегувати потрібно , бо сосни можуть полякам сподобатися .
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14.02.2024 23:40 Відповісти
"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."

Тобто, ми повинні вести переговори з керівництвом ЄС, щоб воно на догоду польським фермерам і нам у збиток відмінило своє рішення?
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15.02.2024 08:02 Відповісти
Кому це нам дебіл, ти один з Зе команди ?
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15.02.2024 14:34 Відповісти
Заслати в Польщу групу ГУР та виловити організаторів блокади - ненависників України і любителів параші. Вивезти їх в білоруські ліси, показати дорогу на москву і нехай там бульбенфюреру доказують, що вони не заслані диверсанти.

Організатори блокади:
1. Рафал Меклер з Любліна, власник Rafał Mekler TRANSPORT, з 2013 р. заробляє на міжнародних перевезеннях. Він раніше неодноразово бідкався через те, що війна позбавила його російського і казахського, а також частково білоруського ринків. На додачу він ретранслював відверто антиукраїнські наративи і критикував "бандерівську" Україну.

2. Януш Корвін-Мікке, засновник і лідер ультраправої, проросійської, євроскептичної партії "Конфедерація свободи і незалежності" ("Конфедерація"). Корвін-Мікке відповідав за проведення антиукраїнських акцій, їздив до Криму, і злочини Росії на Київщині заперечував. Відпрацьовує російські гроші шляхом організації протестів перевізників і фермерів на кордоні з Україною.

3. "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту". Цей "Комітет" було створено у вересні минулого року, офіційна сторінка у Facebook в нього з'явилася 28 жовтня і вже за тиждень розпочалися перші протести перевізників на кордоні з Україною. Пізніше до "Комітету" доєдналися декілька інших маловідомих організацій на кшталт "Підкарпатського обманутого села".
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15.02.2024 00:31 Відповісти
Яніна соколова показали цих рашистсько-польських покидьків, які організовують блокаду кордону.
https://www.youtube.com/watch?v=B8roc9r_3gs
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15.02.2024 01:59 Відповісти
Може й собі акцію влаштувати??
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14.02.2024 22:30 Відповісти
Акція - "продам дешево "Голос Держави"
...............................................................
...............................................................

тсс... я навіть знаю, про кого подумають...
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14.02.2024 22:36 Відповісти
Який ти веселий..
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14.02.2024 22:42 Відповісти
українцям без гумору не можна
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14.02.2024 22:44 Відповісти
влада зовсім усунулась таке відчуття що вона цьому дуже зацікавлена чим хуже країні тим ім краще
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14.02.2024 22:35 Відповісти
Я вважаю що найбільш практичними будуть дипломатичні зусилля української влади ,як стосовно поляків так і в напрямку ЄС... І якщо ці чуваки хочуть дати Зе владі копняків то це цілком слушно
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14.02.2024 22:36 Відповісти
У нас головний дипломат Єрмак, а міністр ЗС ганчірка і нею Єрмак витирає ноги.
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14.02.2024 22:53 Відповісти
Ну хоч якась відповідь полякам бо ці польські клопи на кордоні зовсім здуріли. Молодці.
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14.02.2024 22:43 Відповісти
Я впевнена влада не заважатиме нашим перевізникам
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14.02.2024 22:44 Відповісти
а я впевнений,що вона не заважатиме польським блокіраторам і польським агроолігархам...
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14.02.2024 22:46 Відповісти
Дивовижна пасивність Зєльонки і Ко у справі пшекоблокади нашого кордону.яка триває вже декілька місяців,не може не спричиняти деякі роздуми...Боневтікла влада дуже злопам"ятна і злостива,Червінського тримають місяцями в СІЗо,Порошенка не випускають,іще багато всього,а з пшекоблокадою дуже пасивна. Таке враження,що Квартал Боневтіків діє в усіх інтересах крім українських. Чим Україні гірше тим боневтікам краще?
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14.02.2024 22:45 Відповісти
я про це написав, рівно після увімкнення телемарафету
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15.02.2024 01:30 Відповісти
Звернення в пустоту,бо поняття ВЛАДА дуже розширене. До кго конкретно звернення? НУ і друге .Якщо ми хочемо купувати продукти харчування в два рази дорожче--то забороняйте їх доставку з Польщі до України. А де постійна ( без бикування) дипломатія,де аналіз профільних структур причин таких дій . НУ і де ЗАКОН? Роздмухування конфліктів з нашими сусідами---це для москви свято,бо вони все роблять для цього. НАМ СТРАШНІШІ НАШІ ВОШИ,
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14.02.2024 22:53 Відповісти
https://youtu.be/B8roc9r_3gs?t=228 хто керує польськими "фермерами"
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14.02.2024 23:02 Відповісти
польські товари стали гамно, в першу чергу запчастини для авто , потім продукти харчування. Наші вітчизнянні товари на багато якіцсніш
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14.02.2024 23:07 Відповісти
Чому полиці українських супермаркетів завалені польськими продуктами! Бойкот польським продуктам і бізнесу!
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14.02.2024 23:11 Відповісти
Думаю,що ви ДУЖЕ перебільшуєте ,що супермаркети "завалені "польськими продуктами Не буде імпорта---цени піднімуться Молочка польська дешевша,а якість краща. картопля наша гірша
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14.02.2024 23:30 Відповісти
Ага, польский товар на польскому товарі і польским товаром поганяє 😃
В Харкові як що польских продовольчих товарів і є 10 %, то і то хорошо.
Проблема що кацапські попадаються і різних "Великих Кишенях".
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15.02.2024 02:37 Відповісти
военного стана вже нема?
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14.02.2024 23:23 Відповісти
Він вже сказав що він не тряпка, чого ви ще хочете?
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14.02.2024 23:34 Відповісти
ТЦК за підтримки ФСБ, ой СБУ вас вже чекає. А там вже й тітушки разом із ТЦК збираються...
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14.02.2024 23:46 Відповісти
Тут повинні працювати спеціалісти, дипломати. Є проблема для нас.
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15.02.2024 00:17 Відповісти
БОЙКОТУЙТЕ ПОЛЬСЬКІ ТОВАРИ! НЕ КУПУЙТЕ ЇХ!
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15.02.2024 01:09 Відповісти
Мудріше буде бойковувати твої висери.
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15.02.2024 02:34 Відповісти
Дайте їм канчуків.
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15.02.2024 02:18 Відповісти
Замість бойкоту, саме те, що треба.. Важко буде так відразу відмовитися від польської горілки і кави...
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15.02.2024 12:19 Відповісти
ПРОБЛЕМА ВІЧНА ДЛЯ УКРАЇНИ - ЗАКОРОТКА ПАМ'ЯТЬ І ДУМАЮТЬ ЕМОЦІЯМИ (ДУПОЮ)
2022 рік ВРОДІ І НЕДАВНО БУВ, А ВЖЕ ВСТИГЛИ ЗАБУТИ ХТО НАШИХ БІЖЕНЦІВ ПРИХИСТИВ
СОТНЯМИ ТИСЯЧ І НАДАВ ЖИТЛО І ПРИХИСТОК.
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15.02.2024 02:33 Відповісти
За наших біженців Польща отримала непогані гроші від ЄС.
За рахунок дешевої раб-сили непогано підняла свою економіку.
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15.02.2024 08:14 Відповісти
Ти шо кончений подоляцький ?
Які грощі Польша отримувала від ЄС у лютому 2022 дебіл.
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15.02.2024 14:15 Відповісти
Щезни, придурку.
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15.02.2024 14:21 Відповісти
подоляцьке лайно вийди з проксі
і мандруй по адресі кацапського корабля
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15.02.2024 14:35 Відповісти
Ну і правильно.Блокуєм всю польску аграрку і продовольство яке їде в Україну.Подивимся що тоді полякі заспівають.
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15.02.2024 02:40 Відповісти
Ще один короткопамятний.
Чому народ України іноді називають дебілами ? Диву даюсь.
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15.02.2024 14:17 Відповісти
В мене інша позиція і звичайно думка по цій історії. Справа в тім, що ви не побачите там жодного українського фермера, бо у них, наприклад по 100 доларів США бариги від слуг скупили зерно по фіктивних документах фірм-одноднєвок і оформили пакет документів на вивіз транзитом через Польщу зерна, знайшли там таких же самих бариг і продали їм зерно по 200 доларів США для переробки. А польські фермери мали здати своє зерно цим закупщикам по 300 доларів і звичайно бариги в них таке зерно не купили, бо їм краще взяти українське дешеве. То самі вирішуйте чому так поступають поляки. Але можуть бути і інші обставини.
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15.02.2024 12:54 Відповісти
За його словами, українське збіжжя нібито прямує транзитом до Німеччини, але звідти через неналежну якість "на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя". Він додав, що схожі випадки є також в портах. Джерело: https://biz.censor.net/n3472966
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15.02.2024 14:25 Відповісти
Тобі яке до того діло гальмо, тобі з того зерна нічого не світить 😁
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15.02.2024 14:36 Відповісти
 
 