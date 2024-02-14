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Російський священник видерся на танк та благословив окупантів на війну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВIДЕО

Російський священник приїхав в зону бойових дій та видерся на танк з промовою до окупантів. Піп благословив російських загарбників та сказав, що головна місія Росії - "звільнити Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Готувався-готувався, мріяв-мріяв на передок потрапити. А коли потрапив – облажався і забув прихопити на "нуль" святі дари", - каже священник.

Дивіться: Окупант зізнався нашим воїнам, що його "побратимів" ліквідував російський дрон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) священник (159)


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Топ коментарі
+26
в кацапів немає церкви. Є сєкта гундяєва.
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14.02.2024 23:22
+18
Подивіться на його мармизу. Він же вгашений. Очі залиті. Шкода шо з танка не впав, став би зіркою ютюба.
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14.02.2024 23:19
+15
А щоб ти сказилося, падло
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14.02.2024 23:18
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вода з калюжі недорого коштує. іконку екіпажу хоч подарував?
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14.02.2024 23:14 Відповісти
***** гаппон гундчевский членосос как и вся РПЦ там же пехераст на содомите с монашками лесбиянками садистами педофилией и серийными убийцами
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15.02.2024 00:12 Відповісти
Втомився плюсовати( Літачки, арта, МТ-ЛБ є?
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15.02.2024 01:07 Відповісти
такі фотопідтвердження дебілізму кацапів дуже важко знаходити в інеті, бо такі речі у них зазвичай прирівнюютьс до таємниці, як якійсь найновіший комплекс динамічного захисту, або будь-яка інша військова технологія.
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15.02.2024 01:15 Відповісти
Олівецць з надписом "Рєлігія - опіум для наріда"?
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15.02.2024 01:54 Відповісти
ні, там більш розповсюджені ікони. Зазвичай вони у плитоноску пхають ікони жені родіонова, убієнного у Чеченській війні.
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15.02.2024 02:08 Відповісти
Дрончика там не вистачило на це жирне рило разом з його танчиком!
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15.02.2024 14:15 Відповісти
Бог закликає до любові, а pуська Церква закликає до війни.
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14.02.2024 23:15 Відповісти
в кацапів немає церкви. Є сєкта гундяєва.
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14.02.2024 23:22 Відповісти
Це не руська церква, московитська.
Гундяєв благославляє на порушення заповідей Божих, про що це говорити?

Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
Не вбивай.
Не чужолож.
Не кради.
Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
Не пожадай жінки твого ближнього.
Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього.
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14.02.2024 23:45 Відповісти
Це все так, крім одного - ключового слова "ближній".
гундяй казав "З НЕ ближнім можеш робити ВСЕ - вбивати, насилувати, відбирати майно"
А НЕ Ближній - хто проти москалів
Так шо по Гундяю - Заповіді Господа не порушуються
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15.02.2024 11:56 Відповісти
А потом будут расказывать что церковь вне политики. Нужно гнать московских попов с Украины и как факт показывать такие видео.
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14.02.2024 23:16 Відповісти
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14.02.2024 23:16 Відповісти
А щоб ти сказилося, падло
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14.02.2024 23:18 Відповісти
неправильне побажання вже скаженому
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14.02.2024 23:32 Відповісти
Клоун в рясі
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14.02.2024 23:19 Відповісти
Він не клоун а сатаніст , адепт путіногундяєвської секти РПЦ МП
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14.02.2024 23:32 Відповісти
Який там сатаніст - ідіот -переросток в рясі
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14.02.2024 23:34 Відповісти
Слуга сатани.
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15.02.2024 05:42 Відповісти
Подивіться на його мармизу. Він же вгашений. Очі залиті. Шкода шо з танка не впав, став би зіркою ютюба.
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14.02.2024 23:19 Відповісти
пізда тому танчику. Не просто так кошак там шарився.
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14.02.2024 23:20 Відповісти
Позор хоть в памперсе оказался?? Кубанка набекрень? Так - кошак чорний(((
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14.02.2024 23:53 Відповісти
Живуть у казці - Путінляндіі..
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14.02.2024 23:21 Відповісти
***, яка огидна пика! Справжній орк!
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14.02.2024 23:21 Відповісти
Вони боряться за цноту дівочості в борделі
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14.02.2024 23:24 Відповісти
Хоро что ***.ло засветил. ГУР МО и СБУ меньше работы будет.
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14.02.2024 23:24 Відповісти
Маленьке кошеня звідки там взялося на цьому танку? Ці кляті людожери його ж з'їдять.

Поп явно п'яний.
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14.02.2024 23:24 Відповісти
Бухой дегенерат. Ничего нового...
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14.02.2024 23:25 Відповісти
Яке кончене)))
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14.02.2024 23:26 Відповісти
сєктант після слів "маскаляку на гиляку" забув сказати Амінь!
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14.02.2024 23:26 Відповісти
Тут недавно інфа була що маскаляки свого ж кацапа повісили..Отказніка... Що на таке цей сєктант сказав би?
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14.02.2024 23:30 Відповісти
Вот така ****** вишла, пра святия дари савсем забил, карочя гаваря :
нормальние люди кажуть - плив,плив,а на березі всрався !! Амінь.
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14.02.2024 23:27 Відповісти
"Святая троица РПЦ" (Семён Скрепецкий.)
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14.02.2024 23:27 Відповісти
сергєй з-під радонежу?
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15.02.2024 00:51 Відповісти
Геть московських попів з України. Вони роз'їдають наше суспільство з середини і створюють небезпеку існуванню нашої держави.
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14.02.2024 23:28 Відповісти
москаляку-дроном в сраку!
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14.02.2024 23:36 Відповісти
"свободную в составе расии"?? Це як?
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14.02.2024 23:37 Відповісти
Береш країну, "звільняєш" її від населення, від матеріальних цінностей і вона стає "вільною" та входить в склад ерефії. Це ще Гітлер свого часу придумав,, але не зміг реалізувати, от Путлєр і намагається повторити. Втім, здається, що з невеликими поправками, зможе, спочатку "звільнить" частину працездатного населення, положивши їх на війні в Україні, а потім, на протязі 20-40 років, китайці разом з якимись іранцями та ще кимось, остаточно закінчать процес "звільнення" Росії. А виживших ерефіян, років через 40-70 можна буде знайти в еміграції на Заході та зоопарках Пекіна.
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15.02.2024 00:24 Відповісти
Еее ніі. ***** потрібне і наше населення, але "простерилізоване", слов"янське. Бо на ршці вже на одного європеоїда 3 мусульманина, тому склад кацапщини вже потребує змін.
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15.02.2024 11:46 Відповісти
Москалю на палю!!!
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14.02.2024 23:55 Відповісти
Москалі грьобані , ви боріться за свої мізки , якщо вони є,
а за мізки Украінців забудьте назавжди , мразота кацапська 🤬
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15.02.2024 00:02 Відповісти
Приди в штаб та вилажи святи дари с себе, що з передка приніс. Я так розумію що вони теж зрозуміють їхню святість які ти приніс з передка.
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15.02.2024 00:09 Відповісти
Це лишній раз доводить, шо кацапське племя маж бути повністю знищене. Неважно як, ядерний удар, хімічна кастрація, тощо, але ці істоти не повинні розмножуватись та існувати
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15.02.2024 00:20 Відповісти
Це не піп, це -- сатана ! Біля нього кіт Бегемот лазить. А Азазелло мабуть фільмує !...
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15.02.2024 00:29 Відповісти
хроніки загибелі останньої і найганебнішої псевдоімперії на Землі
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15.02.2024 00:30 Відповісти
Затертая до дыр песенка про освобождение. Куда подевался кацапский креатив? Одна халтура.
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15.02.2024 00:32 Відповісти
Єфремов-молодший щось про єтіх знав(((
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15.02.2024 00:53 Відповісти
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15.02.2024 00:54 Відповісти
Они борются за счастливых девушек с составе Чикатило.
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15.02.2024 01:06 Відповісти
Святые дары от ВСУ получат
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15.02.2024 02:55 Відповісти
Лучше боритесь за свободную россию в составе Китая
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15.02.2024 04:00 Відповісти
Звільнити Україну від українців, і таке вже було. Після перемоги над нацистською Німеччиною Україна так і залишилася колонією в епіцентрі державного терору. За свідченням Хрущова, Сталін реально готував повне знищення та виселення повністю всіх слов'ян українців у Сибір та азіатську частину у кривавій в'язниці народів сРСР. А на спорожнілі давні слов'янські землі українців - русичів кремлівські комуни - фашисти планували масово мільйонами лапотниками заселити татаро - угро - фінів цими монголоїдними москалями - кацапами. Смерть кривавого диктатора ката комуно-фашистів сРСР трохи змінила становище і не дозволила повністю здійснити депортацію та знищення всього багатомільйонного українського народу давньої слов'янської нації русичів. І такого повтора вже ніколи не буде.
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15.02.2024 05:04 Відповісти
Російська церква, церква антихристів.
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15.02.2024 06:08 Відповісти
- Рабы мои! Мы сношаемся за целомудренность, бухаем за трезвость, курим на здоровье, убиваем за жизнь, а воюем за мир! Начали СВО и облажались, а ваш поп Анатоль - обоsралcя....
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15.02.2024 06:46 Відповісти
Церковь святого Иосифа Сталина и его апостола Лаврентия Берии.
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15.02.2024 07:28 Відповісти
Згадався оберфелькурат Отто Кац із "Пригоди бравого солдата Швейка" Я. Гашека.
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15.02.2024 07:41 Відповісти
Типовий бридкий угро-фінн...
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15.02.2024 08:06 Відповісти
мордяка алкаша гомосєка
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15.02.2024 08:56 Відповісти
Невиліковно хвора, неосвічена, суміш невідомо чого з чим, це повинно бути стерто з лиця землі!
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15.02.2024 09:21 Відповісти
Мда , Пи*деть не в колокола стучать, желаем этому ливеру обосраться 12 кг, вприпрыжку, при видя нашего дрона.
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15.02.2024 11:28 Відповісти
Ленін чесно написав: "Ми повинні завоювати Україну", що і зробив. А потім прописав у Конституції пункт, за яким Україна і вийшла з імперії Зла.
А тепер, якщо і не буде на кордоні між Україною і Росією справжньої Китайської стіни, то вона буде точно в головах у людей.
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15.02.2024 11:29 Відповісти
москаль вдягнув церковний камуфляж і наспівує з бронє-алтаря вєтхій устав вс ссср
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15.02.2024 11:48 Відповісти
Яка може бути свята вода у сатани із московії? У кацапів завжди було прийнято переодягатися, та видавати себе за інших. Ось цей сатаніст переодягнувся одночасно у військового і попа, а сам чорт, терорист, нацист і вбивця.
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15.02.2024 12:46 Відповісти
Поп Анатолик сожрал все дары под водочку и привез воды из лужи!
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15.02.2024 13:19 Відповісти
Хто не зовсім в темі, поясню. Більше 10 років російські імперіалісти намагалися щось зліпити на основі ідей євразійства. Але з Гумільова, в якого загарбники Русі - кочівники, і який двічі сидів при Сталіні у в'язниці, і Бжезінського з його шахівницею ідейні вдохновителі нинішніх російських імперіалістів не дуже виходили. І десь у 2010-2012 роках відбувся перехід на православну "концепцію", тоді й почали активно просувати доктрину "русского мира". А цей піп - типовий його представник.
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15.02.2024 13:44 Відповісти
сама ідея євразійства непогана - її ще Іскандер втілював

але москалі іспоганять будь-яку ідею, просто тому що їм потрібне алібі для вбивства, а не мантра для терплячого щоденного творення
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15.02.2024 14:54 Відповісти
Жаль, український дрон не прилетів. Попав би батюшко без пересадок прямісінько в рай! Ну нічого, наступного разу...
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15.02.2024 13:46 Відповісти
Так що там з РПЦ ФСБ в Україні? Чому вони досі не поза законом? Мало доказів колаборації з окупантами? Хтось же покриває їх в зеленій владі.
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15.02.2024 15:44 Відповісти
как досадно что дрон не розмазал по железу этого *********-гундяевского выродка
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15.02.2024 17:22 Відповісти
 
 