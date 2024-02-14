Російський священник видерся на танк та благословив окупантів на війну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВIДЕО

Російський священник приїхав в зону бойових дій та видерся на танк з промовою до окупантів. Піп благословив російських загарбників та сказав, що головна місія Росії - "звільнити Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Готувався-готувався, мріяв-мріяв на передок потрапити. А коли потрапив – облажався і забув прихопити на "нуль" святі дари", - каже священник.

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