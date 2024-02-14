Російський священник видерся на танк та благословив окупантів на війну: "Мы боремся за свободную Украину в составе России". ВIДЕО
Російський священник приїхав в зону бойових дій та видерся на танк з промовою до окупантів. Піп благословив російських загарбників та сказав, що головна місія Росії - "звільнити Україну".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Готувався-готувався, мріяв-мріяв на передок потрапити. А коли потрапив – облажався і забув прихопити на "нуль" святі дари", - каже священник.
Топ коментарі
+26 Лантух
показати весь коментар14.02.2024 23:22
+18 Зэлэный_Змий
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+15 Александр Алекс #466493
показати весь коментар14.02.2024 23:18
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Гундяєв благославляє на порушення заповідей Божих, про що це говорити?
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
Не вбивай.
Не чужолож.
Не кради.
Не свідчи неправдиво проти ближнього твого.
Не пожадай жінки твого ближнього.
Не пожадай нічого, що є власністю твого ближнього.
гундяй казав "З НЕ ближнім можеш робити ВСЕ - вбивати, насилувати, відбирати майно"
А НЕ Ближній - хто проти москалів
Так шо по Гундяю - Заповіді Господа не порушуються
Поп явно п'яний.
нормальние люди кажуть - плив,плив,а на березі всрався !! Амінь.
а за мізки Украінців забудьте назавжди , мразота кацапська 🤬
А тепер, якщо і не буде на кордоні між Україною і Росією справжньої Китайської стіни, то вона буде точно в головах у людей.
але москалі іспоганять будь-яку ідею, просто тому що їм потрібне алібі для вбивства, а не мантра для терплячого щоденного творення